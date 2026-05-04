Estudiantes del IES Santa María cortan la Ruta 40 por falta de docentes

La falta de designación de docentes en distintos espacios curriculares derivó este lunes en una protesta protagonizada por estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Santa María, quienes decidieron cortar parcialmente la Ruta Nacional 40 a la altura de Loro Huasi.

La medida fue impulsada por alumnos de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene, quienes denunciaron graves demoras en la cobertura de cargos docentes, situación que, aseguran, afecta directamente el normal desarrollo de las clases y compromete su formación académica.

El corte comenzó a las 7:00 de la mañana y se mantiene bajo una modalidad de interrupción intermitente del tránsito, permitiendo el paso vehicular cada 30 minutos, según informaron los propios manifestantes. La protesta no solo busca visibilizar el conflicto, sino también ejercer presión sobre las autoridades educativas para obtener respuestas concretas frente a una problemática que, de acuerdo con los estudiantes, se arrastra desde hace meses sin resolución.

Falta de docentes y clases afectadas

Los alumnos manifestaron que el principal motivo de la protesta es la ausencia de designación de docentes en diferentes materias, situación que genera retrasos en el cronograma académico y pone en riesgo el normal cursado. Desde el grupo de estudiantes señalaron que el reclamo está dirigido específicamente al Ministerio de Educación, organismo al que responsabilizan por no brindar soluciones urgentes frente a una situación que consideran insostenible.

En ese marco, remarcaron que el conflicto no es aislado ni reciente, sino que forma parte de una problemática más amplia que también afecta a otro Instituto de Estudios Superiores del Oeste provincial. Según expresaron, esta situación viene siendo denunciada desde el año pasado y, pese a los reiterados pedidos, hasta el momento no obtuvieron respuestas de la cartera educativa.

Entre los principales puntos señalados por los estudiantes figuran:

Falta de designación de docentes en espacios curriculares clave.

Demoras en el inicio y continuidad del dictado de clases.

Ausencia de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Educación.

Replicación del conflicto en otro IES del Oeste provincial.

Para los manifestantes, la falta de cobertura docente afecta no solo la organización institucional, sino también el derecho a una educación regular y de calidad.

Corte parcial y advertencia vial

La medida de fuerza generó impacto inmediato sobre uno de los corredores viales más importantes del interior provincial. El corte se desarrolla sobre el tramo de la RN 40 correspondiente a Loro Huasi, con interrupciones periódicas del tránsito y habilitación parcial cada media hora.

Ante esta situación, Vialidad Nacional confirmó la restricción vehicular en el sector y emitió una recomendación dirigida a quienes circulan por la zona. El organismo solicitó a los conductores:

Reducir la velocidad al aproximarse al lugar del corte.

Respetar las indicaciones del personal presente.

No intentar recuperar tiempo excediendo velocidades máximas permitidas.

La advertencia apunta a minimizar riesgos en una zona donde la circulación se encuentra condicionada por la presencia de manifestantes y la dinámica intermitente del paso vehicular.

Un conflicto que se arrastra y escala

El reclamo de los estudiantes del IES Santa María vuelve a poner en agenda las dificultades vinculadas al funcionamiento de instituciones terciarias del interior provincial, particularmente en relación con la cobertura de cargos y la normalidad académica. Los alumnos sostienen que la protesta es consecuencia directa de la falta de respuestas acumuladas y de una situación que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo.

La decisión de trasladar el conflicto a la Ruta Nacional 40 marca un endurecimiento del reclamo y busca amplificar la visibilidad de una demanda que, según señalan, ya agotó las vías institucionales.

Mientras tanto, el tránsito continúa afectado de manera parcial y la comunidad educativa aguarda una intervención del Ministerio de Educación que permita destrabar el conflicto y garantizar el dictado normal de clases.

Respuestas inmediatas

Con el corte en marcha, los estudiantes reiteraron su pedido de soluciones urgentes y dejaron en claro que el objetivo central es obtener definiciones concretas respecto de la designación de docentes pendientes.

El conflicto expone un malestar creciente dentro del ámbito educativo y abre un nuevo foco de tensión en el Oeste provincial, donde la falta de respuestas oficiales ha llevado a los alumnos a adoptar medidas de protesta con impacto público. Por ahora, la situación permanece abierta y bajo observación, con una comunidad estudiantil movilizada que insiste en un reclamo puntual: garantizar condiciones mínimas para cursar y avanzar en su formación profesional.