Escándalo: un empleado municipal golpeó a un intendente después de enterarse de que lo habían echado

La sede del Municipio de Rivadavia, en la provincia de Mendoza, fue escenario de un escandaloso y violento episodio protagonizado por un empleado municipal que estalló de furia y golpeó a un funcionario cuando se enteró de que su contrato que finalizará a fin de este mes no va a ser renovado. En medio del revuelo, el hombre también agredió al intendente de esa localidad, Ricardo Mansur.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en el edificio estatal ubicado en la esquina de las calles Lavalle y Aristóbulo del Valle. El agresor, un empleado del área de Modernización, fue convocado por el secretario de Gobierno, Lucio Gutiérrez, quien le comunicó que no se le renovaría el contrato que vence el 31 de enero.

Algunas versiones que circularon en medios locales apuntan a que las autoridades tomaron esa decisión al descubrir varias inasistencias al trabajo de parte de esta persona. Según el diario Los Andes, tras asumir el cargo, una de las primeras medidas que tomó Mansur fue comenzar a revisar la planta de personal que recibió del ex intendente Miguel Ronco.

Lo cierto es que, al ser notificado de la no renovación, al empleado lo invadió la ira. Primero discutió con el secretario Gutiérrez. En medio del entredicho, le propinó algunos golpes de puño. Al parecer, el jefe comunal escuchó los disturbios y salió a ver qué sucedía. Fue así que se encontró con el agresor, quien lo empujó y le lanzó una patada cuando trataba de calmarlo.

“Cuando iba saliendo me encontró, me empujó, me caí, pero no me ha pegado ni nada por el estilo. Me tiró una patada cuando estaba en el piso, pero no llegó a mayores”, relató Mansur al citado medio tratando de bajar los decibeles a la cuestión. Según el mandatario municipal, quien se llevó la peor parte fue Gutiérrez.

Pero eso no fue todo, ya que el empleado además tiró una computadora del municipio al piso, para luego retirarse de su lugar de trabajo.

Minutos después, al lugar llegaron policías y personal de salud para atender a las víctimas de la agresión. Mansur comunicó que se encuentran en buen estado.

En tanto, el empleado fue detenido en el transcurso del día. Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que todavía no ha sido imputado.