Ola polar en Catamarca: continúa el corte total en la Ruta 42

En su actualización de las 19:30 horas, la Dirección Provincial de Vialidad informó que continúa interrumpido el tránsito vehicular sobre la Ruta Provincial N° 42, una medida que permanece vigente debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona.

El corte comprende el tramo que se extiende desde la Hostería El Portezuelo hasta Tintigasta, donde el estado de la calzada continúa representando un riesgo para la circulación de todo tipo de vehículos.

La decisión de mantener la interrupción responde a un criterio preventivo ante un escenario climático que no ha mostrado mejoras suficientes para restablecer el tránsito en condiciones de seguridad.

Las condiciones climáticas que impiden la circulación

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, las condiciones adversas persisten en el sector afectado y continúan dificultando cualquier desplazamiento vehicular.

Entre los factores que motivan la continuidad del corte se encuentran:

Temperaturas bajo cero.

Nevadas.

Bancos de niebla.

Presencia de hielo sobre la calzada.

La combinación de estos fenómenos imposibilita una circulación segura, ya que el hielo sobre la superficie del camino reduce considerablemente la adherencia de los vehículos, mientras que la niebla limita la visibilidad y las nevadas contribuyen a mantener un escenario de riesgo para quienes transitan por la ruta.

La permanencia de estas condiciones llevó a las autoridades a sostener la medida de interrupción del tránsito hasta que el estado de la calzada permita garantizar condiciones adecuadas para la circulación.

Un escenario que también afecta a otras rutas provinciales

El informe oficial no se limita únicamente a la Ruta Provincial N° 42. La Dirección Provincial de Vialidad también indicó que las rutas provinciales continúan registrando condiciones meteorológicas adversas, especialmente en sectores del Valle Central y del Este provincial.

En esas zonas persisten distintos fenómenos asociados al frío extremo, entre ellos:

Frío extremo.

Lloviznas.

Nevadas.

Neblinas.

Estas condiciones mantienen un escenario de permanente atención para quienes deban desplazarse por la red vial provincial, debido a que pueden modificar las condiciones de transitabilidad y aumentar los riesgos para la conducción.

Recomendaciones para los conductores

Frente a este panorama, la Dirección Provincial de Vialidad reiteró una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos derivados de las condiciones climáticas.

El organismo solicita especialmente a los conductores evitar circular durante la noche y la madrugada, momentos en los que las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

Además, se advierte que las condiciones de transitabilidad pueden modificarse rápidamente, producto de las variaciones propias del clima y del descenso de la temperatura, lo que exige una evaluación permanente antes de emprender cualquier viaje.

Entre las principales recomendaciones difundidas por el organismo se destacan:

Evitar circular durante la noche y la madrugada.

Extremar las medidas de precaución.

Respetar la señalización vial.

Seguir las indicaciones del personal y de los organismos de seguridad.

Un llamado a la prevención mientras continúan las restricciones

La continuidad del corte en la Ruta Provincial N° 42 refleja la persistencia de un escenario climático complejo que sigue condicionando la transitabilidad en distintos sectores de la provincia.

La presencia simultánea de temperaturas bajo cero, nevadas, bancos de niebla e hielo sobre la calzada mantiene vigente la interrupción del tránsito entre Hostería El Portezuelo y Tintigasta, mientras que en otras rutas provinciales, particularmente en el Valle Central y el Este provincial, continúan registrándose frío extremo, lloviznas, nevadas y neblinas.

En este contexto, la Dirección Provincial de Vialidad insiste en la importancia de adoptar una conducción responsable y preventiva, respetando la señalización y las indicaciones del personal y de los organismos de seguridad. Hasta que las condiciones meteorológicas permitan una circulación segura, las autoridades mantienen el llamado a evitar desplazamientos innecesarios en los horarios de mayor riesgo y a extremar todas las medidas de precaución al transitar por la red vial provincial.