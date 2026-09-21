Eugenia Zicavo llega a Catamarca con cien comienzos inolvidables de la literatura

La 18° Feria Provincial del Libro de Catamarca tendrá entre sus invitadas a la periodista, socióloga y crítica literaria Eugenia Zicavo, quien llegará a la provincia para presentar su libro "Primeras páginas" el próximo domingo 11 de octubre, durante la última jornada del encuentro.

La obra reúne una selección de cien comienzos inolvidables de la literatura universal y propone detenerse en uno de los momentos más significativos de cualquier relato: aquellas primeras frases, voces y escenas en las que una historia comienza a tomar forma y establece su primer vínculo con quien lee.

A través de textos pertenecientes a distintas épocas, regiones y estilos, Zicavo construye una antología que invita a recorrer los primeros párrafos de obras reconocidas y descubrir qué ocurre en ese instante inicial en el que una narración abre sus puertas.

El comienzo como puerta de entrada a una historia

"Primeras páginas" parte de una idea central: el inicio de una obra no es solamente un umbral, sino también una invitación al lector y, muchas veces, una declaración de principios.

Desde esa perspectiva, la selección propone volver sobre aquellas primeras líneas que tienen la capacidad de despertar curiosidad, anticipar una historia y establecer desde el comienzo una relación con quien se dispone a leer. La antología reúne comienzos que pertenecen a obras y autores de diferentes períodos y tradiciones literarias. Entre los textos seleccionados aparecen referencias que atraviesan distintas épocas de la literatura universal, junto con autores contemporáneos.

La propuesta incluye, entre otros, comienzos de La Ilíada, Ana Karenina y Cien años de soledad, junto con escritores contemporáneos como Martín Kohan, Emmanuel Carrère y Mónica Ojeda.

El recorrido permite reunir en un mismo volumen voces y universos literarios diversos, a partir de un criterio que pone el foco en el modo en que una obra se presenta desde sus primeras palabras.

En ese sentido, cada comienzo funciona como una posible puerta de entrada a un mundo narrativo diferente y permite observar cómo una historia puede comenzar a construir expectativas, despertar preguntas y establecer una relación inicial con sus lectores.

Biblioteca personal y canon compartido

La selección realizada por Zicavo combina autores y autoras de diferentes tradiciones y períodos. El material surge tanto de su biblioteca personal como de un canon literario compartido.

Esa combinación permite que la antología reúna textos reconocidos dentro de la literatura universal junto con una mirada construida a partir del recorrido personal de la autora. El eje está puesto en esos primeros párrafos capaces de generar una reacción inmediata en quien lee. Son comienzos que despiertan curiosidad, anticipan determinados elementos de la historia y, al mismo tiempo, establecen desde el inicio un vínculo con el lector.

El libro propone así regresar a fragmentos iniciales de distintas obras para observarlos no solamente como partes de una narración, sino como momentos decisivos en los que comienza a construirse el universo literario.

La presentación en Catamarca permitirá acercar esta propuesta al público de la Feria Provincial del Libro durante su última jornada.

Una autora vinculada con la divulgación literaria

Eugenia Zicavo cuenta con una trayectoria profesional que reúne ciencias sociales, periodismo, investigación, docencia y divulgación literaria. Es doctora en Ciencias Sociales, socióloga y periodista, y desarrolla su actividad académica como docente e investigadora en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y en Sociología de la Cultura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su recorrido también está estrechamente vinculado con la divulgación de la literatura en distintos formatos y medios de comunicación. A lo largo de su trayectoria participó en radio, televisión y plataformas digitales, llevando contenidos vinculados con los libros y la cultura literaria a diferentes públicos.

Actualmente conduce Modo libro en Futurock, espacio desde el cual continúa desarrollando su actividad vinculada con la literatura y su divulgación.

Su producción como autora incluye "Feminismos: ¿desde cuándo y hasta cuándo?" y "Este Boca es mío".