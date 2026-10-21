Entregaron oraciones traducidas al braille al Santuario Catedral

Este martes, el Santuario de Nuestra Madre del Valle y Catedral Basílica recibió una donación destinada a favorecer el acceso de las personas ciegas o con baja visión a las oraciones centrales de la tradición católica. La joven con discapacidad visual Verónica del Valle Herrera hizo entrega de las versiones traducidas al sistema braille del Padrenuestro, el Avemaría, el Gloria y el Credo, que quedarán en el templo para su utilización.

La entrega se concretó durante la Santa Misa de las 11.00, celebrada en el Camarín de la Virgen y presidida por el obispo diocesano, monseñor Luis Urbanc, con la concelebración del padre Reinaldo Oviedo. La iniciativa incorpora al Santuario un recurso que permite a las personas ciegas o con baja visión acceder de manera táctil a estas oraciones. El braille es un sistema de lectura y escritura que posibilita a las personas con discapacidad visual leer e interpretar textos mediante el tacto.

De esta manera, las oraciones entregadas por Verónica quedarán en el Santuario como parte de los servicios disponibles para los fieles que concurren al lugar. La donación se suma a otros recursos destinados a facilitar la participación de las personas con discapacidad visual en los espacios y las actividades vinculadas con la devoción a la Madre del Valle.

El momento de la entrega tuvo lugar en el marco de una celebración eucarística, con la presencia de autoridades religiosas, familiares, amigos y fieles que acompañaron a la joven.

Urbanc destacó el valor de la donación

Durante la celebración, el obispo diocesano agradeció la iniciativa y destacó su aporte a los servicios que ofrece el Santuario. Al referirse a la incorporación de las oraciones traducidas al braille, monseñor Luis Urbanč expresó: "Es una riqueza más para este Santuario, ya que tenemos abajo, frente al ambón, una planimetría del Santuario, que también lo pueden interpretar los no videntes. Es un servicio más dentro del Santuario de la Madre del Valle".

Con estas palabras, el Obispo vinculó la nueva donación con otro recurso accesible que ya se encuentra en el templo: una planimetría del Santuario ubicada frente al ambón, en la parte inferior del edificio, que también puede ser interpretada por personas ciegas.

La referencia permitió destacar que las oraciones en braille se incorporan a una propuesta de servicios que contempla las necesidades de los fieles con discapacidad visual. La planimetría mencionada por el Obispo constituye un antecedente de este tipo de recursos dentro del mismo espacio religioso.

En ese contexto, la entrega de los textos sagrados representa una nueva incorporación al Santuario, destinada a facilitar el acceso a oraciones fundamentales para la práctica religiosa católica. El agradecimiento expresado por monseñor Urbanč puso de relieve la importancia de contar con materiales que puedan ser utilizados por personas que requieren sistemas de lectura y escritura adaptados a su condición visual.

Verónica entregó las oraciones acompañada por su familia

El trabajo fue depositado por Verónica del Valle Herrera en las manos del obispo diocesano durante la celebración eucarística. La joven estuvo acompañada por el vicario general, padre Julio Murúa, su madre, amigos y los fieles que participaban de la misa.

La entrega se desarrolló en un clima de acompañamiento comunitario y concluyó con los aplausos de las personas presentes, que rubricaron el momento compartido en el Camarín de la Virgen. La presencia de familiares, amigos y representantes de la comunidad religiosa acompañó una iniciativa que quedará incorporada a los recursos disponibles en el Santuario de Nuestra Madre del Valle y Catedral Basílica.

La participación del padre Julio Murúa, en su carácter de vicario general, y del padre Reinaldo Oviedo, quien concelebró la misa junto al Obispo, formó parte de la celebración en la que se concretó la entrega.

El gesto de Verónica permitió que las cuatro oraciones fueran incorporadas al Santuario en un formato accesible para las personas ciegas o con baja visión. A partir de esta donación, quienes concurran al templo podrán contar con esos textos religiosos traducidos al sistema braille.

Las cuatro oraciones incorporadas al Santuario

La donación comprende cuatro oraciones centrales de la tradición católica, traducidas al sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas o con baja visión.

Los textos entregados son:

Padrenuestro.

Avemaría.

Gloria.

Credo.

Las versiones en braille quedarán en el Santuario para ampliar los recursos disponibles para los fieles con discapacidad visual. La incorporación de estos materiales se suma a la planimetría que, según recordó monseñor Urbanč, se encuentra frente al ambón y puede ser interpretada por personas ciegas.

La disponibilidad de las oraciones en este sistema permite acercar contenidos religiosos a quienes no pueden acceder a ellos mediante la lectura visual convencional, en consonancia con el propósito de ofrecer servicios que contemplen distintas necesidades.

El antecedente vinculado con Fray Mamerto Esquiú

La entrega realizada por Verónica del Valle Herrera tiene como antecedente otra iniciativa de inclusión desarrollada en 2021, durante la preparación para la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. En aquella oportunidad, se realizó la traducción al braille del libro Fray Mamerto Esquiú, Obispo de Córdoba, de Fray Luis Cano, publicado en 1971.

Ese trabajo permitió contar con una versión accesible de la obra dedicada al religioso, cuya figura vuelve a cobrar relevancia en el marco del Bicentenario de su nacimiento. La traducción del libro en 2021 y la entrega de las cuatro oraciones el martes 20 de octubre constituyen dos antecedentes vinculados con la incorporación del sistema braille a materiales religiosos relacionados con la vida de la Iglesia y la devoción católica.

Mientras que la iniciativa anterior estuvo centrada en una publicación sobre Fray Mamerto Esquiú, la donación más reciente comprende oraciones que quedarán disponibles en el Santuario de Nuestra Madre del Valle y Catedral Basílica.