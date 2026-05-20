Denuncian riesgo sanitario en una verdulería por presencia de ratas y una comadreja

Una grave denuncia pública generó preocupación en Valle Viejo luego de que se conociera la situación de una verdulería señalada por presuntas condiciones sanitarias deficientes, presencia de ratas dentro del local y la utilización de una comadreja como método para ahuyentar a los roedores.

El caso tomó estado público tras la viralización de un extenso posteo realizado en redes sociales por una ex empleada del comercio, quien aseguró haber trabajado en condiciones precarias y afirmó que en el interior de las verdulerías había animales, ratas y serios problemas de higiene.

Según trascendió, la denuncia apunta contra comerciantes señalados como propietarios de tres verdulerías. La situación despertó alarma debido al posible riesgo sanitario que implicaría la presencia de roedores en espacios donde se comercializan alimentos frescos destinados al consumo humano.

Presencia de ratas y una comadreja

De acuerdo con la información difundida, dentro del comercio existiría una importante cantidad de ratas que incluso podrían observarse sobre frutas y verduras. En ese contexto, trascendió además que en el lugar tendrían una comadreja utilizada como mascota con el propósito de espantar a los roedores que circulaban dentro de las instalaciones.

La situación generó preocupación debido a los riesgos sanitarios que puede implicar la convivencia de animales y plagas en espacios destinados a la manipulación y venta de alimentos.

Según se indicó en la denuncia pública, la presencia de ratas y sus desechos podría representar un peligro para consumidores y trabajadores debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades derivadas del contacto con heces u otros residuos biológicos. A partir de la viralización del caso, comenzaron además pedidos para que las autoridades correspondientes refuercen controles sanitarios y exijan mayores condiciones de higiene en comercios vinculados a la venta de alimentos.

El testimonio que viralizó la situación

La denuncia pública se originó a partir de un extenso posteo realizado en Facebook por una mujer que afirmó haber trabajado en una de las verdulerías cuestionadas y que, tras ser despedida, decidió hacer pública la situación. En el mensaje difundido en redes sociales, la ex empleada sostuvo que tanto ella como otros trabajadores habrían sido víctimas de precarización laboral y malas condiciones de trabajo.

En el texto publicado, la mujer afirmó que los propietarios "les gusta explotar al personal por 2 miserables pesos" y aseguró que los hacían trabajar incluso durante los feriados "como si fuera un día normal". Además, describió las condiciones internas de las verdulerías y sostuvo que "son un asco las condiciones de las verdulerías, ya que se meten y está llena de animales".

La publicación también incluyó denuncias relacionadas con presunto trabajo no registrado y bajos salarios. Según expresó, los empleados trabajaban "en negro" y permanecían contratados durante períodos limitados para evitar su registración formal.

Las acusaciones sobre condiciones laborales

En el mismo posteo, la ex trabajadora aseguró que los responsables de los comercios aprovechaban la necesidad económica de quienes buscaban empleo. La mujer sostuvo que:

Los trabajadores permanecían sin registrar

Las jornadas incluían feriados

No existían mejoras salariales

Los contratos duraban pocos meses

Las condiciones laborales eran precarias

Además, afirmó haber trabajado "día y noche" durante dos meses y señaló que el pago recibido era de "1800 la hora". La publicación también convocó a otros trabajadores a hablar públicamente sobre situaciones similares y cuestionó el funcionamiento laboral dentro de los comercios denunciados. "Agarren valor y hablen, porque no somos los únicos", expresó la autora del mensaje viralizado.

Reclamos por controles sanitarios

La repercusión pública de la denuncia derivó en pedidos para que organismos de control intervengan en el caso y verifiquen las condiciones sanitarias de los comercios señalados. La preocupación principal gira en torno al posible impacto que la presencia de roedores podría tener sobre los alimentos comercializados y sobre la salud de consumidores y trabajadores.

La denuncia expuso además el debate sobre las condiciones de salubridad en establecimientos de venta de alimentos y sobre la necesidad de controles permanentes para garantizar estándares adecuados de higiene y seguridad.

Hasta el momento, la situación tomó relevancia pública a partir de las publicaciones viralizadas en redes sociales y de las acusaciones realizadas por la ex empleada, mientras crece el pedido para que las autoridades correspondientes intervengan ante la gravedad de los hechos denunciados.