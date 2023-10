Fernanda pide por su derivación a Córdoba: "Tengo una enfermedad que cada día se pone peor"

Hace años que Fernanda Tanasc padece dolicomegacolon, y a pesar de las muchas dificultades que esta enfermedad le ha puesto a lo largo de su joven vida, ella no ha bajado los brazos y sigue luchando. Lo mismo que hace ahora, al reclamar el traslado a Córdoba para poder realizar allí un nuevo tratamiento. Este es una posibilidad que la docente necesita para mejorar su calidad de vida, dado que la condición que tiene se caracteriza porque la longitud del colon duplica, incluso a veces triplica, el tamaño normal.

Su pedido, que llega ahora a los medios, ya se viraliza por redes sociales, donde ella documenta todo lo que está pasando y las trabas que está poniendo Medical Group para autorizar lo que ya tiene el visto biueno de la Obra Social de los Docentes Particulares (OSDOP)

“Lamentablemente debo estar pasando por esta situación actualmente, ya es la segunda derivación a un centro de mayor complejidad que Medical Group no autoriza. Padezco de dólico megacolon compatible con enfermedad de Hirschprung. En el año 2018 me realizaron en la provincia de Córdoba una cirugía y allí me sacaron el sigmoide, que es la parte final del intestino grueso. Actualmente debo ser nuevamente operada ya que hay que sacar gran parte del colon”, relata Fernanda al exponer su delicada situación.

Luego la docente agrega: “La doctora Carola Sola, que es gastroenteróloga y el Dr. Santiago Ravetti, cirujano oncológico, pidieron mi derivación ya que es un cuadro muy complejo para operar acá y sin embargo, el medico auditor, Dr Campazzo me niega la derivación, Su respuesta es que en Catamarca hay muchos cirujanos capacitados para hacerla”.

Como si todo esto no fuera poco, la medicación le está siendo autorizada y por eso el cuadro es cada vez más complicado para Fernanda. “Es desesperante tener que pasar por todo esto teniendo una enfermedad que cada día se pone peor” señala la joven docente, quien en la actualidad está de licencia.