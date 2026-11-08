León XIV destacó a Borges, Gardel y José Hernández como símbolos de la identidad argentina

En su primer discurso ante el pueblo argentino, el papa León XIV destacó distintas expresiones de la cultura nacional y mencionó a Jorge Luis Borges, Carlos Gardel y el Martín Fierro de José Hernández como referentes de una identidad que trascendió las fronteras del país.

El Pontífice habló este domingo en el Palacio Libertad, luego de arribar a la Argentina a las 16:30, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. Durante su intervención, reflexionó sobre la historia nacional, las generaciones que contribuyeron a construir la patria y la importancia de preservar el patrimonio cultural recibido.

Al referirse a la identidad argentina, León XIV sostuvo que el país supo expresarse a través de manifestaciones artísticas y culturales reconocidas internacionalmente.

"Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras: en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses; en el tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas", expresó.

También mencionó la música y las tradiciones del interior, el teatro y el mate compartido, al que describió como un gesto cotidiano capaz de convertir una pausa en una oportunidad de conversación y cercanía.

La patria como una herencia entre generaciones

En otro tramo de su mensaje, el Papa reflexionó sobre la construcción de la identidad nacional y señaló que la Argentina es el resultado del aporte de distintas generaciones y comunidades.

"Algunos nacieron aquí; otros llegaron desde lejos y encontraron un hogar; otros pertenecen a pueblos originarios cuya presencia precede al nacimiento de la nación. De ese encuentro entre procedencias y experiencias diversas fue tomando forma, con el paso del tiempo, un pueblo que ha sabido abrir sus puertas, hacer espacio a quien llegaba y conservar, aun en medio de momentos difíciles, una notable capacidad para levantarse y seguir hacia adelante", afirmó.

En ese contexto, dejó una de las frases centrales de su discurso: "Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe".

León XIV planteó que cada generación tiene la responsabilidad de reconocer aquello que merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común.

"La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros", concluyó en ese pasaje.