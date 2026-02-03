Feng Shui: dónde colocar el romero en febrero para atraer prosperidad y estabilidad económica

Para diversas corrientes de armonización energética, entre ellas el Feng Shui, el romero no es solo una hierba aromática de uso cotidiano, sino una planta asociada a la protección, la buena suerte y la prosperidad económica. No obstante, su efecto simbólico no depende únicamente de tenerla en casa, sino del lugar en el que se la ubique.

Aunque muchas personas optan por colocarla en la cocina o el baño por razones prácticas, la tradición china sostiene que estos ambientes no son los más convenientes y pueden generar un efecto contrario al deseado, especialmente cuando se busca estabilidad financiera y crecimiento económico, una preocupación frecuente en los hogares de Catamarca y del resto del país en el inicio del año.

Por qué no conviene ubicar el romero en la cocina o el baño

De acuerdo con especialistas en armonización de ambientes, tanto la cocina como el baño presentan condiciones energéticas poco favorables para esta planta.

En el caso de la cocina, el exceso de calor, el vapor y los cambios constantes de temperatura pueden debilitar al romero. Desde la mirada del Feng Shui, ese movimiento permanente dispersa la energía positiva, impidiendo que la planta cumpla su función de atracción de abundancia.

En el baño, en tanto, la humedad constante, los desagües y el tránsito frecuente están asociados a una pérdida simbólica de energía y recursos. Por este motivo, colocar allí una planta vinculada a la prosperidad resulta contradictorio.

El lugar recomendado para atraer riqueza

La ubicación considerada más adecuada para el romero es cerca de la puerta de entrada del hogar. En el Feng Shui, este sector representa el punto de ingreso de la energía, tanto material como emocional.

Colocado allí, el romero actuaría como un filtro energético, bloqueando vibraciones negativas y facilitando la llegada de oportunidades económicas, dinero y noticias favorables. Además, se le atribuye un rol protector para quienes habitan la vivienda, funcionando como un resguardo frente a la envidia y los conflictos financieros.

Consejos para potenciar su efecto

Para reforzar la energía positiva del romero, se recomiendan algunas prácticas sencillas:

Utilizar macetas de barro o cerámica, materiales que ayudan a conservar la energía natural de la planta.

Regar con moderación y asegurar una buena exposición a la luz natural, evitando el exceso de agua.

Mantener la planta sana y podada, ya que un romero marchito simboliza estancamiento.

De manera opcional, atar una cinta roja al tallo principal puede reforzar la protección y la buena suerte, según la tradición.

Bien ubicado y correctamente cuidado, el romero se convierte en un aliado simbólico para quienes buscan comenzar febrero con equilibrio, prosperidad y nuevas oportunidades.