La Virgen del Valle recorrió la Casa de la Mujer y la Junta de Clasificación en la Capital

En el marco de su recorrido por distintas instituciones y organismos públicos, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó durante la mañana de este miércoles la Casa de la Mujer, ubicada en el barrio Los Pinos de la Capital.

La llegada de la Madre Morena fue recibida con alegría por las personas que trabajan en el lugar, quienes prepararon un altar con flores y adornaron la fachada para darle la bienvenida. La recepción estuvo acompañada por una preparación especial del espacio, dispuesto para recibir a la Sagrada Imagen y compartir un momento de oración.

La visita formó parte de las actividades previstas en el recorrido de la imagen por diferentes dependencias e instituciones, acercando la presencia de la Virgen del Valle a quienes desarrollan sus tareas cotidianas en esos espacios. Durante el encuentro, el padre Ángel Nieva, sacerdote que colabora con la tarea pastoral del Santuario Catedral, tuvo a su cargo un momento de oración. En esa instancia, rezó una plegaria invocando a la Madre del Valle, bajo la advocación de «Esperanza nuestra».

Posteriormente, el sacerdote impartió la bendición a las personas presentes. Luego de ese momento, quienes se encontraban en el lugar continuaron rezando ante la Sagrada Imagen.

La recepción en la Casa de la Mujer estuvo marcada por la preparación del altar floral y el acondicionamiento de la fachada, gestos con los que los trabajadores expresaron su bienvenida a la imagen peregrina. La actividad permitió compartir un espacio de recogimiento y oración durante la visita de la Virgen del Valle a la institución ubicada en el barrio Los Pinos.

La Madre del Valle también visitó la Junta de Clasificación

Durante la misma mañana del miércoles 21 de octubre, la imagen peregrina llegó a las dependencias de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos, ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE).

En esta oportunidad, la Madre del Valle fue trasladada en brazos del padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien acompañó la visita y estuvo a cargo de un momento de oración con las personas que desempeñan sus funciones en el organismo.

Durante el encuentro, el sacerdote impartió la bendición a los presentes, en una actividad que continuó con el sentido pastoral y religioso de las visitas que la imagen viene realizando por distintas instituciones.

La llegada al CAPE permitió que quienes trabajan en la Junta de Clasificación recibieran a la Sagrada Imagen en sus propias dependencias. La actividad se desarrolló durante la mañana, como parte de la agenda prevista para el recorrido de la Virgen del Valle por organismos públicos y otros espacios de la comunidad.

Tanto en la Casa de la Mujer como en la Junta de Clasificación, las visitas estuvieron acompañadas por momentos de oración y bendición, con la participación de sacerdotes vinculados al Santuario Catedral.

Las visitas continuaron durante la tarde del miércoles

El cronograma de la jornada del miércoles 21 de octubre contempló nuevas visitas durante la tarde. De acuerdo con la agenda prevista, la imagen peregrina estaría en la posta sanitaria San José Obrero, entre las 14.00 y las 18.00.

Posteriormente, el recorrido continuaría en la Escuela N.º 48 Ramón Rosa Olmos, donde la visita estaba programada entre las 18.00 y las 19.30. De esta manera, la actividad de la Madre del Valle comprendía distintos espacios de la Capital, con una agenda que incluía tanto organismos públicos como establecimientos educativos y dependencias vinculadas con la atención sanitaria.

La programación establecida para esa tarde daba continuidad a las visitas realizadas durante la mañana en la Casa de la Mujer y en la Junta de Clasificación, dentro de un recorrido que busca acercar la imagen peregrina a las personas que trabajan y desarrollan sus actividades en las instituciones visitadas.

El cronograma para el jueves 22 de octubre

Las actividades continuarán el jueves 22 de octubre, con visitas previstas a organismos públicos, establecimientos educativos y espacios comunitarios.

La agenda para esa jornada contempla los siguientes horarios y lugares:

Poder Legislativo: de 8.30 a 17.00.

Dirección Provincial de Adultos Mayores: de 8.30 a 12.30.

Escuela N.º 229 Guillermo Correa, El Bañado: de 14.30 a 18.00.

Centro Vecinal General San Martín: de 16.00 a 20.00.

El cronograma incluye instituciones de distintos ámbitos, con horarios que se extienden desde la mañana hasta la noche. La visita al Poder Legislativo está prevista entre las 8.30 y las 17.00, mientras que la Dirección Provincial de Adultos Mayores recibirá a la imagen durante la mañana, hasta las 12.30.

Por la tarde, la programación incorpora la Escuela N.º 229 Guillermo Correa, ubicada en El Bañado, y el Centro Vecinal General San Martín. Ambas actividades tienen horarios establecidos que se superponen parcialmente, según la agenda difundida.

Estas visitas forman parte de la continuidad del recorrido de la Virgen del Valle por diferentes instituciones y espacios de la comunidad.

La agenda del viernes

El recorrido también tiene actividades previstas para el viernes 23 de octubre, con visitas al Banco Macro, a Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital y a la Escuela de Deporte.

El cronograma informado para esa jornada es el siguiente:

Banco Macro: de 8.30 a 15.00.

Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital: de 8.30 a 12.00.

Escuela de Deporte: de 16.00 a 19.00.

Durante la mañana, la agenda contempla la presencia de la imagen peregrina en el Banco Macro y en las dependencias de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital. La primera visita se extenderá hasta las 15.00, mientras que la segunda está prevista hasta el mediodía.

Por la tarde, la recorrida continuará en la Escuela de Deporte, entre las 16.00 y las 19.00.