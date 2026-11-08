Expertos en limpieza coinciden: "Para limpiar las gomas de los limpiaparabrisas del auto, pasá un paño con agua y jabón neutro"

La suciedad, la grasa y los restos de insectos pueden acumularse en las gomas de los limpiaparabrisas y afectar su funcionamiento. Con el paso del tiempo, estos residuos hacen que las escobillas no se deslicen de forma correcta sobre el vidrio y pueden provocar ruidos molestos, vibraciones y rayas en el parabrisas. Aunque muchas veces se piensa que es necesario cambiarlas, una limpieza sencilla puede ayudar a recuperar su rendimiento.
Una de las alternativas más simples para mantenerlas en buen estado consiste en utilizar un paño suave, agua y jabón neutro. El procedimiento permite retirar la suciedad adherida sin recurrir a productos agresivos que puedan deteriorar el caucho.
Cómo preparar la mezcla casera para limpiar las gomas de los limpiaparabrisas
Para realizar la limpieza se necesitan pocos elementos:
- 1 litro de agua.
- Unas gotas de jabón neutro.
- Un paño suave que no desprenda pelusas.
El agua ayuda a retirar los residuos superficiales, mientras que el jabón neutro facilita la eliminación de la grasa y la suciedad adherida. Es importante evitar los productos abrasivos, la gasolina, el querosén y otros solventes que pueden deteriorar el caucho.
Paso a paso: cómo limpiar las gomas de los limpiaparabrisas
Antes de comenzar, hay que asegurarse de que el vehículo esté apagado y estacionado en un lugar seguro. Luego, se pueden seguir estos pasos:
- Levantar los brazos de los limpiaparabrisas con cuidado para acceder a toda la superficie de las gomas.
- Mezclar el agua con unas gotas de jabón neutro en un recipiente.
- Humedecer un paño suave con la preparación, sin empaparlo demasiado.
- Pasar el paño por toda la longitud de la goma, de un extremo al otro y en un solo sentido, para retirar el polvo, la grasa y los restos de insectos.
- Enjuagar las escobillas con agua limpia para eliminar los restos de jabón.
- Secar las gomas con otro paño limpio antes de volver a apoyarlas sobre el parabrisas.
Este procedimiento coincide con las recomendaciones de mantenimiento de distintos fabricantes y guías especializadas, que aconsejan utilizar detergentes suaves y paños que no dañen la superficie de contacto.
Es importante tener en cuenta que, si después de limpiarlas siguen haciendo ruido, saltan sobre el vidrio o dejan marcas, puede tratarse de un desgaste del caucho. En ese caso, conviene reemplazar las escobillas para recuperar una buena visibilidad al conducir.