Emotiva Misa Solemne del final del Septenario

En la mañana del domingo 18 de abril, se llevó a cabo la Misa Solemne, en la última jornada de las fiestas en honor de Nuestra Madre del Valle, que fue presidida por el Pbro. Julio Murúa, Vicario General, y concelebrada por sacerdotes del clero catamarqueño y algunos visitantes, con la presencia de fieles según lo permitido por el protocolo sanitario.

El Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, quien se encuentra en aislamiento preventivo por caso de Covid 19 positivo en la sede episcopal, acompañó esta celebración eucarística a través de su homilía, que fue leída por el Pbro. Julio Murúa.

En la misma comenzó refiriéndose a la situación sanitaria que nuevamente obligó a celebrar a la Madre del Cielo, “no como nos hubiera gustado, pero sí como Dios ha permitido que sucediera”. Luego expresó: “Quedará grabada en nuestra memoria la atípica celebración, conmemorando los 130 años de la Coronación Pontificia de esta sagrada imagen, que se nos viene haciendo esquiva, por tercera vez consecutiva, para venerarla y contemplarla de cerca, confiándole, a través de ella, a nuestra Madre Santísima todas las vivencias alegres, tristes y dolorosas, que hacen a nuestro peregrinar hacia la Morada Eterna”.





Seguidamente el Obispo Diocesano ofreció reflexiones respecto de las lecturas proclamadas, en el marco de este tiempo pascual. Así, apreció que “en todos los relatos de aparición, Jesús se introduce en la vida de los discípulos de un modo sencillo y discreto, y muchas veces no lo reconocen de entrada. Con esto se nos quiere decir, en primer lugar, que Jesús está presente en nuestra vida, aunque no lo reconozcamos de entrada; en segundo lugar, que llegar a una verdadera fe pascual supone un proceso de purificación de la mirada por la fe. Por ello, es preciso arriesgarnos a iniciar el camino con la certeza de que el Señor encontrará los modos de ayudarnos a reconocer su Presencia, al igual que hizo con los apóstoles”.

Fue entonces que exhortó a que “pidamos, como dice el Papa Francisco comentando este pasaje (15-4-2018) «la gracia de creer que Cristo está vivo, ¡ha resucitado! Esta es nuestra fe, y si nosotros creemos esto, las demás cosas son secundarias. Esta es nuestra vida, esta es nuestra verdadera juventud. La victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado. Cristo está vivo. «Sí, sí, ahora recibiré la comunión?». Pero cuando tú recibes la Comunión, ¿estás seguro de que Cristo está vivo ahí, ha resucitado? «Sí, es un poco de pan bendecido...». No, ¡es Jesús!...¡Cristo está vivo, ha resucitado! Y, si nosotros no creemos esto, no seremos nunca buenos cristianos, no podremos serlo»”.

“Querida Madre del Valle -imploró Mons. Urbanc- ayúdanos a encontrar la Presencia de Jesús Resucitado en el tesoro de las Escrituras, íntimamente unida a la Tradición Apostólica que nos las explica para que las comprendamos correctamente, integralmente, y que podamos encaminar nuestras vidas detrás de Él”.

Y agregó: “Que sepamos aceptar la cruz como parte del plan de Dios Padre y como camino necesario para llegar a la resurrección. Que busquemos en las Escrituras Sagradas las luces que iluminen nuestros miedos, dudas y oscuridades. Que sepamos cuidar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, pues tienen un destino de resurrección, como el de Jesús. Que lo recibamos y cuidemos como un regalo maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, a expresar plenamente la imagen y semejanza de Él, aquí y en la eternidad”.



Antes de la bendición final, se rezó la Oración por la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y la consagración a la Madre del Valle, a quien se alabó con el canto interpretado por el Coro de la Catedral Basílica.