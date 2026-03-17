Expulsión definitiva por el incidente con bengalas en una escuela de Catamarca

El sistema educativo de la provincia de Catamarca se encuentra en el centro de un profundo debate sobre la convivencia y la seguridad escolar tras un grave incidente ocurrido en la Escuela Gobernador José Cubas. Lo que comenzó como un acto de indisciplina registrado en cámaras de teléfonos celulares terminó en una intervención directa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, derivando en la expulsión definitiva de los estudiantes involucrados. Esta resolución administrativa y pedagógica se fundamenta en la necesidad de proteger la integridad de la comunidad educativa frente a conductas que exceden los límites de la convivencia institucional.

El detonante: un registro en redes sociales

La investigación que desembocó en estas medidas drásticas no surgió de una denuncia interna inicial, sino de la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes, que rápidamente cobraron notoriedad pública, se observa a un grupo de estudiantes protagonizando lo que se denominó como una "guerra" de pirotecnia dentro de un aula. El material audiovisual permite identificar con claridad el encendido y arrojo de elementos pirotécnicos en un espacio cerrado, exponiendo la vulnerabilidad del entorno escolar ante acciones de imprudencia manifiesta.

Los detalles captados por los propios protagonistas incluyen el uso de bengalas de estruendo y luces de pirotecnia, artefactos diseñados habitualmente para celebraciones al aire libre que fueron accionados dentro de un salón de clases. El hecho de que el incidente tuviera lugar en un ambiente confinado multiplicó los factores de riesgo, transformando un espacio de aprendizaje en un escenario de peligro inminente para todos los presentes en el establecimiento.

Riesgos latentes y preocupación comunitaria

La circulación de estas imágenes no solo despertó el rechazo de las autoridades, sino que generó una fuerte preocupación entre docentes, familias y usuarios digitales. El consenso generalizado advirtió sobre la temeridad de utilizar estos elementos en espacios de alta concentración de personas, donde las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Los expertos y la comunidad educativa señalaron peligros específicos que estuvieron latentes durante todo el episodio, tales como la posibilidad de incendios por el contacto de chispas con el mobiliario escolar, quemaduras graves en la piel de los estudiantes y accidentes por inhalación de humo en un ambiente sin ventilación adecuada.

La respuesta ministerial: sanción de máxima gravedad

Ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que, tras completar una exhaustiva revisión, se identificó a los responsables y se aplicó la separación definitiva del establecimiento y la expulsión. Esta medida se fundamenta en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes que regulan la convivencia escolar y el régimen disciplinario institucional. Desde la cartera educativa fueron enfáticos al declarar que este tipo de conductas no serán toleradas, calificándolas como un atentado directo contra el patrimonio educativo y el esfuerzo colectivo destinado a mejorar las condiciones de enseñanza.

Infraestructura y el valor del esfuerzo colectivo

Un punto de especial fricción para las autoridades radica en el daño potencial al edificio, dado que la Escuela Gobernador José Cubas había sido refaccionada en su totalidad durante el año pasado. Esta obra formó parte de las políticas de inversión en infraestructura escolar impulsadas por el Gobierno de la provincia, representando una mejora estructural que los estudiantes pusieron en riesgo de manera injustificada. La cartera educativa reafirmó su compromiso con el respeto y la seguridad, subrayando que las instituciones deben ser ámbitos de formación, diálogo y desarrollo integral.

Para evitar que situaciones similares se repitan, se anunció que se continuará trabajando en conjunto con directivos, docentes y equipos técnicos en acciones de prevención, acompañamiento y promoción de valores democráticos. El objetivo final de esta intervención es preservar un entorno educativo seguro y adecuado para todos los estudiantes de la provincia, sentando un precedente sobre los límites innegociables dentro de las aulas catamarqueñas.