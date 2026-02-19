Febrero consolidó a la Capital como destino de eventos deportivos: ¿cuál fue el impacto económico?

El mes de febrero reafirmó a San Fernando del Valle de Catamarca como un destino estratégico para el turismo de eventos, especialmente en el ámbito deportivo. Durante el último fin de semana largo, la capital provincial fue escenario de importantes competencias que convocaron a participantes y visitantes de distintos puntos del país y del exterior, generando un impacto positivo en la actividad turística y económica local.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, el denominado Turismo de Eventos tuvo un rol central en la dinámica del fin de semana, posicionando a la ciudad como un punto de encuentro para disciplinas deportivas y actividades culturales. La propuesta estuvo centrada en un segmento especializado que logró atraer tanto a competidores como a acompañantes y público vinculado a las disciplinas convocadas.

De acuerdo con los datos relevados, los encuentros realizados registraron la participación de aproximadamente 500 asistentes, distribuidos según el alcance de cada evento. En este marco, dos torneos deportivos de relevancia concentraron el interés principal y consolidaron a la capital como sede de convocatorias de alcance regional, nacional e internacional.

En el ámbito regional e interprovincial, el Torneo Regional Federal Amateur logró reunir a cerca de 300 personas. La mayoría de los asistentes arribó desde provincias cercanas, principalmente Tucumán y Córdoba, lo que evidencia la capacidad de convocatoria de este tipo de competencias dentro del circuito deportivo del interior del país. La presencia de delegaciones y acompañantes contribuyó a dinamizar el movimiento turístico, con impacto directo en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

Por otra parte, la proyección hacia el mercado nacional e internacional estuvo marcada por la realización del Campus Nacional de FNK-WUKF Argentina, una propuesta que reunió a alrededor de 200 participantes. Este campus deportivo convocó a delegaciones provenientes de Córdoba, San Luis, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro, además de contar con una destacada presencia internacional de competidores de Chile y Brasil.

La diversidad geográfica de los asistentes consolidó el perfil de la capital catamarqueña como sede apta para el desarrollo de eventos deportivos de alcance amplio, con capacidad para recibir visitantes de distintos puntos del país y del extranjero. Este tipo de encuentros no solo fortalece el posicionamiento del destino, sino que también contribuye a ampliar su visibilidad en circuitos deportivos especializados.

Un aspecto relevante destacado por el informe fue la duración media de los eventos, que alcanzó los 2,5 días de actividad programada. Este factor resultó clave para potenciar el impacto turístico, ya que generó una estadía promedio de 3,8 días entre los visitantes. Este tiempo de permanencia permitió que los asistentes no solo participaran de las competencias, sino que también recorrieran la ciudad y consumieran servicios locales.

El dinamismo generado por estas actividades se tradujo en resultados positivos para la economía local, con beneficios directos para distintos sectores vinculados al turismo. La ocupación hotelera, el consumo gastronómico y la demanda de servicios complementarios registraron un incremento en comparación con fines de semana habituales.

Otro dato significativo es que la totalidad de los encuentros realizados fueron de origen asociativo, organizados por federaciones y organizaciones civiles vinculadas al deporte. Este aspecto reafirma la importancia estratégica de la articulación entre el sector público y las instituciones deportivas para el desarrollo de un calendario sostenido de eventos.

Desde el ámbito turístico municipal destacaron que el trabajo conjunto con asociaciones y federaciones permite consolidar a la capital como un destino competitivo dentro del turismo de eventos, un segmento que continúa creciendo a nivel nacional e internacional. La planificación de actividades deportivas y culturales a lo largo del año se presenta como una herramienta clave para sostener el flujo de visitantes y fortalecer la economía local.

Con estos resultados, febrero se posiciona como un mes clave en la agenda turística de la ciudad, demostrando que el deporte y la cultura pueden convertirse en motores de desarrollo y proyección para la capital catamarqueña.