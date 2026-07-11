Mundial 2026: especialistas alertan por el aumento del riesgo de contagio de ETS

La celebración del Mundial 2026 implicará un aumento significativo de la movilidad de personas y de las actividades sociales en las ciudades vinculadas al evento. Ante este escenario, especialistas en epidemiología advirtieron sobre un posible incremento en la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), debido a la interacción entre residentes locales y visitantes extranjeros.

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la directora del Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Secretaría de Salud de la ciudad mexicana de Quintana Roo, Isabel Villegas, explicó que este tipo de infecciones están estrechamente relacionadas con el comportamiento humano.

La especialista señaló que la magnitud del Mundial, caracterizado por la concentración de personas y el aumento de encuentros sociales, puede favorecer situaciones consideradas de riesgo sanitario.

"Estas son infecciones que dependen del comportamiento humano. Entonces, si hablamos de algarabía y de encuentros masivos de personas, como lo es el Mundial este incremento de movilidad y este acumulativo de personas favorece encuentros sexuales casuales, sobre todo", expresó Villegas.

Encuentros casuales y enfermedades bajo vigilancia

La directora del organismo sanitario mexicano remarcó que muchos de estos contactos pueden producirse de manera espontánea y sin planificación previa, lo que incrementa la importancia de contar con medidas preventivas adecuadas.

"Son encuentros que no están programados, encuentros que pueden generar riesgos si no estamos preparados", explicó.

En este contexto, Villegas detalló que entre las infecciones que pueden representar una preocupación durante un evento de estas características se encuentran:

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Hepatitis B.

Hepatitis C.

Sífilis.

Gonorrea.

Clamidia.

Frente a esta situación, en México las autoridades sanitarias activaron protocolos de vigilancia en zonas turísticas consideradas clave. Además, implementaron acciones de promoción de la salud y distribución de insumos destinados a la prevención de estas infecciones, entre ellos preservativos.

La advertencia de los especialistas no se limita únicamente a las infecciones de transmisión sexual. También señalaron que durante el Mundial 2026 pueden presentarse otros riesgos sanitarios vinculados a la concentración masiva de personas, como problemas gastrointestinales y respiratorios.

La prevención como herramienta central ante los eventos masivos

El Dr. Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la relevancia de adoptar medidas preventivas para reducir posibles impactos en la salud de la población y de los viajeros.

La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones documentan un incremento significativo de los encuentros sexuales casuales durante eventos deportivos masivos como el Mundial. Según los especialistas, la combinación entre la gran concentración de personas, los desplazamientos internacionales y determinados factores asociados a la vida social durante estos acontecimientos puede favorecer conductas de riesgo.

Entre esos factores aparece el consumo de alcohol, que puede contribuir al aumento de situaciones que incrementan la posibilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual.

El Dr. Baruch señaló que, aunque se trata de un problema de salud poco visibilizado, representa una situación que puede prevenirse mediante información adecuada y medidas de protección.

Las principales infecciones señaladas por los especialistas

De acuerdo con el médico especialista de la UNAM, las enfermedades cuya transmisión suele incrementarse durante este tipo de eventos incluyen:

Sífilis.

Gonorrea.

Virus de Papiloma Humano (VPH).

Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).

La identificación de estas enfermedades como una preocupación sanitaria durante encuentros internacionales masivos refuerza la necesidad de preparar estrategias específicas para viajeros, comunidades locales y sistemas de salud.

Recomendaciones sanitarias para viajeros durante el Mundial 2026

El Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, elaborado por la Clínica del Viajero de la UNAM, puso especial énfasis en la prevención como una herramienta fundamental para disminuir los riesgos asociados a la movilidad internacional.

En ese marco, el Dr. Baruch subrayó que el uso de preservativo constituye una medida esencial, ya que permite reducir en gran medida el riesgo de contagio de este tipo de enfermedades.

Las autoridades sanitarias y los especialistas coinciden en que la preparación ante un evento deportivo de alcance mundial requiere contemplar no solo los aspectos vinculados a la organización y la movilidad, sino también aquellos relacionados con la salud pública.

La combinación de vigilancia epidemiológica, promoción de la prevención y acceso a insumos sanitarios aparece como un componente central para afrontar los desafíos que puede generar la llegada masiva de visitantes durante el Mundial 2026.