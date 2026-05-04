Dengue en Catamarca: control focal en barrios de la Capital

En el marco de las políticas sanitarias orientadas a prevenir enfermedades transmitidas por vectores, el Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha un nuevo esquema de control focal que se desarrollará a lo largo de toda la semana. El operativo, según lo informado, que se extenderá desde este lunes y hasta el viernes 8 de mayo, forma parte de una estrategia sostenida para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

La iniciativa se implementa a través del trabajo articulado entre la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Este esquema conjunto refuerza la presencia territorial del Estado en los barrios, con intervenciones directas en domicilios particulares y espacios comunitarios.

El operativo contempla una doble franja horaria para maximizar el alcance de las acciones:

Turno mañana: de 8 a 12 horas

de 8 a 12 horas Turno tarde: de 16 a 19 horas

Esta distribución busca abarcar distintos momentos del día para facilitar el acceso a los hogares y garantizar una mayor cobertura.

Barrios incluidos en el cronograma

Las tareas de control focal se concentrarán en sectores específicos de la ciudad, definidos en función de criterios epidemiológicos y de prevención. Durante esta semana, las brigadas recorrerán los siguientes barrios:

Centro

Cruz Negra

920 Viviendas

UNCA

En cada uno de estos puntos, los equipos realizarán inspecciones domiciliarias, identificación de posibles criaderos de mosquitos y acciones de concientización dirigidas a los vecinos. La presencia en estos sectores responde a la necesidad de intervenir de manera directa en los espacios donde el mosquito encuentra condiciones propicias para su reproducción.

Trabajo territorial y participación vecinal

El eje central del control focal radica en el abordaje puerta a puerta, una metodología que permite detectar y eliminar recipientes o reservorios de agua donde el mosquito deposita sus huevos. En este sentido, desde el Ministerio de Salud se enfatizó la importancia de la colaboración comunitaria para el éxito del operativo.

Se solicitó expresamente a los vecinos que permitan el ingreso de los agentes sanitarios a sus domicilios, quienes estarán debidamente identificados. Esta interacción directa no solo facilita las tareas técnicas, sino que también permite brindar información clave sobre medidas de prevención y hábitos que contribuyen a reducir los riesgos.

La estrategia reconoce que el control del mosquito no depende exclusivamente de la intervención estatal, sino también de la participación activa de la comunidad en el cuidado de sus propios entornos.

Factores y flexibilidad del operativo

Si bien el cronograma ya fue definido, las autoridades advirtieron que la planificación está sujeta a modificaciones en función de las condiciones climáticas. Este aspecto resulta determinante, ya que factores como lluvias o cambios bruscos de temperatura pueden alterar tanto la dinámica del mosquito como la logística de los operativos.

En este contexto, el sistema de control focal mantiene un carácter flexible, adaptándose a las variables ambientales para optimizar los resultados de cada intervención.