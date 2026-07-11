Fin de semana largo: la Capital recibió 2.427 visitantes y el turismo dejó más de $743 millones

La Capital catamarqueña volvió a consolidarse como uno de los destinos elegidos del Norte argentino durante el fin de semana extra largo por el Día de la Independencia, reafirmando una tendencia de crecimiento que se refleja tanto en la cantidad de visitantes como en el impacto económico generado para la ciudad.

Entre el 9 y el 12 de julio, San Fernando del Valle de Catamarca recibió un total de 2.427 visitantes, cifra integrada por 977 turistas alojados y 1.450 excursionistas, quienes impulsaron un impacto económico estimado en $743.310.386.

Los datos corresponden al relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca, organismos que realizaron el seguimiento de los principales indicadores del movimiento turístico registrado durante las cuatro jornadas del receso.

Entre los principales datos relevados se destacan:

2.427 visitantes en total.

en total. 977 turistas alojados .

. 1.450 excursionistas .

. Impacto económico estimado: $743.310.386 .

. Período analizado: del 9 al 12 de julio.

La ocupación hotelera mostró desempeños destacados

La actividad turística también se reflejó en el comportamiento del sector del alojamiento. La ocupación hotelera general alcanzó el 50,2%, aunque algunos segmentos registraron niveles significativamente superiores al promedio.

Los hoteles de dos estrellas trabajaron con ocupación plena (100%), mientras que las cabañas y residenciales alcanzaron un 67,5% de ocupación, evidenciando una demanda sostenida a lo largo de las cuatro jornadas del fin de semana extra largo.

Otro de los indicadores que sobresalió fue la estadía promedio de 4,4 noches, un dato que posiciona a la Capital como un destino donde los visitantes optan por permanecer varios días para recorrer sus principales atractivos culturales, históricos, naturales y gastronómicos. Este comportamiento refleja una permanencia extendida que favorece una mayor circulación de visitantes por distintos sectores de la ciudad y un impacto más amplio sobre la actividad económica vinculada al turismo.

El gasto turístico impulsó distintos sectores de la economía local

El movimiento registrado durante el receso también tuvo una incidencia directa en el consumo.

El gasto diario promedio por turista fue de $157.720, mientras que los excursionistas registraron un gasto promedio de $45.037 por día.

Estos niveles de consumo generaron un importante movimiento económico que benefició a diversos sectores relacionados con la actividad turística, entre ellos:

Alojamiento.

Gastronomía.

Comercio.

Transporte.

Servicios turísticos.

La combinación entre una estadía prolongada y un gasto diario significativo permitió que la actividad se distribuyera entre diferentes rubros vinculados a la recepción de visitantes.

Un perfil de visitantes con predominio del turismo nacional

El relevamiento también permitió conocer las características de quienes eligieron la Capital durante el fin de semana largo.

El 88% de los visitantes llegó en automóvil particular, consolidando este medio de transporte como la principal vía de acceso.

En cuanto a la modalidad de viaje, la mayoría arribó en familia (59%), seguida por quienes viajaron en pareja (22%), configurando un perfil turístico orientado principalmente al disfrute compartido durante el receso.

El estudio determinó además que el 98% del turismo fue de origen nacional. Los principales mercados emisores fueron:

Córdoba: 29% .

. Tucumán: 12% .

. Buenos Aires: 12%.

Estos datos muestran la fuerte presencia de visitantes provenientes de distintas provincias del país durante el período analizado.

Vacaciones, recreación y turismo religioso entre las principales motivaciones

Las razones que impulsaron el viaje también formaron parte del estudio.

El 65% de los visitantes manifestó haber elegido la ciudad por vacaciones, ocio o recreación, mientras que un 25% indicó que su viaje estuvo motivado por razones religiosas, un indicador que reafirma el valor del patrimonio espiritual y cultural que distingue a San Fernando del Valle de Catamarca.

El informe también refleja que el 39% de los turistas visitó la ciudad por primera vez, mientras que el 90% aseguró no haber considerado otro destino al momento de planificar su viaje, un dato que evidencia la capacidad de atracción que alcanzó la Capital durante este fin de semana extra largo.

Altos niveles de satisfacción y expectativas de regreso

Los indicadores de satisfacción obtenidos durante el relevamiento fueron uno de los aspectos más destacados del informe.

El 100% de los visitantes afirmó que recomendaría San Fernando del Valle de Catamarca como destino turístico, mientras que el 96% expresó su intención de regresar.

Estos resultados reflejan una experiencia positiva entre quienes visitaron la ciudad y fortalecen el posicionamiento de la Capital como destino turístico, respaldado por elevados niveles de recomendación y por la predisposición de los visitantes a volver en futuras oportunidades.

Una agenda de actividades que acompañó el crecimiento del turismo

Durante las cuatro jornadas del fin de semana largo, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico desarrolló una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y de entretenimiento, acompañando las celebraciones patrias y ofreciendo propuestas para vecinos y turistas en distintos espacios de la ciudad.

La programación constituyó un complemento de la oferta turística disponible durante el receso, sumando alternativas para quienes eligieron permanecer varios días en la Capital y recorrer sus diferentes propuestas.

Los resultados del relevamiento también permiten observar una evolución positiva respecto del anterior fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo. En aquella oportunidad, la ocupación hotelera había alcanzado el 45%, mientras que en el receso por el Día de la Independencia el indicador llegó al 50,2%, lo que representa un incremento de 5,2 puntos porcentuales.

Esta mejora confirma una tendencia favorable en la actividad turística durante el primer semestre de 2026, respaldada por el crecimiento de los niveles de ocupación, el volumen de visitantes, la permanencia promedio, el impacto económico generado y los elevados índices de satisfacción registrados entre quienes eligieron a San Fernando del Valle de Catamarca como destino para disfrutar del fin de semana extra largo.