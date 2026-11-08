Catamarca obsequiará al Papa una imagen de la Virgen del Valle y otra del Beato Esquiú

La visita del Papa León XIV a la Argentina será la ocasión para que la Diócesis de Catamarca exprese su devoción y su vínculo con la Iglesia universal a través de dos obsequios de especial significado religioso y cultural. El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, entregará al Santo Padre una imagen de la Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y Patrona del Noroeste Argentino, y otra del Beato Mamerto Esquiú.

Los regalos fueron concebidos como expresiones de la fe y de la identidad de un pueblo que reconoce en ambas figuras referencias centrales de su espiritualidad. La imagen de la Madre Morena, con una vestimenta especialmente preparada para la ocasión, y la representación del Beato Esquiú, vinculada con su historia y su legado, llevarán simbólicamente hasta el Pontífice la devoción de los catamarqueños.

La entrega se realizará durante la visita del Papa León XIV a nuestro país, que se inicia este domingo 8 de noviembre. En ese contexto, los obsequios adquieren una dimensión particular para la comunidad diocesana, que celebrará este encuentro en comunión con toda la Iglesia.

La vestimenta de la Virgen del Valle: oración, amor y entrega

Uno de los aspectos más destacados del regalo será la vestimenta de la Virgen del Valle. La imagen de la Madre Morena lucirá dos enaguas, un vestido blanco y un manto celeste, cuyas terminaciones y detalles fueron realizados en el Taller de María.

Cada una de las prendas fue confeccionada con horas de oración, amor y entrega, según la descripción de quienes participaron de su elaboración. Los bordados y elementos que componen la vestimenta incorporan una simbología que remite a la fe, la esperanza y la identidad de Catamarca.

En el manto y en las distintas partes de la imagen se pueden contemplar detalles que fueron cuidadosamente incorporados:

La rosa celeste: resalta sobre el manto como un cielo bordado, convirtiéndose en uno de los elementos visuales más significativos de la vestimenta.

La gota de agua: rodeada de piedras doradas, parece guardar un misterio de vida.

El escudo pontificio: representa un signo de comunión con el Papa.

Los bordados dorados y las margaritas: aportan luz y alegría a todo el manto.

La corona: está confeccionada con oro y plata, y lleva colocada una piedra de rodocrosita extraída de las minas de Andalgalá, departamento del Oeste catamarqueño.

La luna y la dedicatoria: se observan al pie de la imagen, acompañadas de remaches de oro.

La composición de la vestimenta reúne materiales, símbolos y elementos que expresan la devoción mariana de Catamarca. La rosa celeste, la gota de agua, las margaritas y los bordados dorados forman parte de una elaboración que busca reflejar la espiritualidad de la Madre Morena y el cariño de sus hijos.

La corona, por su parte, incorpora un elemento directamente vinculado con el territorio provincial: la piedra de rodocrosita extraída de las minas de Andalgalá. De este modo, la imagen no solo representa a la Patrona de Catamarca y del Noroeste Argentino, sino que también lleva consigo un componente de la identidad local.

"La devoción de Catamarca y el cariño de sus hijos"

Quienes confeccionaron las prendas expresaron el sentido espiritual del trabajo realizado y la importancia de que la imagen de la Virgen del Valle llegue simbólicamente hasta el Santo Padre.

"La Madre del Valle, nacida de la sencillez de nuestra tierra, lleva en su manto las flores, la esperanza y la fe de un pueblo. Hoy, vestida con amor, se dispone a llegar simbólicamente hasta el Santo Padre, llevando consigo la devoción de Catamarca y el cariño de sus hijos. Que María siga conduciendo nuestros corazones hacia Jesús", expresaron.

El mensaje sintetiza el significado que los responsables de la confección atribuyen a la imagen y a su vestimenta. La referencia a la sencillez de la tierra, las flores, la esperanza y la fe se vincula con la intención de representar a la comunidad catamarqueña a través de un obsequio destinado al Papa León XIV.

La imagen de la Virgen del Valle será, de esta manera, una expresión de la devoción provincial y de la comunión con el Santo Padre. Su manto, elaborado en el Taller de María, reúne detalles que reflejan tanto la dimensión religiosa como el vínculo con la tierra catamarqueña.

El Beato Esquiú también estará presente en el obsequio

El segundo regalo que recibirá León XIV será una imagen del Beato Mamerto Esquiú, representado sentado, con los atributos de obispo y con el hábito franciscano que llevó durante toda su vida.

La figura del Beato se presentará resguardada en una cajita de madera revestida con un collage de fotografías que reúnen distintos momentos y lugares vinculados con su historia. El conjunto fue preparado para acompañar la imagen y aportar una referencia visual a su vida y a su trayectoria.

El collage incluye fotografías de la Beatificación, celebrada el 4 de septiembre de 2021, de la Casa Natal, del antiguo templo de San José de Piedra Blanca, de la tierra que lo vio nacer y crecer, y de paisajes del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Cada uno de estos elementos permite vincular la imagen del Beato con los espacios que marcaron su vida. La Casa Natal, el antiguo templo de San José de Piedra Blanca y los paisajes de Fray Mamerto Esquiú forman parte de la memoria que acompaña este obsequio destinado al Papa.

La representación de Esquiú, con su hábito franciscano y sus atributos episcopales, se complementa así con un marco que reúne fotografías de su historia y de la celebración de su Beatificación.