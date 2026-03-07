Feriados 2026: cuándo cae Semana Santa y qué días no se trabaja

En 2026, el calendario argentino presentará una coincidencia singular que impactará tanto en la organización laboral como en la planificación de viajes y actividades familiares. La celebración de Semana Santa se superpondrá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, generando un fin de semana extralargo de cuatro días en todo el país.

El Gobierno nacional ya publicó el cronograma oficial de feriados, una herramienta clave que permite a trabajadores, empresas y sectores vinculados al turismo anticipar agendas y movimientos. La particularidad de 2026 reside en que el Jueves Santo coincidirá exactamente con el 2 de abril, fecha en la que se recuerda a los combatientes y caídos de la Guerra de Malvinas.

Esta coincidencia no solo tiene un impacto en la agenda laboral, sino también un fuerte valor simbólico: el calendario reunirá en un mismo momento del año una celebración religiosa de gran tradición con una jornada de memoria nacional.

Un fin de semana XXL en abril

El calendario de 2026 marcará un descanso extendido que abarcará desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril. Durante esos cuatro días consecutivos, el país vivirá una pausa laboral que se convertirá en uno de los fines de semana más largos del año.

Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Jueves Santo - 2 de abril: feriado inamovible y coincidente con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes Santo - 3 de abril: feriado inamovible.

Sábado Santo - 4 de abril.

Domingo de Resurrección - 5 de abril.

Esta combinación convierte a la Semana Santa de 2026 en un fin de semana XXL, ya que el descanso comienza el jueves y se extiende hasta el domingo sin interrupciones.

La coincidencia entre ambos eventos implica que la tradicional conmemoración del 2 de abril quedará enmarcada dentro de uno de los períodos religiosos más importantes del calendario cristiano.

El calendario de feriados 2026 mes por mes

Más allá del particular inicio de abril, el resto del año también presenta fechas relevantes dentro del calendario oficial. A continuación, el cronograma que seguirá al descanso de Semana Santa.

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia de Argentina (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

No habrá feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Este esquema muestra cómo se distribuyen los momentos de descanso a lo largo del año, con fechas históricas, religiosas y conmemorativas que estructuran la agenda nacional.

Feriado nacional y día no laborable: cuál es la diferencia

Uno de los aspectos centrales para trabajadores y empleadores es comprender la distinción entre feriado nacional y día no laborable, dos conceptos que aparecen repetidamente en el calendario oficial.

Las diferencias principales son las siguientes:

Feriado nacional

Es obligatorio.

Si el trabajador presta servicio durante esa jornada, corresponde el pago doble.

Día no laborable

La decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador.

En caso de trabajar, no corresponde pago extra.

Esta diferencia impacta directamente en la organización de empresas, comercios y organismos públicos, especialmente en los días no laborables con fines turísticos que aparecen en el calendario.

Un calendario marcado por una coincidencia excepcional

La superposición entre Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas convertirá a abril de 2026 en uno de los momentos más particulares del calendario argentino.

El resultado será un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, una combinación poco frecuente que reúne memoria histórica, tradición religiosa y descanso laboral. Con el cronograma oficial ya definido, tanto trabajadores como sectores productivos cuentan con una referencia clara para organizar el año que vendrá.