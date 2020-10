Empresarios gastronómicos solicitan poder trabajar hasta las 3 de la madrugada

Empresarios gastronómicos enviaron hoy una carta al gobernador Raúl Jalil en la cual manifestaron su preocupación por la "tragedia económica" que vive el sector y pidieron que se extienda el horario de atención al público hasta las 3 am.

Las actividades en torno a la prestación de servicios de distracción, socialización, ocio y entretenimiento, generan un significativo movimiento económico del que no solo viven pequeños empresarios sino muchos empleados y proveedores.

"Hoy nos dirigimos a usted, para advertirle que a menos que se tomen medidas rápidas, estas PYMES están llamadas a sumarse a la triste saga de actividades económicas que sin morir de Covid-19, mueren por las medidas restrictivas que se impusieron a partir de la pandemia.

Los propietarios de los bares y restaurantes, nos sentimos ignorados por su gestión, y al ignorar nuestra tragedia económica también se ignora el horizonte de desocupación que hoy tienen muchos trabajadores.

Le decimos, que, si alguien no se preocupa de manera urgente de nosotros, más temprano que tarde, se deberán ocupar de consecuencias que probablemente ya sean irreversibles: PYMES quebradas y trabajadores en la calle.

Poco futuro tendrá el turismo en esta ciudad, si termina de ahogar a la gastronomía.

Acceder al ocio y la distracción, no solo son derechos individuales, son necesidades sociales y de salud emocional.

Le pedimos puntualmente que se deje trabajar a los bares hasta las 3 am ya que es vital para la rentabilidad de los mismos tener 3 horas más de trabajo. No hay razón alguna para que el horario sea hasta las 22 o 24 según los días de semana, esta distinción es una abierta discriminación hacia los negocios que trabajamos en horario nocturno, sin justificación razonable ni científica alguna", plantean en el escrito.

"También es oportuno hacer notar que en la medida que los bares y restaurantes estén abiertos y controlados se evitara la profusión de fiestas y reuniones “clandestinas” que son hoy moneda corriente en nuestra ciudad", continúan y resaltan: "Queremos resaltar que tomamos todas las medidas sanitarias y cumplimos los protocolos exigidos por las autoridades. Le aclaramos también, que nuestros ingresos se sustentan fundamentalmente en el consumo en el local y que el delivery es un complemento menor que no compensa “el cierre al público”.

Y concluyen: "Destacamos que no queremos estar por encima de las medidas sanitarias ni pretendemos tener un trato diferencial con respecto a otros sectores, simplemente queremos ser escuchados y que se actúe en consecuencia. Sr. Gobernador, nosotros generamos trabajo genuino y aportamos a las arcas públicas a través de los impuestos. Exigimos que usted nos escuche".

Los firmantes

Britania, Patagonia, Cassaro, Estación Amaranta, Kaplan, El Gallego, Dos Santos, Casa Esquiú, Betos, Corzuela, Ramos Generales, Nápoles, Callejeros, Oveja Negra rock bar, Ocampo pizza club, Zurita pizza club, La Rokka Resto Pub, Wakani, Mi Oficina Di Bar, Ramírez Cantina, Pizza Lomo, Del Barrio Burger, Que Época Restó, Breanking Truck, Pizza Piedra, Pizzeria los Amigos, La Morena, De Rabona Restó, Pizzeria La Morena, Lapacho, La Cueva del Santo, Despacho de comidas y bebidas, Nomade, F8, Patio Cervecero Goyito, F5 evolution, El Negrito Restó Bar, Punto de Encuentro Bar, La Esquina, Birra Va, Pizza Van, Don Omar, Estación Rivadavia, Pizzeria los Amigos, Pizzeria El Nuevo Jardín, Shams Heladería, Pretto Resto Bar, Bar la Facu, Ruta 40 bar, Lo de Totó, El Clásico Lomiteria, Bar la Ruta, JR Zapak, Vaca Mística, Barbarus, Rincón Universitario, Campestre Bar, La Morena, Café Crema, El Sheik, Picasso, Lo de Nacho Food Truck, La Reina Café Bar, Casa Nativa.