Estafas virtuales: ¿Qué podés hacer si te robaron el celular o la cuenta de WhatsApp?

Cuando nos roban el celular, no sólo nos quitan el aparato físico sino también algo tan valioso como nuestros datos y credenciales. En la Argentina, se roba un celular cada 30 segundos y alrededor de 3 mil por día, según datos de 2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Además del robo de celulares, también aumentaron los fraudes y las estafas virtuales. Según datos del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (Ocedic), durante 2023 las denuncias por estafas virtuales se duplicaron en relación al año anterior, con un promedio de 4.800 fraudes por mes. Entre ellas, se destacan estafas de WhatsApp, phishing -una técnica de suplantación de identidad para sustraer datos personales y bancarios a través de un correo electrónico y “cuento del tío 2.0”.

¿Qué se puede hacer si te roban el celular? ¿Y si te clonan la cuenta de WhatsApp o te vacían la cuenta del banco? En esta nota, recomendaciones y consejos sobre qué hacer en esas situaciones y qué podemos hacer para evitar caer en un engaño.

¿Qué hacer si te roban el celular?

Cuando nos roban o perdemos el celular hay que pensarlo como un homónimo de nuestra billetera analógica. Allí tenemos aplicaciones de bancos, billeteras virtuales y hasta aplicaciones que tienen asociadas nuestras tarjetas de crédito.



¿Qué podemos hacer ante esa situación?

Denunciar el robo del equipo al *910, desde donde se deriva a la víctima a su compañía telefónica. Desde allí es posible suspender la línea. Bloquear el número de IMEI (la Identidad de Equipo Móvil Internacional, por sus siglas en inglés), que es el número de serie del celular. Tiene 15 dígitos y se recomienda saber cuál es de antemano llamando a la prestadora de servicio o marcando “*#06#” en el propio equipo. Cambiar los accesos a las aplicaciones. Modificar las claves de las billeteras virtuales y los bancos, el correo electrónico y los servicios de la nube como iCloud o Google Drive. Desasociar las tarjetas de crédito en servicios como Uber, Cabify, Didi, PedidosYa, Rappi, Netflix, Spotify, etc. Hacer la denuncia presencial en la comisaría. Hay varias razones por las cuáles hacer este trámite: que el hecho sea investigado y que, eventualmente, el equipo se pueda recuperar y volver a utilizar (desbloqueando el IMEI). En el caso de tener un seguro, el comprobante de la denuncia es requisito para poder cobrar el reembolso correspondiente. También se recomienda notificar al banco el robo del celular que tenía acceso a determinada cuenta.

Horacio Azzolin, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), explicó a Chequeado que es necesario hacer la denuncia en la comisaría además de dar de baja la línea de celular. “Muchas veces nos pasa de encontrar celulares robados y no sabemos de quién es o no sabemos qué le pasó a la persona. Como el celular está bloqueado, no podemos obtener información”, sostuvo.



Además, como muchas veces los dispositivos están bloqueados es muy probable recibir, luego del robo, llamados o mensajes a la víctima o a los contactos de emergencia diciendo que el celular apareció o pidiéndole que lo desbloquee. “Todo eso hay que hacerlo saber a la comisaría donde se hace la denuncia y, por supuesto, ignorarlo, porque en cuanto desbloqueas el teléfono o informas el PIN perdés control para siempre del teléfono porque ellos lo pueden borrar, etcétera”, sumó el fiscal.

En el caso de que el celular se haya robado mientras estaba desbloqueado, es indispensable cambiarle el acceso a las claves a todo lo que puedan acceder: “Se van a meter en tus redes sociales, se van a meter en tu WhatsApp, en tus billeteras virtuales, en tus bancos, entonces hay que cambiar inmediatamente todas las claves. Usualmente tratan de robarlo desbloqueado, cuando lo estás usando en el colectivo o cuando estás hablando por teléfono en la calle”, indicó Azzolín.

También se recomienda bloquear preventivamente las billeteras virtuales. Según informa Mercado Pago, es recomendable solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta. Para realizar la denuncia, el usuario debe ingresar a la web de Mercado Pago o Mercado Libre, en la sección de “Ayuda/Seguridad/Perfil/Seguridad” Esto es necesario para cerrar todas las sesiones activas de esta cuenta, y así impedir que el delincuente tenga acceso y obligar a que cualquier nuevo inicio de sesión que se intente sea mediante reconocimiento facial.

¿Qué hacer si te robaron la cuenta de WhatsApp?

Se suele decir que “hackearon la cuenta de WhatsApp” cuando acceden a habilitar la sesión con nuestro número de teléfono en otro dispositivo. Esto es posible sólo si los ciberdelincuentes accedieron a nuestro código de verificación, ese número que aparece cuando instalamos por primera vez la aplicación de WhatsApp en un celular o la reinstalamos en otro dispositivo.

En ese caso, los pasos inmediatos a realizar son:

Avisar a tus contactos en redes sociales y todos los medios disponibles que tu cuenta fue vulnerada. Esto es indispensable para evitar daños colaterales como el pedido de transferencias bancarias a tu nombre. Enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto “Cuenta clonada/robada” y solicitando, en el cuerpo del mail, que se desactive la cuenta junto al número de teléfono en cuestión, incluyendo el código internacional (+54). Se puede acceder a más información en el servicio de Ayuda de WhatsApp. Cerrar todas las sesiones activas de WhatsApp Web. En caso de que el dueño de la cuenta no haya configurado la verificación en 2 pasos y sí lo haya hecho el delincuente, es necesario esperar 7 días para poder acceder de nuevo a tu cuenta sin el código de verificación en 2 pasos, explicaron desde la compañía.

¿Qué podemos hacer para reforzar la seguridad de nuestra cuenta y para que, a futuro, no nos roben los datos?



Activar la verificación en 2 pasos desde Ajustes/Cuenta/Verificación en 2 pasos. Allí ingresamos una clave de 6 dígitos (que es indispensable saberla de memoria y recordarla). Este PIN será solicitado aleatoriamente cuando estemos usando la aplicación.

En caso de robo, al no ser ingresado, el sistema bloqueará el acceso a los mensajes. Es aconsejable no compartir este código con nadie. Además, agregar en la opción de verificación un correo de resguardo, indispensable por si surgen problemas con la verificación a través del código PIN de 6 dígitos. En caso de que te llegue un código de verificación al celular, tampoco lo hagas.