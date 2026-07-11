La ulpada conquistó paladares y despertó el interés por la cocina ancestral catamarqueña

Durante la tarde de ayer viernes y la de hoy, Pueblo Perdido de la Quebrada volvió a convertirse en un puente entre el pasado y el presente gracias a una experiencia gastronómica que invitó a descubrir los sabores más antiguos de la región.

La actividad despertó un marcado interés entre el público, que incluyó turistas provenientes de distintos puntos del país y también visitantes de México y Uruguay, quienes se mostraron sorprendidos y maravillados por conocer más sobre la riqueza gastronómica y cultural de Catamarca.

Guiados con la calidez y el profesionalismo que caracteriza al emprendimiento La Torradería, Marisol y Marcos compartieron los secretos para preparar la ulpada, una bebida ancestral elaborada con harina de maíz criollo amarillo tostado, agua y azúcar, considerada durante siglos un alimento energético y refrescante para las comunidades originarias y los antiguos viajeros del norte argentino.

La propuesta también incluyó la preparación de galletitas de algarroba, que terminó por conquistar a los participantes.

Además de conocer el origen y la importancia cultural de ambos alimentos, los asistentes elaboraron las recetas con sus propias manos, compartieron una merienda grupal y degustaron las preparaciones en un clima de camaradería que convirtió la actividad en una verdadera celebración de la identidad catamarqueña.

Al finalizar el encuentro, uno de los participantes aseguró que la experiencia sirvió no sólo para aprender una nueva bebida con la cual sorprender a potenciales invitados sino también para descubrir el legado culinario de los pueblos ancestrales y comprender que la gastronomía también es una forma de preservar la memoria y la cultura de Catamarca.