"Genoveva" vuelve a escena en Catamarca para recuperar a una mujer relegada por la historia

El Grupo Martín Pescador anunció nuevas funciones de "Genoveva", la obra de Luciana Jerez que propone una mirada teatral contemporánea sobre la vida de Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas, esposa del exgobernador de Catamarca José Cubas. La puesta recupera una historia que durante años quedó relegada a una imagen limitada de su protagonista y busca devolverle su voz, su fortaleza y el lugar que ocupa en la memoria histórica de la provincia.

Las presentaciones tendrán lugar los viernes 23 y 30 de octubre, a las 21:30, en el Museo Histórico de la Provincia de Catamarca, ubicado en Chacabuco 425, en la ciudad capital. La elección de este espacio forma parte del marco en el que se desarrolla una propuesta que pone en diálogo el teatro, la historia, la memoria y la identidad catamarqueña.

"Genoveva" surge de la necesidad de recuperar historias y personajes de la provincia, con especial atención a aquellas trayectorias personales que quedaron desplazadas detrás de los relatos oficiales. En este caso, la obra coloca en el centro a una mujer cuya vida fue asociada durante años, principalmente, con el dolor provocado por la ejecución de su marido.

A partir de esa perspectiva, la puesta busca ampliar la mirada sobre Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas y reconstruir aspectos de su experiencia que, según el planteo de la obra, permanecieron ocultos detrás de la figura de una viuda doliente.

De la figura de la viuda doliente al protagonismo de Genoveva

Tras la ejecución de José Cubas, la fortaleza, el dolor y la capacidad de resistencia de Genoveva quedaron relegados detrás de una interpretación que redujo su historia a la pérdida de su esposo. La obra toma ese punto de partida para cuestionar el lugar secundario que ocupó su figura y proponer una recuperación de su protagonismo.

La intención artística es romper el silencio que rodeó su historia y devolverle a Genoveva su voz, su coraje y su verdadero lugar como protagonista. En lugar de limitarse a reconstruir una figura vinculada con el sufrimiento, la propuesta invita a acercarse a una mujer cuya fortaleza y capacidad de resistencia constituyen ejes centrales de la representación.

De este modo, la obra plantea un encuentro entre pasado y presente desde una mirada teatral contemporánea. La historia personal de Genoveva se convierte en el punto de partida para explorar la memoria y la identidad catamarqueña, recuperando una experiencia individual que permite volver sobre los relatos mediante los cuales se construye la historia de la provincia.

La propuesta no se presenta únicamente como una representación de hechos del pasado, sino como una experiencia escénica que busca generar cercanía entre el personaje y el público. El teatro funciona así como una vía para volver sobre una historia que, de acuerdo con el planteo de la producción, necesita ser contada desde una perspectiva que reconozca la dimensión humana de su protagonista.

Una experiencia teatral íntima e inmersiva

La puesta de "Genoveva" se caracteriza por su formato íntimo, performático e inmersivo. A través del teatro y la expresión corporal, la representación propone un recorrido en el que el personaje, la historia y el espectador se relacionan de manera cercana.

La interpretación está a cargo de Adriana Figueroa, quien encarna a Genoveva en una experiencia escénica concebida para acercar al público a la historia de la protagonista. El trabajo corporal y la construcción teatral forman parte de los recursos utilizados para desarrollar el recorrido y establecer ese vínculo directo con quienes asistan a las funciones.

La duración de la experiencia se presenta en la información de la obra como un recorrido de aproximadamente 40 minutos. En los datos de las funciones también se consigna una duración aproximada de 45 minutos.

El equipo artístico detrás de la puesta

La realización de "Genoveva" cuenta con un equipo responsable de las distintas áreas que integran la propuesta escénica. Junto con la dramaturgia y la interpretación, el trabajo de producción, escenografía, iluminación y vestuario contribuye a la construcción de la experiencia teatral.

Los principales créditos de la obra son los siguientes:

Dramaturgia y dirección general: Luciana Jerez.

Interpretación de Genoveva: Adriana Figueroa.

Asistencia y producción: Carla López Berrondo.

Diseño y realización de escenografía: Graciela Demarchi.

Diseño y operación de luces: Héctor Morales.

Confección de vestuario: Carmen Berrondo.

Cada una de estas áreas forma parte del trabajo que sostiene la puesta y permite desarrollar la propuesta íntima y performática con la que el Grupo Martín Pescador presenta la historia de Genoveva Ortiz de la Torre de Cubas.

La obra reúne así un trabajo de dramaturgia, actuación y producción orientado a recuperar una figura histórica desde el lenguaje teatral, con una puesta que combina la expresión corporal y la cercanía con el público.

Fechas, lugar y entradas para las nuevas funciones

Las próximas presentaciones de "Genoveva" se realizarán en el Museo Histórico de la Provincia de Catamarca, un espacio elegido para el desarrollo de esta propuesta vinculada con la historia y la memoria provincial.

Los datos para asistir son los siguientes:

Funciones: viernes 23 y viernes 30 de octubre.

Horario: 21:30.

Lugar: Museo Histórico de la Provincia de Catamarca.

Dirección: Chacabuco 425, Catamarca.

Bono contribución: $15.000.

Reservas y compra anticipada: 383 4986684.

Capacidad: limitada.

Debido a la capacidad limitada, quienes deseen asistir pueden adquirir el bono contribución de manera anticipada a través del número telefónico informado por la organización.

La realización de la obra cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia de Catamarca.