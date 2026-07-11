Vacaciones de julio: los museos invitan a descubrir la historia, el arte y la identidad de Catamarca

Con motivo de las vacaciones de invierno y de la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 17 al 26 de julio, los museos provinciales de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca abrirán sus puertas para recibir a turistas y público local con una amplia propuesta cultural que invita a recorrer la historia, el patrimonio y el arte de la provincia.

Durante esos días, algunos espacios mantendrán sus horarios habituales y otros los ampliarán para facilitar la visita de quienes llegan a Catamarca en el marco de la mayor fiesta cultural del invierno argentino.

Cada museo propone una experiencia diferente para conocer la identidad catamarqueña a través de sus colecciones, exposiciones y edificios históricos, ofreciendo un recorrido que une pasado y presente desde múltiples miradas.

El Museo Histórico Provincial (Chacabuco 425), que funciona desde 1977 en una antigua casona de gran valor patrimonial, invita a recorrer el proceso histórico de Catamarca desde sus orígenes hasta el retorno de la democracia. Documentos originales, objetos históricos, fotografías y material gráfico permiten comprender los principales acontecimientos que marcaron la construcción institucional y social de la provincia. Además, durante estas vacaciones podrá visitarse la muestra Juan Alfonso Carrizo: Salvar el alma del pueblo, donde se puede conocer sus trabajos de recopilación y etnografía. También se exponen algunos objetos personales que Carrizo utilizaba en sus extensos viajes para la recopilación de los cantares y coplas, y hasta algunos de los voluminosos Cancioneros de cada provincia del Norte que recorrió.

Frente a la Plaza 25 de Mayo, la Casa de la Cultura (San Martín 533) permite conocer cómo era la vida cotidiana de la familia del exgobernador Octaviano Navarro a través de los ambientes originales de la vivienda y de los objetos que conservan parte de la historia social de la provincia.

En la planta alta puede visitarse una muestra patrimonial dedicada a Octaviano Navarro, que reúne piezas históricas de gran valor, entre ellas partes de su uniforme militar —sombrero, charreteras, botones, puños, cuello, cinturón y una faja de seda—, además de la partitura original de la Marcha al General Octaviano Navarro, compuesta por Ángel Spadini, y un busto realizado por el artista Hernando Dalla Lasta.

En este espacio también funciona Tienda C, un punto de encuentro con la producción cultural catamarqueña donde pueden encontrarse artesanías, accesorios, indumentaria, objetos de diseño, libros, productos regionales, vinos, licores artesanales y diversas creaciones realizadas por productores culturales de la provincia.

Por su parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316) presenta la muestra del 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca, que reúne las obras de 40 artistas seleccionados en la primera edición de carácter regional del certamen.

La exposición propone un recorrido por las diversas expresiones del arte contemporáneo del NOA mediante disciplinas como pintura, escultura, fotografía, grabado, cerámica, textil y técnicas mixtas. Las obras abordan temas vinculados al territorio, la memoria, la identidad, los vínculos y las problemáticas que atraviesan a la región, reflejando la riqueza y diversidad de la producción artística actual.

CATA, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, es el espacio cultural más nuevo para visitar. Funciona en Sarmiento 613, en la antigua Casa de Gobierno, y ofrece un recorrido inmersivo y mediado tecnológicamente para conocer Catamarca a través de su arquitectura, su historia, su tradición textil y su riqueza productiva. El espacio cuenta con bar, restaurante y una tienda de artesanías.

Finalmente, el Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado en el Predio Ferial Catamarca, invita a descubrir la historia de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho desde su primera edición, realizada en 1967. La exhibición recorre la evolución de esta celebración a través de artesanías, artistas, reinas, escenarios y documentos que testimonian el crecimiento de uno de los eventos culturales más importantes del país. El museo cuenta con una sala de exposición permanente y un espacio audiovisual, constituyéndose como el primer museo conmemorativo dedicado a una fiesta popular.

Horarios

Museo Histórico Provincial, Chacabuco 425

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Sábados: de 9 a 13 horas.

Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, San Martín 316

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Sábados: de 9 a 13 horas.

Casa de la Cultura, San Martín 533

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Sábados: de 9 a 13 horas.

CATA, Sarmiento 613

Lunes a viernes: de 9 a 14 y de 15 a 20 horas. Sábados y domingos: de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

Museo de la Fiesta del Poncho, Predio Ferial Catamarca

Lunes a domingo: de 14 a 22 horas.

Durante las vacaciones de invierno, estos espacios culturales ofrecen una oportunidad para conocer el patrimonio histórico y artístico de Catamarca, complementando la experiencia de quienes visitan la provincia durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y brindando nuevas propuestas para el público local.