Encontraron un hombre muerto en Catamarca e investigan el hecho

En las últimas horas, se produjo el hallazgo de un hombre sin vida en el departamento Fray Mamerto Esquiú, situación que motivó un importante despliegue de efectivos policiales, peritos y personal judicial en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, el cuerpo fue encontrado en el sector del Camino Real, aunque hasta el momento no trascendieron detalles precisos sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El hallazgo generó la intervención de distintas áreas vinculadas a la investigación, que se trasladaron hasta el departamento chacarero para llevar adelante las actuaciones correspondientes y avanzar con las primeras diligencias.

Tras recibir el alerta sobre la presencia de una persona sin vida, una comisión integrada por efectivos policiales, peritos y personal judicial comenzó a trabajar en el lugar para realizar las tareas de rigor.

En paralelo, tomó intervención la Fiscalía, que instruyó al personal actuante para desarrollar los procedimientos correspondientes en el marco de la investigación.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del hallazgo, por lo que no hay precisiones oficiales que permitan establecer cómo se produjo el hecho.