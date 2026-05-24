Finalmente clausuraron la verdulería denunciada por presencia de ratas y una comadreja

La Municipalidad de Valle Viejo, a través del área de Bromatología, clausuró de manera preventiva la verdulería ubicada sobre avenida Presidente Castillo, frente a la casa de María Soledad, luego de la denuncia pública que expuso la presencia de ratas y una comadreja en medio de frutas y verduras destinadas a la venta.

La decisión se produjo tras la viralización de distintos videos en redes sociales, donde podían observarse roedores desplazándose entre mercadería exhibida para consumo humano. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y despertaron preocupación por el posible riesgo sanitario que implicaba la situación.

La medida municipal apareció en un contexto de creciente tensión pública alrededor del caso, especialmente porque desde el propio organismo municipal se había asegurado inicialmente que los videos difundidos "eran viejos" y que ya se habían realizado las inspecciones correspondientes en el local comercial.

Sin embargo, la clausura terminó confirmando la gravedad del episodio y reavivó las críticas sobre los controles bromatológicos y las primeras respuestas oficiales frente a las denuncias.

Las advertencias sobre el riesgo sanitario

Mientras avanzaba la polémica, desde Bromatología de la Provincia habían advertido sobre el peligro que representa la presencia de roedores en establecimientos donde se comercializan alimentos. La preocupación central radicó en que las imágenes mostraban animales en contacto directo con frutas y verduras destinadas al consumo humano, una situación considerada de riesgo sanitario.

Entre los elementos observados en los videos denunciados figuraban:

Ratas entre verduras y frutas expuestas a la venta .

. Una comadreja dentro del local comercial .

. Alimentos destinados al consumo humano en contacto con animales.

La difusión de las imágenes generó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en pedidos de intervención inmediata por parte de distintos sectores de la comunidad. La clausura preventiva dispuesta finalmente por Bromatología de Valle Viejo se produjo luego de que el caso alcanzara una amplia repercusión pública y mediática.

La polémica por los videos "viejos"

Uno de los aspectos que más controversia provocó fue la postura inicial de la titular de Bromatología municipal, quien había afirmado públicamente que los videos viralizados correspondían a hechos antiguos.

Esa explicación fue rápidamente desmentida por la propia empleada denunciante, quien utilizó sus redes sociales para mostrar nuevas capturas y publicaciones con fechas visibles que, según sostuvo, acreditaban la actualidad de las imágenes.

En un nuevo posteo realizado en Facebook, la trabajadora aseguró que uno de los videos donde se observa una rata en un zapallo había sido grabado el mismo día en que fue despedida del comercio.

"Ahí está para los que dicen que los videos son antiguos!! El video de la rata en el zapallo es del mismo día que me despidieron según porque necesitaban más gente a la mañana y yo solo podía a las tardes porque tengo un hijo que va a jardín a la mañana.. no sean tan sinvergüenza de querer tapar todo con un dedo.. explotadores", escribió la denunciante en sus redes sociales.

La publicación volvió a colocar el foco sobre las primeras respuestas oficiales y alimentó el debate en torno a la actuación de los organismos de control.

El trasfondo laboral y la denuncia de la empleada

La mujer que difundió los videos también vinculó la situación con su salida laboral del comercio. Según expresó públicamente, fue despedida porque la empresa requería personal en horario matutino, mientras que ella solo podía trabajar por la tarde debido a que tiene un hijo que asiste al jardín en turno mañana.

Sus declaraciones incorporaron un nuevo elemento al conflicto, ya que además de la denuncia sanitaria cuestionó las condiciones laborales y acusó a los responsables del local de intentar minimizar la situación.

La exposición pública del caso terminó generando un fuerte impacto social y político en Valle Viejo, especialmente porque la clausura preventiva se produjo después de que las imágenes ya hubieran circulado ampliamente y tras las contradicciones surgidas sobre la fecha real de los videos.