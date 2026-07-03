Estado de las rutas en Catamarca: nevadas, niebla y precaución

La continuidad de las condiciones de frío extremo que afectan a distintos puntos de la provincia mantiene bajo seguimiento el estado de las rutas provinciales. En ese contexto, la Dirección Provincial de Vialidad emitió una actualización sobre la transitabilidad de los principales corredores viales, advirtiendo que, si bien la mayoría permanece habilitada, es indispensable circular con extrema precaución debido a los fenómenos meteorológicos registrados en diferentes sectores.

El organismo señaló que las bajas temperaturas continúan generando condiciones que obligan a los conductores a extremar las medidas de seguridad, especialmente en aquellas rutas donde se registran nevadas, lloviznas, bancos de niebla y visibilidad reducida.

La información difundida detalla cuáles son los caminos que pueden ser transitados con precaución y cuál permanece completamente inhabilitado debido a la persistencia de las condiciones climáticas adversas.

La Cuesta de Singuil registra nevadas

Uno de los sectores que presenta mayores complicaciones es la Ruta Provincial N° 18, en el tramo correspondiente a la Cuesta de Singuil.

De acuerdo con el informe oficial, la vía se encuentra transitable con precaución, aunque desde las primeras horas de la madrugada se registran nevadas en ese sector. Ante este panorama, la Dirección Provincial de Vialidad recomienda a quienes deban desplazarse por esa ruta reducir la velocidad y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que pueden generar las precipitaciones níveas sobre la calzada.

Las condiciones meteorológicas obligan a mantener una conducción preventiva y a prestar especial atención al estado del camino durante todo el recorrido.

Cuesta de Singuil

Niebla y llovizna en la Cuesta de Los Ángeles

Otro de los puntos donde se solicita especial precaución es la Ruta Provincial N° 5, en el sector de la Cuesta de Los Ángeles. Según el parte difundido por Vialidad Provincial, ese tramo permanece transitable con precaución debido a la presencia de llovizna y niebla densa, factores que provocan una importante reducción de la visibilidad.

Estas condiciones obligan a los conductores a moderar la velocidad y mantener una conducción cuidadosa para evitar inconvenientes durante la circulación.

La combinación de humedad, bajas temperaturas y escasa visibilidad constituye uno de los principales factores de riesgo en ese corredor vial.

Otras rutas habilitadas con precaución

Además de los sectores que presentan fenómenos climáticos específicos, la Dirección Provincial de Vialidad informó que otros caminos de la provincia permanecen habilitados, aunque también requieren una circulación prudente debido a las bajas temperaturas.

Se encuentran transitables con precaución:

La Cuesta El Portezuelo.

Ruta Provincial N° 4 - Camino a El Rodeo.

Rutas provinciales del Valle Central.

Rutas provinciales de Capayán.

Rutas provinciales de Andalgalá.

Rutas provinciales de Aconquija.

Rutas provinciales de Paclín.

Rutas provinciales del Este provincial.

En todos estos sectores, el organismo recomienda mantener una conducción responsable teniendo en cuenta la persistencia del frío extremo que afecta a gran parte del territorio provincial.

La Ruta Provincial N° 42 continúa intransitable

El informe también confirma que la Ruta Provincial N° 42 permanece intransitable debido a la continuidad de las condiciones climáticas adversas.

La restricción alcanza el tramo comprendido entre la Hostería El Portezuelo y Tintigasta, donde las características del tiempo impiden restablecer la circulación vehicular. La persistencia de estas condiciones mantiene cerrada la vía hasta que la situación climática permita garantizar condiciones adecuadas para el tránsito.

En tanto, Vialidad Nacional inform{o que, por visibilidad reducida por niebla y llovizna, se debe transitar con precaución por Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila. Se recomienda disminuir la velocidad habitual, evitar sobrepasos y utilizar luces bajas y faros antiniebla.