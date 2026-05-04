Entronización y novena: la comunidad de San Jorge honra al Beato Esquiú

El pasado sábado , la comunidad parroquial de San Jorge dio inicio a un momento de especial significado espiritual al comenzar la novena en honor del Beato Mamerto Esquiú, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de su Natalicio. La jornada estuvo marcada por la entronización y exposición de su imagen a pública veneración, un gesto que convocó a fieles de distintas edades en torno a la figura del ilustre religioso.

El inicio de la novena se desarrolló en un clima de recogimiento y participación activa, con una presencia destacada de familias y niños que forman parte de la Catequesis, quienes se sumaron a la propuesta pastoral en una fecha que abre un tiempo de preparación espiritual para la comunidad.

La celebración eucarística

La actividad central tuvo lugar durante la celebración eucarística realizada en la capilla Virgen de la Medalla Milagrosa, perteneciente a la jurisdicción parroquial de San Jorge. Allí se congregaron los fieles para participar de la misa que marcó formalmente el inicio de las actividades vinculadas a la novena.

Durante la ceremonia, la imagen del Beato Mamerto Esquiú fue presentada a los presentes, quedando expuesta para su veneración pública. Este acto simbólico se constituyó como uno de los momentos más significativos de la jornada, al permitir el acercamiento directo de los fieles con la figura que motiva la celebración.

En ese contexto, se destacó la participación de los niños de Catequesis, quienes no solo asistieron a la celebración sino que además recibieron una imagen del beato para llevar a sus hogares, extendiendo así el sentido de la devoción al ámbito familiar.

Un mensaje centrado en la construcción de la Iglesia

Durante la homilía, el párroco padre Héctor Moreno ofreció una reflexión orientada a fortalecer el sentido comunitario y el compromiso de los fieles con la vida eclesial. En su mensaje, invitó a la comunidad a "ser y hacer la Iglesia", proponiendo una mirada activa sobre el rol de cada creyente.

El sacerdote desarrolló su reflexión a partir de la Palabra de Dios, haciendo referencia a la imagen de una edificación espiritual cuya base fundamental es Jesucristo. En ese marco, explicó que los cristianos, a partir del bautismo, se convierten en "piedras vivas" que se integran en esa construcción común.

Según expresó el padre Moreno, en esta edificación espiritual se ofrece un sacrificio agradable a Dios, que es la ofrenda de Jesús renovada en cada Eucaristía, entendida como el sacramento que da forma y sustento a la Iglesia.

La dimensión comunitaria de la novena

El inicio de la novena no solo representa un acto litúrgico, sino también una instancia de encuentro comunitario en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú. La participación de familias y niños refuerza el carácter integrador de la celebración, donde la transmisión de la fe se articula con la vida cotidiana.

La entrega de imágenes a los niños simboliza la continuidad de la devoción en los hogares, permitiendo que la experiencia vivida en la capilla se proyecte más allá del ámbito parroquial. Este gesto fortalece el vínculo entre la comunidad y la figura del beato, en un contexto marcado por la conmemoración de su natalicio.