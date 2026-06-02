En Catamarca, periodistas y comunicadores celebrarán su día junto al Beato Esquiú

En el contexto del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, periodistas y comunicadores sociales en general fueron invitados a participar de una serie de actividades organizadas para conmemorar el Día del Periodista, una fecha que encuentra este año una referencia particular en la figura de quien fue uno de los personajes más destacados de la historia catamarqueña.

La propuesta fue impulsada con el propósito de compartir espacios de reflexión, solidaridad y espiritualidad en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú, poniendo especial énfasis en una de las facetas de su vida: la de periodista.

Según expresaron los organizadores, el programa fue preparado junto a un grupo de colegas con la intención de profundizar en el legado comunicacional de Esquiú, fortalecer los lazos de solidaridad entre quienes ejercen la profesión y compartir la celebración de la Sagrada Eucaristía, poniendo las intenciones personales y el trabajo cotidiano en las manos de Dios.

La convocatoria está abierta a periodistas, comunicadores sociales y sus familias, quienes podrán participar de las distintas actividades previstas durante tres jornadas consecutivas.

Conferencia sobre la figura periodística de Esquiú

Las actividades comenzarán el viernes 5 de junio con una propuesta orientada a la reflexión y al análisis de la dimensión periodística del Beato Mamerto Esquiú.

A partir de las 18.30, en el Museo de la Virgen, se llevará a cabo la disertación titulada "Beato Esquiú, periodista al servicio de la unidad", que estará a cargo del Mgter. Mario Vera. La conferencia buscará profundizar en el rol desempeñado por Esquiú como comunicador y en el aporte realizado desde el periodismo, una faceta que forma parte de su trayectoria y que constituye uno de los ejes de la celebración propuesta para este Día del Periodista.

La actividad concluirá con un momento musical, previsto como cierre de la jornada de encuentro y reflexión.

La solidaridad como parte de la celebración

El programa continuará el sábado 6 de junio con una iniciativa centrada en la dimensión solidaria de la profesión. A las 10.30, los participantes realizarán una visita al Hogar de Adultos Mayores "Fray Mamerto Esquiú", en un gesto destinado a acompañar y compartir un momento con los residentes de la institución.

La actividad también contempla el acompañamiento a colegas enfermos, incorporando así una instancia de cercanía y apoyo hacia quienes atraviesan situaciones de salud complejas.

De esta manera, la celebración no se limitará únicamente a actividades académicas o religiosas, sino que incluirá acciones concretas vinculadas con la solidaridad y el compromiso comunitario. Para colaborar con los adultos mayores del hogar, los organizadores informaron que las donaciones podrán entregarse durante la conferencia prevista para el viernes o bien coordinarse mediante comunicación telefónica.

Los interesados podrán contactarse vía WhatsApp al:

383-4368298 (María Eugenia).

El Día del Periodista junto al Beato Esquiú

Las actividades centrales se desarrollarán el domingo 7 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Periodista. La jornada comenzará a las 18.30 con una visita guiada a la Celda del Beato Mamerto Esquiú, ubicada en el convento franciscano.

La propuesta permitirá a los participantes acercarse a uno de los espacios vinculados directamente con la vida del religioso cuya figura ocupa un lugar destacado en la historia de Catamarca. Posteriormente, a las 19.00, se celebrará la Santa Misa en el templo franciscano.

La celebración será presidida por Mons. Luis Urbanč y constituirá el momento culminante de las actividades organizadas para la fecha. Durante la Eucaristía se elevarán las intenciones de los periodistas, comunicadores sociales y sus familias, así como también las vinculadas con el ejercicio de la profesión y las necesidades personales de quienes participen de la celebración.

Quienes deseen enviar intenciones para la Misa podrán hacerlo mediante WhatsApp al:

383-4312480 (Sonia).

Los organizadores destacaron que todas las actividades fueron pensadas para desarrollarse en un clima de encuentro y participación comunitaria. Por ese motivo, extendieron la invitación no solo a periodistas y comunicadores, sino también a sus familias, promoviendo una celebración que combine reflexión, compromiso solidario y fe.