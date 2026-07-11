Se inauguró el Parque Botánico de Fray Mamerto Esquiú

La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú inauguró la obra de puesta en valor y refuncionalización del ex zoológico de San Antonio, convertido en un Parque Botánico destinado al encuentro, el aprendizaje y la conexión con la naturaleza.

La obra que tiene un gran sentido, recupera la memoria colectiva no solo de la comunidad de Fray Mamerto Esquiú sino de toda Catamarca, haciendo foco en la educación ambiental y el cuidado de los animales.

La intervención permitió recuperar 16.000 metros cuadrados de espacio verde en un predio que se encontraba en estado de abandono, con chatarra y escombros. Con lo que el departamento sumó un gran pulmón verde para todo el Valle Central. La obra devolvió a la comunidad un lugar de gran valor histórico, ambiental y cultural.

El acto de inauguración se realizó el miércoles 7 de julio con la presencia de la Intendenta Alejandra Benavidez, el senador Guillermo Ferreyra, el presidente del Concejo Deliberante Francisco Acosta, concejales, el secretario de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Capital Nicolás Acuña y la Directora de Gestión Ambiental Emilia Carranza, el Secretario de Producción y Ambiente de Fray Mamerto Esquiú, Lucas Perelló, a cargo del área que administrará el nuevo predio, la Secretaria de Obras Públicas, Natacha Solá Vigo, a cargo del área que ejecutó la obra, funcionarios del ejecutivo municipal y una gran cantidad de vecinos, que rememoraron la historia del lugar.

Durante el evento la secretaria de Obras Públicas, Natacha Sola Vigo, expresó: "Con la obra recuperamos parte de nuestra historia, paisaje e identidad cultural".

La funcionaria destacó que el predio se ubica en un sector de gran valor histórico, en la zona del viejo Camino Real, por donde, según se recordó, pasó el general Manuel Belgrano junto a sus tropas para abastecerse en su marcha hacia el Alto Perú.

También señaló que el lugar forma parte de una gran "trama azul", compuesta por acequias, canales y estanques que hicieron posible la vida y el desarrollo de Fray Mamerto Esquiú.

"Es un lugar de encuentro, aprendizaje y conexión con la naturaleza", afirmó Sola Vigo. Por su parte, la intendenta Alejandra Benavidez sostuvo que "esta es la muestra de una política pública que trasciende en el tiempo" y remarcó que "la obra significa devolver vida y memoria a su comunidad".

"Cuidar el ambiente es cuidar el futuro. Este espacio cumplirá un rol fundamental en la comunidad y será un espacio de aprendizaje", expresó.

La jefa comunal agregó: "Nos llena de orgullo ver concretar este sueño colectivo", y agradeció el trabajo de los equipos de Obras Públicas, Espacios Verdes y de los trabajadores municipales. También reconoció al senador Guillermo Ferreyra por la visión de poner en valor el predio.

Finalmente, el senador Ferreyra recordó que la idea de recuperar el espacio comenzó a gestarse varios años atrás, luego de recorrer la Merced de Alpatahuca, junto a vecinos de la zona y al profesor Roberto Salinas, ex trabajador del zoológico. Vale la pena destacar que el Parque se ubica muy cerca de este espacio histórico, que es el vestigio reconocido por ley que dio origen a la vida comunitaria en el departamento, hace más de 400 años.

El senador señaló que allí surgió el interés por recuperar un lugar muy ligado a la memoria colectiva de Catamarca y agradeció la confianza depositada nuevamente en el Estado para avanzar con el proyecto. Valoró la decisión política de la actual gestión de dar continuidad y ejecutar este proyecto, un anhelo de toda la comunidad.

"La palabra empeñada se cumple", afirmó. Ferreyra también agradeció al gobernador Raúl Jalil por el acompañamiento para finalizar la obra de asfaltado de la avenida Ramón Rosa López, donde se ubica el flamante predio inaugurado, cuya obra jerarquiza la zona y viene a contribuir en la accesibilidad de turistas.

"Queremos seguir escuchando a los vecinos para saber cuáles son las problemáticas y seguir trabajando en mejorarlas, porque este es un proyecto político que escucha activamente las críticas constructivas y las críticas que nos permiten mejorar", sostuvo remarcando que el espacio viene a generar potencial turístico.

Todo el acto tuvo momentos muy emotivos entre los presentes que rememoraron sus anécdotas en este hermoso lugar, que estuvo cerrado por más de 20 años.

Un espacio de aprendizaje

El predio que cuenta con más de una hectárea y media de extensión, posee un sector de bienvenida - destinado a la permanencia de los visitantes; Sector del lago con reservorio de agua y punto panorámico; Sector hotel de insectos; Sector productivo (Compostera - huerta) y Sector tropical con varias especies.

El espacio cuenta además con un atractivo especial para los más pequeños, ya que posee en su recorrido réplicas de dinosaurios a tamaño real, con cartelería que proporciona a los visitantes más información de estos animales prehistóricos que habitaron el planeta.

Todo este espacio tiene como objetivo el aprendizaje y valor por la naturaleza, permitiendo la convivencia armónica de algunas especies que, tras años de abandono también volvieron al lugar.

Todo el espacio transmite paz y armonía con la naturaleza, un lugar estupendo para visitar.

Horario de atención de invierno es de miércoles a domingo de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 18.00 hs.

Entrada general tiene un valor de $2.000, ya que permitirá su mantenimiento y la compra insumos para las charlas taller que se dictarán en el lugar.