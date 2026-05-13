Estudiantes argentinos desarrollaron un cohete supersónico para competir en EE.UU

Un grupo de estudiantes argentinos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos tecnológicos de su historia académica y científica. El equipo ITBA Rocketry Team competirá nuevamente en la International Rocket Engineering Competition (IREC), considerada una de las competencias universitarias de cohetería más relevantes del mundo, que se desarrollará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

La participación marcará la tercera presencia consecutiva del equipo argentino en el certamen internacional, aunque esta vez el desafío tendrá una escala técnica mucho más ambiciosa. Los estudiantes desarrollaron un cohete supersónico denominado "Aconcagua", con el objetivo de representar a la Argentina en la categoría 30k COTS, destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a aproximadamente 10 kilómetros.

Además de intentar llegar a esa altitud, el proyecto busca concretar un hecho inédito para la ingeniería aeroespacial universitaria argentina: romper por primera vez la barrera del sonido en una competencia internacional de cohetería.

Un desafío técnico sin precedentes

El objetivo principal del equipo para la etapa 2025-2026 contempla dos metas de enorme complejidad técnica:

Alcanzar un apogeo de 10 kilómetros.

Superar la barrera del sonido.

La velocidad máxima estimada para el cohete "Aconcagua" es de Mach 2, es decir, el doble de la velocidad del sonido. De lograrlo, el ITBA Rocketry Team se convertiría en el primer equipo universitario argentino dedicado a la cohetería en superar esa marca dentro de una competencia internacional.

El proyecto representa un salto técnico significativo respecto de las participaciones anteriores del equipo, ya que en esta edición competirán en la categoría 30k COTS, triplicando la altitud objetivo de las temporadas previas.

Cómo está compuesto el equipo argentino

El ITBA Rocketry Team está integrado por más de 60 estudiantes pertenecientes a distintas carreras vinculadas a la ingeniería y las ciencias aplicadas. Entre las disciplinas representadas se encuentran:

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Informática.

Bioingeniería.

Licenciatura en Analítica.

Todos los integrantes pertenecen al Instituto Tecnológico de Buenos Aires y trabajan bajo la guía de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad de la universidad.

La estructura del equipo está organizada en distintas áreas especializadas que intervienen en el diseño, desarrollo y fabricación del cohete.

Las áreas de trabajo detrás del proyecto "Aconcagua"

El desarrollo del vehículo involucra tareas de alta complejidad tecnológica y una división técnica específica para cada etapa del proyecto. Los estudiantes trabajan en áreas como:

Aeroestructuras.

Aerodinámica.

Recovery.

Aviónica.

Payload.

Materiales compuestos.

Acoples.

Simulación FEM.

El proceso incluye además distintas instancias de validación y pruebas para garantizar el funcionamiento del cohete durante el vuelo. Entre las tareas desarrolladas por el equipo aparecen:

Simulación de trayectoria.

Construcción del fuselaje.

Integración electrónica.

Validación de componentes.

Ensayos técnicos.

Cada una de estas etapas resulta clave para asegurar que el vehículo pueda soportar las exigencias del lanzamiento y cumplir con los objetivos previstos durante la competencia en Texas.

El crecimiento del ITBA Rocketry Team

El equipo nació en 2022 como un proyecto estudiantil orientado a posicionar a la Argentina dentro de la industria aeroespacial universitaria internacional. Desde entonces, el ITBA Rocketry Team experimentó un crecimiento sostenido tanto en cantidad de integrantes como en complejidad técnica de sus desarrollos.

Su primera experiencia internacional se produjo en 2023, cuando participó de la IREC con el cohete Theros I dentro de la categoría 10k COTS. A partir de ese debut, el grupo continuó evolucionando y mejorando sus resultados en el circuito internacional de ingeniería aeroespacial universitaria.

Los resultados obtenidos en competencias anteriores

Durante la edición 2024 de la International Rocket Engineering Competition, el equipo argentino logró consolidar su presencia dentro del certamen. Entre los resultados alcanzados se destacan:

Puesto 42° en su categoría.

Puesto 62° en el ranking general.

Participación entre 143 equipos competidores.

Además, el ITBA Rocketry Team consiguió ubicarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, un reconocimiento que fortaleció el posicionamiento internacional del proyecto argentino.

En 2025 el equipo volvió a competir en la categoría 10k COTS, mientras que la edición actual marcará un nuevo salto de escala con el ingreso a la categoría 30k COTS.