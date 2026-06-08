Fin de semana largo: por qué es feriado el lunes 15 de junio y a quiénes alcanza

El mes de junio traerá una noticia esperada por miles de argentinos que aguardan una pausa en sus actividades cotidianas. Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio se desarrollará un nuevo fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional contemplado en el calendario oficial.

La fecha genera consultas entre trabajadores, estudiantes y distintos sectores de la sociedad debido a que la conmemoración original corresponde al 17 de junio. Sin embargo, este año la jornada fue trasladada al lunes 15 con el objetivo de favorecer el turismo interno y permitir un período de descanso de tres días consecutivos.

De esta manera, el calendario nacional suma una nueva oportunidad para quienes buscan realizar escapadas, actividades recreativas o simplemente disponer de más tiempo libre en medio de la rutina habitual.

El significado histórico del feriado del 15 de junio

El feriado nacional del lunes 15 de junio corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la historia argentina y un protagonista fundamental en la lucha por la independencia.

Güemes fue un militar y político salteño cuya actuación tuvo un papel decisivo durante las guerras de independencia. Su liderazgo estuvo especialmente vinculado a la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas, una tarea que resultó clave para impedir el avance español hacia el territorio que actualmente conforma la República Argentina.

Aunque la fecha oficial de la conmemoración es el 17 de junio, el calendario nacional establece la posibilidad de trasladar determinadas fechas patrias. En este caso, el homenaje fue movido al lunes 15 de junio, generando así un fin de semana largo de alcance nacional.

Quiénes estarán alcanzados por el feriado

Al tratarse de un feriado nacional, la medida tendrá impacto en una amplia variedad de sectores y actividades. La jornada alcanzará a:

• Trabajadores de la administración pública.

• Empleados del sector privado.

• Bancos.

• Escuelas.

• La mayoría de las actividades habituales.

Asimismo, quienes deban cumplir funciones durante esa fecha deberán percibir la remuneración correspondiente conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente para los feriados nacionales.

En paralelo, numerosas dependencias públicas permanecerán cerradas durante la jornada y distintos servicios operarán bajo cronogramas especiales, tal como suele ocurrir durante los días feriados establecidos por el calendario oficial.

Los fines de semana largos que restan en 2026

Tras el descanso previsto para junio, el año todavía ofrecerá varias oportunidades adicionales para disfrutar de pausas prolongadas.

Los fines de semana largos que quedan en 2026 son los siguientes:

• Junio: del sábado 13 al lunes 15 por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

• Julio: del jueves 9 al domingo 12. Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

• Agosto: del sábado 15 al lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

• Octubre: del sábado 10 al lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

• Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

• Diciembre: del sábado 5 al martes 8, configurando el fin de semana largo más extenso que aún queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María.

Los feriados que aún quedan en el calendario

Además de los fines de semana largos programados, el calendario nacional contempla una serie de fechas que todavía restan transitar durante 2026.

Los feriados inamovibles serán:

• 20 de junio.

• 9 de julio.

• 8 de diciembre.

• 25 de diciembre.

Por su parte, los feriados trasladables son:

• 15 de junio (por el 17 de junio).

• 17 de agosto.

• 12 de octubre.

• 23 de noviembre (por el 20 de noviembre).

Finalmente, el calendario también incluye los siguientes días no laborables:

• 10 de julio.

• 7 de diciembre.

Un calendario que aún ofrece múltiples oportunidades de descanso

Con el traslado del homenaje al General Martín Miguel de Güemes, junio sumará un nuevo fin de semana largo que permitirá extender el descanso durante tres jornadas consecutivas. La medida alcanzará a gran parte de la población y marcará el inicio de una serie de períodos de descanso distribuidos a lo largo del segundo semestre.

Entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, el calendario de 2026 todavía conserva varias fechas destacadas que permitirán organizar escapadas, actividades recreativas o encuentros familiares, con especial atención a los extensos fines de semana largos previstos para julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.