En el Santuario de la Gruta se reza el triduo en honor de los Santos Arcángeles

Desde el domingo 27 hasta el martes 29 de septiembre, el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle es escenario del triduo en honor de los Santos Arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel.

Las oraciones se realizan a las 16:30, durante tres jornadas consecutivas, como parte de la celebración dedicada a estas tres figuras reconocidas por la doctrina cristiana. El triduo tiene como escenario un lugar particularmente vinculado a la devoción a la Virgen del Valle. En este espacio, además, se encuentra entronizada en el cerro la imagen del Arcángel San Miguel, ubicada en el sector del lado izquierdo de la Gruta.

La presencia de esta imagen constituye uno de los elementos destacados del lugar durante estas jornadas de oración. A San Miguel se le ruega especialmente por la protección de todos aquellos que llegan al lugar del hallazgo de la imagen de la Inmaculada del Valle.

De esta manera, las tres jornadas de oración permiten poner en el centro de la celebración a los tres arcángeles cuyos nombres aparecen en la Biblia y que cumplen, de acuerdo con la tradición cristiana, misiones especiales como mensajeros y defensores de Dios.

La celebración central

El triduo se desarrolla hasta el martes 29 de septiembre, fecha en la que la Iglesia Católica celebra conjuntamente la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

Los tres son reconocidos como los principales arcángeles cuyos nombres aparecen en la Biblia. Cada uno está asociado a una misión particular dentro de la doctrina cristiana y sus nombres poseen significados vinculados con sus respectivas funciones. La celebración reúne así tres figuras que representan diferentes dimensiones de la misión de los arcángeles: la defensa y protección, el anuncio y la transmisión del mensaje, y la sanación y el acompañamiento.

En el Santuario de la Gruta, esta conmemoración se desarrolla a través de un triduo que comenzó el domingo 27 y que tendrá su última jornada el martes 29, siempre a las 16:30.

San Miguel, protector frente al mal

Entre los tres arcángeles, San Miguel ocupa un lugar destacado en el Santuario de la Gruta, donde su imagen se encuentra entronizada en el cerro, en el sector ubicado al lado izquierdo.

Su nombre significa «¿Quién como Dios?» y, de acuerdo con la doctrina cristiana presentada para esta celebración, es considerado el jefe de los ejércitos celestiales y el protector de la Iglesia frente al mal.

En el lugar se ruega a San Miguel que proteja a todos aquellos que llegan al sitio del hallazgo de la imagen de la Inmaculada del Valle. Su presencia en el cerro suma así una referencia concreta a la celebración del triduo, que durante tres días pone en oración a los tres Santos Arcángeles.

La figura de Miguel está vinculada particularmente con la defensa y la protección, mientras que Gabriel y Rafael completan el grupo de los tres arcángeles reconocidos por la doctrina cristiana.

San Gabriel, el mensajero de Dios

Otro de los protagonistas del triduo es San Gabriel, cuyo nombre significa «Fortaleza de Dios» o «Mensajero de Dios».

Dentro de la tradición cristiana, Gabriel es conocido especialmente por el anuncio realizado a la Virgen María, a quien comunicó que sería la madre de Jesús. Su misión está relacionada, de esta manera, con el anuncio y la transmisión de un mensaje de especial importancia dentro de la fe cristiana.

Durante el triduo que se desarrolla en el Santuario de la Gruta, Gabriel es honrado junto con Miguel y Rafael, en una celebración que culmina el 29 de septiembre con la fiesta conjunta de los tres arcángeles.

San Rafael, guía y protector de los viajeros

El tercer arcángel homenajeado es San Rafael, cuyo nombre significa «Medicina de Dios» o «Dios sana».

Su figura aparece en el Libro de Tobías, donde se lo presenta como guía, sanador y protector de los viajeros. La tradición asociada a Rafael lo vincula así con la sanación y el acompañamiento, completando junto a Miguel y Gabriel las funciones particulares atribuidas a los tres principales arcángeles reconocidos por la doctrina cristiana.

Mientras San Miguel es identificado como protector y defensor, San Gabriel aparece como mensajero y San Rafael como guía y sanador.

Tres figuras, una celebración

El triduo del Santuario de la Gruta reúne durante tres jornadas a Miguel, Gabriel y Rafael, tres figuras cuyos nombres aparecen en la Biblia y que cumplen misiones especiales como mensajeros y defensores de Dios.

La celebración permite recordar las características particulares atribuidas a cada uno:

San Miguel: su nombre significa «¿Quién como Dios?». Es el jefe de los ejércitos celestiales y protector de la Iglesia frente al mal.

su nombre significa «¿Quién como Dios?». Es el jefe de los ejércitos celestiales y protector de la Iglesia frente al mal. San Gabriel: su nombre significa «Fortaleza de Dios» o «Mensajero de Dios». Es reconocido por anunciar a la Virgen María que sería la madre de Jesús.

su nombre significa «Fortaleza de Dios» o «Mensajero de Dios». Es reconocido por anunciar a la Virgen María que sería la madre de Jesús. San Rafael: su nombre significa «Medicina de Dios» o «Dios sana». En el Libro de Tobías aparece como guía, sanador y protector de los viajeros.

La celebración conjunta de los tres tiene lugar cada 29 de septiembre, según la tradición de la Iglesia Católica.