Festivales, corsos y ferias: Catamarca despide febrero con una nutrida agenda

Catamarca se posiciona una vez más como el epicentro de la tradición y el encuentro en el Noroeste Argentino. Al transitar el tramo final de febrero, la provincia ha articulado una nutrida agenda de propuestas culturales, turísticas y deportivas que se despliegan de manera estratégica en diversos puntos del territorio. Esta planificación no solo busca celebrar la identidad local, sino también consolidar el turismo interno y promover el desarrollo de las economías regionales a través de festividades que honran la producción y la historia de cada comunidad.

La actividad comienza con fuerza este viernes 20 de febrero. En la localidad de El Desmonte, San José, se llevará a cabo el Festival del Durazno, una cita ineludible que amalgama la celebración de la producción frutícola local con el fervor de la música popular. Paralelamente, la capital provincial ofrecerá una alternativa urbana y cooperativa: "El Carnaval de Extensión". Este evento tendrá lugar desde las 18:00 horas en la cooperativa Cachalahueca, ubicada en Florida 660, y contará con una propuesta integral de música, danza y un rincón infantil, destacándose por ser de entrada gratuita.

Por su parte, el departamento de Santa María iniciará el cierre de sus festejos carnestolendos. Los últimos corsos municipales comenzarán este viernes en Loro Huasi, preparando el terreno para la gran culminación del día siguiente.

Tradición gaucha, chamamé y el brillo de los corsos

El sábado 21 la agenda alcanza su máxima diversificación. La jornada inicia temprano, a las 10:30 horas, con la Cabalgata de la Confraternidad en El Rodeo, un evento que resalta el vínculo con el caballo y la vida de campo. Hacia la tarde, el espíritu del carnaval se apoderará de distintos sectores:

Carnaval del Parque Lineal: En la Capital, siguiendo la trayectoria del arroyo Fariñango a partir de las 19:00 horas.

Chaya Libre y Suelta: En el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores (19:00 horas).

Chaya de Villa Luján: Un clásico en la localidad de Villa Luján, Tinogasta.

Festival del Gaucho: En Punta de Balasto, San José.

Santa María: El gran cierre de los corsos con desfiles de comparsas, caporales y tinkus, aportando el colorido del carnaval tradicional.

Misachico Villa Vil

La noche del sábado se vestirá de gala con dos eventos de gran envergadura. A las 22:00 horas, el Predio S.U.M. de Las Chacritas recibirá al Festival Provincial de la Lechuga - Verano 2026. Con una entrada de $5.000 y la recomendación de asistir con reposera, el público disfrutará de una grilla netamente chamamecera:

Sangre Chamamecera

Luceros del Chamamé

Los Hermanos Molina

Simplemente Chamameceros

Potencia Chamamecera

En simultáneo, el Anfiteatro Cultural "Sagrado Corazón de Jesús" en Villa Vil celebrará la 55° edición del Festival Provincial de Misachico. La propuesta artística incluye a Yutiel (ex Banda XXI), Changuito Yuteño, Clave Trío, Enrique & Tomás Olmos, Los Hermanos Rodríguez, Tiziano Suárez y Los Hilos del Viento, además de valores locales.

Deporte y el adiós al Rey Momo

El domingo 22 combina la exigencia física con el festejo popular. Desde las 8:00 horas, partirá la Trepada a El Rodeo desde el Parque de los Vientos en la Capital. El Rodeo continuará su actividad a las 15:00 horas con La Chaya de Aurelia, frente al municipio sobre la calle Las Dalias.

En otras latitudes provinciales se desarrollarán:

Chaya Don Justiniano: En Ampajango, San José.

Desafío al Cañón de Paclín: Competencia deportiva en Los Túneles de La Merced.

Los Altos Corre: En el departamento Santa Rosa.

Entierro del Carnaval El Arriero: En San José, marcando el fin oficial de las celebraciones en dicha localidad.

La puna y la producción olivícola

Hacia el final de febrero, la actividad se traslada a la majestuosa Puna catamarqueña. Del 25 al 28 de febrero, Antofagasta de la Sierra será sede de la 35º Feria Ganadera y Artesanal de la Puna. Este evento es un pilar cultural que integra:

Tributo a la Pachamama y desfile cívico-militar.

Expo Ganadera y Artesanal con disertaciones técnicas sobre sanidad y producción.

Talleres gastronómicos, concurso de platos regionales y remate feria.

Festival Mayor en el Tinglado Municipal, culminando con la premiación de ejemplares y artesanos.

Finalmente, el viernes 27 cerrará la agenda con dos hitos: "La Chaya de Eulalia" en la Capital (Av. Eulalia Ares de Vildoza) y el Festival del Olivo en Anillaco, Tinogasta, que pone en valor la identidad productiva del oeste catamarqueño.