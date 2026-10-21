Fue a uno de los bodegones más destacados, pidió un almuerzo para 6 y le cobraron casi $500 mil

Un almuerzo para seis personas en El Preferido de Palermo, uno de los bodegones destacados de la Ciudad de Buenos Aires, terminó con una cuenta de $477.000. El monto quedó registrado en un comprobante emitido el 14 de octubre, que posteriormente fue difundido en una reseña de Google Maps y permitió conocer el detalle de los productos consumidos y sus respectivos valores.

La cuenta equivale a $79.500 por comensal, sin considerar una eventual propina. El importe corresponde a una operación puntual, determinada por la cantidad de personas que participaron del almuerzo y por la selección de comidas y bebidas. Por ese motivo, el valor no representa por sí solo el costo de una salida gastronómica promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

La publicación que acompañó el ticket se limitó a describir el almuerzo y algunos de los platos elegidos. Sin embargo, el comprobante ofrece información concreta sobre cómo se distribuyó el gasto entre los distintos productos que integraron la comida.

El consumo incluyó seis cubiertos, doce cervezas, tres gaseosas y otra bebida sin alcohol. A esos conceptos se sumaron una tabla de embutidos artesanales, tres milanesas, una ensalada de rúcula, puré de papas, pollo asado, papas fritas y un sorbete de mandarina.

La cifra final también puede analizarse en relación con la evolución de los precios de los servicios gastronómicos. Los últimos indicadores oficiales disponibles para esa comparación corresponden a septiembre de 2026, mientras que el ticket difundido registra una operación realizada durante octubre. Esa diferencia temporal impide utilizar el comprobante para determinar cuánto aumentó cada plato o bebida de un mes a otro, aunque permite observar el valor de un consumo concreto dentro de un rubro que continuó registrando incrementos durante el año.

Las milanesas encabezaron los gastos del almuerzo

El detalle del comprobante muestra que las tres milanesas representaron el ítem de mayor peso dentro de la cuenta. Cada porción figuró a $59.000, lo que llevó el subtotal de ese plato a $177.000.

El importe conjunto de las milanesas constituyó una parte importante del gasto total de los seis comensales. En segundo lugar, entre los conceptos destacados por su valor acumulado, se ubicaron las bebidas: las doce cervezas sumaron $108.000. El pollo asado, por su parte, registró un precio de $46.000. A estos consumos se agregaron los acompañamientos, la tabla de embutidos artesanales y el postre, además de los cubiertos y las bebidas sin alcohol.

La composición de la cuenta permite identificar cuáles fueron los productos que más incidieron en el importe final. No obstante, el ticket corresponde a una selección específica de platos y cantidades, por lo que no permite establecer que esos mismos valores se apliquen a todas las opciones disponibles en el establecimiento ni a otros restaurantes.

El comprobante no registró descuentos y cerró con un total de $477.000. La información difundida no especifica en el detalle disponible el precio individual de todos los demás productos, por lo que no corresponde asignarles importes que no aparecen consignados.

El consumo fuera del hogar acumuló una suba interanual del 32,2%

La cuenta de El Preferido de Palermo se conoció en un contexto de aumentos en los precios de los servicios gastronómicos. De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar registraron en septiembre de 2026 un incremento mensual del 2%.

Con ese resultado, la categoría acumuló una suba del 20,6% desde diciembre y una variación interanual del 32,2%. Este último indicador compara los precios de septiembre de 2026 con los del mismo mes del año anterior y permite observar la evolución del costo de comer y beber fuera de casa durante doce meses.

El aumento interanual del segmento gastronómico quedó apenas por debajo de la inflación general porteña, que alcanzó el 32,9% en el mismo período. La diferencia entre ambos indicadores fue de siete décimas porcentuales.

Los datos oficiales permiten dimensionar la evolución de los precios del rubro, aunque no determinan de manera directa cuánto debería costar una comida particular en un establecimiento específico. El valor de un almuerzo, como el registrado en el ticket difundido, depende de los platos seleccionados, las cantidades consumidas y los precios aplicados a cada producto.

Por eso, la cuenta de $477.000 debe leerse como el registro de una operación concreta y no como una medición representativa de todos los consumos gastronómicos de la Ciudad.

Un ticket puntual en un contexto de aumentos

El comprobante de El Preferido de Palermo reúne dos elementos que permiten observar el costo de una salida gastronómica: el detalle de una cuenta concreta y los indicadores oficiales que describen la evolución general de los precios.

Por un lado, el almuerzo para seis personas alcanzó los $477.000, con un promedio de $79.500 por comensal antes de una eventual propina. Las milanesas, con un subtotal de $177.000, y las doce cervezas, que sumaron $108.000, fueron los conceptos de mayor peso entre los importes detallados.

Por otro, las cifras del Idecba indican que los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar aumentaron un 2% en septiembre, acumularon una suba del 20,6% desde diciembre y registraron un incremento interanual del 32,2%.

La cuenta difundida no permite determinar por sí sola cuánto aumentaron los precios de los platos del restaurante ni establecer un promedio para toda la gastronomía porteña. Sí muestra cuánto se pagó por esa selección particular de productos en octubre, mientras los datos oficiales de septiembre ubican ese consumo dentro de un escenario de incrementos sostenidos en los precios de las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar.