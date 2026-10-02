Feria del Libro de Catamarca 2026: el detalle de la programación completa

El mapa cultural de la provincia se prepara para vivir uno de sus acontecimientos más significativos del año. Del 7 al 11 de octubre, la 18ª Feria del Libro de Catamarca desplegará su vasta oferta en las instalaciones del Predio Ferial, consolidándose como un punto de encuentro fundamental para escritores, artistas, sellos editoriales y lectores de diversas generaciones. La iniciativa contará con la participación de destacadas figuras del ámbito nacional como Miguel Rep, Pedro Saborido, Santiago Siri, Gabriela Exilart, Eugenia Zicavo, Manuel Cantón, Sofía Calvo, Teresa Parodi y Fabiana Cantilo, quienes compartirán la grilla central con una nutrida delegación de creadores, intérpretes y proyectos editoriales locales y de la región.

La ceremonia inaugural de esta cita literaria está programada para el día miércoles 7 de octubre a las 10:00 hs. Los asistentes podrán recorrer la feria con entrada libre y gratuita en los siguientes esquemas horarios: el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre los pabellones permanecerán abiertos de 9:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 22:00 hs, mientras que durante el fin de semana, correspondiente al sábado 10 y domingo 11 de octubre, las actividades se desarrollarán exclusivamente en el turno de la tarde, de 15:00 a 22:00 hs.

Miércoles 7: apertura oficial, homenajes y voces contemporáneas

La jornada de apertura iniciará en el Auditorio 1 a las 10:00 hs con el Acto de apertura. Las propuestas de la tarde darán comienzo a las 15:00 hs de manera simultánea en diversos pabellones. En el Auditorio 3 se realizará la presentación del libro Representaciones sociales en la Literatura y en otros lenguajes artísticos UNCA. En el Espacio Talleres se desplegará una oferta variada que incluye el Taller infantil: Creá tu personaje, el Taller de Upcycling y Customización de prendas y el Taller de dibujo: Manga. Vadercon!. En paralelo, el Escenario Pérgola albergará la Apertura Vadercon! + Vader Market, el Espacio Infantil presentará la obra Sombras en acción: ¡que empiece la historia! por La Casita Teatro, y el Espacio Audiovisual proyectará la selección de Cortos Anima Latina.

A las 15:30 hs, la actividad continuará en el Auditorio 1 con la puesta La bella y la bestia a cargo del Estudio Marimi Basso, al tiempo que en el Auditorio 2 se desarrollará la charla Del manuscrito a la imprenta: experiencias con editoriales independientes de Catamarca, con la participación de Paula Bustamante y Julia Tiraboschi. A partir de las 16:00 hs, el Auditorio 1 recibirá al Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana con Semillas que dejan huellas; el Auditorio 3 albergará la presentación de Las Seguras. Herencia de Barro y Agua, obra de Diego Manuel Diaz editada por la UNCA; y en el Espacio Infantil la compañía La Casita Teatro montará la función Brisas en la siesta.

El bloque de las 16:30 hs ofrecerá en el Auditorio 1 la intervención del Colegio Privado Gral. Manuel Belgrano titulada "Acuenta de cuento y canto", con lectura de textos propios e interpretación de zambas compuestas por estudiantes junto a SADE JOVEN. Simultáneamente, el Auditorio 2 acogerá la presentación de la obra "Padre Brottier y la Providencia de Dios. El comerciante del Cielo", escrita por Antoine Grach y presentada por Estela Barrionuevo.

Hacia las 17:00 hs, el Auditorio 3 será sede del conversatorio Desenterrar del olvido un rincón de nuestra provincia, a cargo de Santiago Germán Vega. En el Espacio Talleres coincidirán el Taller de cocina ancestral y cuidados bromatológicos: alfajores de algarroba para niños, dictado por el Chef Fernando Boffo y la Lic. Alejandra Brizuela, junto al Taller de Poesía y cuentos Read Share Connect, charla explicativa para sumarse al English Book Club impulsada por Language Spin Academy y La Singularidad del Libro. El Escenario Pérgola presentará los números artísticos de Vader Stage, mientras el Espacio Infantil alojará la propuesta De alumnos a talleristas: Fanzines que viajan, del Colegio Privado Pía Didomenico.

A las 17:30 hs, la música tomará el Auditorio 1 con el show de Belén Parma, al tiempo que en el Auditorio 2 se presentará el volumen El Luis Franco Historiador, de Walter Eduardo Carrizo, con la participación de Gonzalo Reartes.

La franja de las 18:00 hs estará marcada por un bloque multidisciplinario en el Auditorio 1 en Homenaje a Juan Alfonso Carrizo, que integrará:

La copla tiene memoria, a cargo de Comadres de Eulalia.

Presentación del libro Canto Rodado Coplas del cancionero de Catamarca, con Arturo Herrera, Florencia Lastra, Florencia Leiva y Lujan Maciel.

Charla Antiguos cantos populares de Catamarca. Recopilaciones inéditas de Belén y Andalgalá, coordinada por la Dirección de Patrimonio y Museos.

Cuadro de Danza Juan Alfonso Carrizo: Ayer y Hoy, con el Ballet Folklórico Estable Municipal e invitados.

En ese mismo horario (18:00 hs), el Auditorio 3 acogerá la presentación de los títulos Con tinta en las manos (de Jorge Isasmendi Segura) y En el borde del espejo (de Liliana Arrieta), pertenecientes a la Colección Corteza. Narradores contemporáneos de Quebracho Editora. A las 18:30 hs, el Espacio Infantil presentará la pieza teatral El soplador de estrellas, con la actuación de Gastón Mosca.

El tramo nocturno comenzará a las 19:00 hs con la presentación de Canción que cura las heridas del Alma, de Jose Heriberto Varela, en el Auditorio 3; el Festival de Compositores Brea en el Escenario Pérgola con las duplas Celina Galera y Alejandro Acosta junto a María Paula Godoy y Juan Martín Angera; la actividad infantil Creá tu propia historia conducida por Maria Paula Montoya; y la apertura del ciclo Terror en el Valle Especial "Bajo Censura" en el Espacio Audiovisual, con la proyección de "Carrie" (1976) de Brian de Palma (Apta +16) y el posterior debate con el Prof. Marcelo Diaz.

A las 19:30 hs, el Auditorio 2 recibirá la obra Marginalia, de la Lic. Miriam Andreo, y el Auditorio 3 la presentación de El Esquiú Docente, de Walter Carrizo. A las 20:00 hs, Miguel Rep desembarcará en el Auditorio 1 para exponer su libro Charly Absoluto. Las expresiones artísticas de la jornada de cierre en el Escenario Pérgola incluirán a Alma de Horizonte con el Ballet Fray Mamerto Esquiú (20:30 hs), Llamón Fusión (20:50 hs), Fernando Guilla (21:10 hs) y Franco Zárate (21:30 hs).

Jueves 8: inclusión y herramientas pedagógicas

Las actividades del jueves iniciarán a las 09:00 hs con una agenda que abordará en el Auditorio 1 los Recursos para la Accesibilidad para la lectura en personas ciegas y disminuidas visuales, dictado por la Escuela de Educación Especial N° 998 Santa Lucía de Siracusa. En el Auditorio 3 se presentará el trabajo Autogestión Obrera. Una alternativa para distribuir la riqueza (o cómo sustituir a los saqueadores del pueblo), de Luis Antonio Palmeiro y Mariela Paula Olivari. Por su parte, el Espacio Talleres ofrecerá el monólogo ¿Para qué sirve el pasado? Arqueología sin delivery, por el Lic. Leonardo Faryluk de la Dirección de Antropología, mientras que en el Espacio Infantil la Lic. María Gabriela Granizo y la Lic. Gabriela Brouwer (Dirección de Patrimonio y Museos) expondrán el videojuego "Guardianes de las Coplas".

A las 09:30 hs, el Auditorio 1 será sede del Seminario de Danza Clásica de la Provincia, mientras el Auditorio 2 dará espacio al conversatorio Parte de nuestra herencia. Sobre actividades vitivinícolas y literatura, a cargo de la escritora Celia Sarquís y el maestro vinatero Kurt Carrizo.

A las 10:00 hs, el Auditorio 3 albergará la presentación de Pasajes Nocturnos, de Gustavo Pisani (Editorial Maíz Rojo), y el Espacio Infantil desarrollará la actividad Veniqueteleo, conducida por Silvia Pérez.

Hacia las 10:30 hs, se presentarán en el Auditorio 1 los capítulos de Chitu, formato de Podcast Audiovisual Educativo y Comunitario de la Escuela Nº 23 Balcozna de Afuera. En el Auditorio 2, la Dirección de Patrimonio y Museos junto a la Secretaría de Modernización formalizarán el Registro del Patrimonio Cultural Catamarqueño: Patrimonio, Memoria y Territorio. El Espacio Infantil sumará la función de títeres La Flor del Cocodrilo.

A las 11:00 hs, la grilla desplegará simultáneamente:

Auditorio 1: Sonidos y Líricas de la Tierra, por Aldo Luna.

Auditorio 3: Conversatorio Para la literatura no hay edad, de la Editorial Catarsis, con Morena Monasterio y Daniela Gerván.

Espacio Talleres: Telares Churitos. Lanaterapia infantil, con Johana Cecenarro.

Espacio Talleres: Emociones a través de títeres, por la Lic. Gabriela Brouwer (Dirección de Patrimonio y Museos).

Espacio Infantil: Taller de cuentos sobre Fray Mamerto Esquiú titulado Esquiú y la cajita perdida, dictado por las jóvenes escritoras Sofía Sosa, Tutila Romero, Tiziana Monayar y Milagros Barrionuevo (Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú).

A las 11:30 hs, los alumnos del Colegio Privado Rodolfo Senet y la Prof. Paula Lencinas Bustamante compartirán Libros que conectan, Cuentos infantiles en el Auditorio 1, en tanto el Auditorio 2 recibirá la presentación del libro Cuerpos Insolentes, de Lucía Fernández.

Tras el receso del mediodía, las acciones se reanudarán a las 15:00 hs. El Espacio Talleres concentrará las propuestas de Vadercon! con el Taller infantil: Creá tu personaje, Taller de dibujo: Diseño de personajes (Adolescentes y Adultos) y Taller de FX. Zombies. El Espacio Infantil exhibirá la obra de títeres Artaban y el libro mágico, mientras el Espacio Audiovisual proyectará la película El Gigante Egoísta.

A las 15:30 hs, la Compañía independiente de creación contemporánea presentará Barro en el Auditorio 1, y en el Auditorio 2 se dará a conocer el libro Estoy Vivo, de Valentina Acosta (Editorial Maíz Rojo). A las 16:00 hs, la Hemeroteca Municipal y la Dirección General de Cultura de la Capital expondrán Patrimonio en Viñetas: Digitalización de la obra de Roberto Candelario Rodríguez Aybar "Pistún" en el Auditorio 1. En el Auditorio 3, el UNCA dictará la charla Funes El Memorioso en tiempos de la IA, coordinada por el bibliotecario Adrián Méndez. A esa misma hora, el Espacio Infantil realizará el taller Dibujando lo que siento, con Pablo Daniel Gurovich.

A las 16:30 hs, la música llegará al Auditorio 1 con el Dúo Jana; el Auditorio 2 acogerá el libro de cuentos Lucernario, de Omar Quijano; y el Espacio Infantil ofrecerá Cuento que te canto, por Brotecitos canticuentos.

A las 17:00 hs, la terapeuta dominicana Eleonora Fondeur presentará La Paz del Silencio en el Auditorio 1. El Auditorio 3 alojará el conversatorio Vas a cuidarte sola, con la escritora Lucía Citto (Triángulo Editorial). Las aulas de talleres ofrecerán el Taller de Origami: En cada papel hay un universo por desplegar, con Johana Cecenarro, y el taller De la idea al Guión - Cómo traducir lo que querés comunicar a un video corto para redes, dictado por Lucía Acosta. El Escenario Pérgola presentará intervenciones de Vader Stage, y en el Espacio Infantil la Prof. Sandra Brizuela enseñará el uso del sistema en el taller Braille en tus manos. Leer, escribir y descubrir.

A las 18:00 hs, Editorial Prometeo presentará "De Catamarca a Tinogasta", de Hernán Burmeister, con comentarios de Flavio Sorbellini y Carlos Fernández Balboa en el Auditorio 3. En el Escenario Pérgola, el Taller de teatro del Consejo Municipal de Adultos Mayores representará El casamiento del año.

A las 18:30 hs, el Auditorio 1 vibrará con el Show Musical Catamarcanas, el Auditorio 2 albergará la obra Coserme, de Vanina Reinoso (UNCA), y el Espacio Infantil la obra Hotel Buena Vista, del grupo Sin-vergüenzas Teatro.

Las actividades de las 19:00 hs incluirán la presentación de "Allende los mares en busca de paz", de Gustavo Adolfo Ojeda (SADE) en el Auditorio 3; El laboratorio del cómic por Franco Carrizo Orellana en el Espacio Talleres; el Festival de Compositores Brea con Ya vas a ver, Dúo Carrizo Saavedra y Vane Martínez en el Escenario Pérgola; y la película "Suspiria" (1977) de Dario Argento (Apta +16) con debate de la Prof. Lourdes Aredes en el marco de Terror en el Valle Especial "Bajo Censura" en el Espacio Audiovisual.

En el cierre del bloque literario e intelectual, a las 19:30 hs se presentará la Poesía romántica bilingüe español-inglés de César Gordillo Pioli en el Auditorio 2. A las 20:00 hs, Manuel Cantón expondrá su libro Obsolescencia Programada en el Auditorio 1. A las 21:00 hs, el Auditorio 1 recibirá a Sofía Calvo con la obra "La vida después de entender la ansiedad", mientras el Escenario Pérgola congregará las actuaciones del Ballet Amanecer Norteño, Fer Fernández, Mariángeles Nieva y La Tríada.

Viernes 9: saberes populares, medios audiovisuales y conferencias

El viernes arrancará a las 09:00 hs en el Espacio Infantil con la propuesta "Mundo Mágico", coordinada por la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada. A las 09:30 hs, se sumarán Los cuentos de Laura, a cargo de la narradora Silvia Pérez en el mismo espacio, mientras en el Auditorio 3 se presentará la obra Crucifijo Invertido, de Juan Manuel Rivera, introducida por Esperanza Acuña.

A las 10:00 hs, el Auditorio 2 exhibirá Una Palabra Mil Historias. Diccionario Adolescente, elaborado por el 4ª Año A del Colegio Padre Ramón de la Quintana. La grilla de las 10:30 hs contemplará la función de teatro clown Una aventura desopilante en el Espacio Infantil; la presentación Historias que florecen en Valle Viejo por el Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe en el Auditorio 1; y la obra Antes de Irse. El Umbral de la decisión, de Paola Di Giacomo (UNCA), en el Auditorio 3.

A las 11:00 hs, la Editorial Quebracho coordinará un conversatorio con Graciela Castillo y César Noriega en el Auditorio 2, al tiempo que la Lic. Gabriela Brouwer reiterará el taller de títeres y emociones en el Espacio Talleres. A las 11:30 hs, la Escuela de Singuil participará del conversatorio Entre pizarrones y carpetas, mis pensamientos. Poéticas para los adolescentes en el Auditorio 1; el Auditorio 3 albergará la presentación de El rumor de los muertos, de Gustavo Gordillo (Ampatú Ediciones), con comentarios de Paula Bustos Paz y José Luis Astrada; y el Espacio Infantil alojará el espectáculo Hasta que baile la abuela, por el Grupo Los Tíos.

Por la tarde, las actividades infantiles y creativas recomenzarán a las 15:00 hs con el Taller infantil: Del boceto al personaje, el Taller de dibujo: Diseño de escenarios y el Taller de Maquillaje artístico de Vadercon!, en consonancia con las proyecciones de Cortos Anima Latina en el Espacio Audiovisual. A las 15:30 hs, la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada reabrirá "Mundo Mágico", y a las 16:00 hs el grupo voluntario Catalee brindará la sesión de cuentacuentos Un barquito...muchos bichitos en el área infantil.

En el tramo de las 16:00 hs, el Auditorio 2 recibirá el Ciclo de Poesía El Guadal, moderado por Víctor Aybar, mientras que en el Auditorio 3 se presentará la obra colectiva Cartografías del encierro. Subjetividades, espacios y saberes en disputa, compilada por Mario Alanís y coordinada por Ana Cardoso (UNCA).

La música y el arte se intensificarán desde las 16:30 hs con la actuación de Rafa Toledo en el Auditorio 1. A las 17:00 hs, se sucederán:

Auditorio 1: Espectáculo musical Las Milonguitas.

Auditorio 3: Presentación del libro Goya y los caprichos del tiempo, de Leonor Mauvecin (Córdoba).

Espacio Talleres: Taller de Animación Stop Motion: Narrando con imágenes en movimiento, dictado por Mariana Díaz.

Escenario Pérgola: Puesta teatral La Pulpería de Antonio Fierro.

Espacio Infantil: Una ventana para contar historias. Experiencia de Kamishibai en familia, por Teatro de Papel.

A las 17:30 hs, el Auditorio 2 expondrá el trabajo Huellas de historia de la arquitectura, de Mónica Alejandra Olivera, mientras el Espacio Infantil continuará con el Taller de Kamishibai. A las 18:00 hs, la música ciudadana llegará al Auditorio 1 con Tango norteño por Noelia Díaz Negracha. En paralelo, se entregarán las distinciones del Concurso de dibujo Vader Market en el Escenario Pérgola, y el Espacio Infantil vestirá sus tablas para la comedia musical Saltimbanquis.

A las 18:30 hs, Prometeo Editorial reiterará la presentación de De Catamarca a Tinogasta, de Herman Burmeister, en el Auditorio 2, mientras Sonia Luna dictará un Taller de oratoria, comunicación y storytelling en el Auditorio 3.

Uno de los momentos cumbres de la jornada se vivirá a las 19:00 hs en el Auditorio 1, donde Gabriela Exilart presentará su obra Tierra Herida. A la misma hora, la cocina regional tendrá su espacio en el Espacio Talleres con el Taller de cocina ancestral y cuidados bromatológicos: estofado de cabrito con pelones, conducido por el Chef Fernando Boffo y la Lic. Alejandra Brizuela. El Escenario Pérgola dará curso al Festival de Compositores Brea con Fran Santillán, Brujas del Valle y La NN.

Entre las 19:00 y las 22:00 hs, el Espacio Audiovisual alojará la apertura del Ciclo de Cine y Psicoanálisis "El futuro llegó", con la exhibición del capítulo "Una pareja cualquiera" (Temporada 7, Capítulo 1) de la serie Black Mirror, complementado por un panel de debate integrado por la Dra. Mariela Nieva y Lorena Figueroa, bajo la coordinación de Judith Quiroga Roger.

A las 20:00 hs, la atención retornará al Auditorio 1 con la esperada disertación de Pedro Saborido, quien presentará su libro Una historia de la Felicidad. El cierre artístico del viernes en el Escenario Pérgola (20:30 hs) reunirá las actuaciones de Dios sabrá, El Menjunje - Bujaldón & Peludero, la Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas y el conjunto FOLK4.

Sábado 10: patrimonio, letras de la región y concierto de clausura

La penúltima jornada abrirá a las 15:00 hs con el Colegio Padre Ramón de la Quintana y su muestra La promo recrea la Historia en el Auditorio 1. El Espacio Talleres se convertirá en un centro lúdico e ilustrativo impulsado por Vadercon!, que abarcará el Taller infantil: Pintura, el Taller de Pintura: Color, personajes y escenarios, y mesas de torneos de Magic, Yu-Gi-Oh! y Truco: partidas y desafíos. En el Espacio Infantil, la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada reactivará "Mundo Mágico", mientras el Espacio Audiovisual proyectará la película El pata Larga entre las 15:00 y las 18:00 hs.

A las 16:00 hs, el Auditorio 1 albergará el Panel Chile, un espacio de integración internacional que reunirá la presentación de diversos títulos:

Terremoto en Atacama y Coquimbo Noche Triste, de Mario Rojas Madrid.

José Carocca Laflor. El hijo desconocido, de Sergio Zarricueta Astorga.

Cuando el tiempo te nombra, de Mauricio Guerrero Gallardo.

Silvana Galli, de Ulises Carabantes Ahumada.

Rodeos de Burros y El último constructor de balsas de cuero de lobo, de Oriel Álvarez Hidalgo.

A la misma hora (16:00 hs), el Auditorio 2 recibirá la obra "Antes que ella llegue", de Ann Stein (Editorial Cosmo), y el Escenario Pérgola será el marco del vistoso Concurso Cosplay Vadercon!.

A las 16:30 hs, el Auditorio 3 abrirá el conversatorio Del cuento a la experiencia: Explorando el mundo sonoro de Benny, organizado por el IES Rubinstein, mientras la Pérgola se llenará de ritmo con la propuesta Vader Stage: K-Pop - Bollywood Vs Marvel. Danzas de la India.

A las 17:00 hs, la grilla continuará con:

Espacio Infantil: Canciones para las infancias para sentir, jugar y pensar, por el Dúo Eugenia Martínez y Agustín Varela.

Espacio Talleres: Chakana, despertando la memoria ancestral, a cargo de Natalia Ayala Cabrera, Ana Valentina Barrionuevo y Mariángeles Nieva.

Auditorio 2: Presentación del libro técnico Fisiología del Entrenamiento Neuromuscular, de Darío Cappa (UNCA).

A las 17:30 hs, el virtuosismo de Jorge Luis Reales resonará en el Auditorio 1. El Auditorio 2 presentará el conversatorio Construir un archivo. Experiencias de trabajo y formación en el fondo documental La Unión de la Hemeroteca Municipal, encabezado por el Dr. Jorge Perea. En el Escenario Pérgola, el grupo Las del frente (Centro de jubilados y pensionados Pomán) brindará su actuación.

Un momento de profunda emotividad tendrá lugar a las 18:00 hs en el Auditorio 1 con el Homenaje al escritor Leonardo Martínez, que incluirá un acto conmemorativo y la presentación formal del volumen "Quieto corazón de monte", que reúne la poesía completa del reconocido autor. En simultáneo (18:00 hs), la Junta de Estudios Históricos de Catamarca dictará en el Auditorio 3 el conversatorio Las Fuentes como fundamento en la Investigación histórica, con las exposiciones de la Mgter. Gabriela de la Orden, el Mgter. Marcelo Gershani Oviedo y la Lic. Marcia Lobo Vergara. El Escenario Pérgola recibirá al músico Tito Giam y el Espacio Infantil la puesta Mundo de Ronda, con Ronda Vázquez.

A las 18:30 hs, la sommelier Silvana Carsillo guiará en el Auditorio 2 el conversatorio Catamarca, relato del territorio en una copa, al tiempo que el grupo Embrujo actuará en la Pérgola.

A las 19:00 hs, el diseñador Sebastián Gershani dictará el taller de Art Toys "Del dibujo al muñeco" en el Espacio Talleres. En el Escenario Pérgola se presentará Federico Miranda, y la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada cerrará sus funciones infantiles. El ciclo Terror en el Valle Especial "Bajo Censura" concluirá a las 19:00 hs en el Espacio Audiovisual con la proyección del clásico "El amanecer de los muertos" (1978), de George A. Romero (Apta +16), comentada por el Prof. Jorge Perea.

En la recta final del sábado, el Auditorio 3 albergará a las 19:30 hs la sesión de narraciones y cuentacuentos 504 aforos, a cargo de Gustavo Gordillo, mientras la Pérgola recibirá a Kaly Barrionuevo. El cierre estelar de la velada en el Auditorio 1 estará a cargo de la destacada cantautora Teresa Parodi, quien a las 20:00 hs ofrecerá el concierto Hasta que amanezca, donde repasará su repertorio y presentará oficialmente las canciones de su nuevo material discográfico.