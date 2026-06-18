Otro IES tomado, ahora el de Belén: piden también por la designación de docentes

La situación educativa en el Instituto de Educación Superior de Belén ingresó en una nueva etapa de conflicto luego de que los estudiantes autoconvocados resolvieran llevar adelante la toma pacífica de la institución. La medida fue comunicada públicamente a través de un pronunciamiento en el que explicaron los motivos de la decisión y detallaron los reclamos que vienen sosteniendo desde hace meses ante las autoridades competentes.

Según expresaron los estudiantes, la protesta surge como consecuencia de la falta de respuestas concretas y del continuo retraso en la convocatoria a concursos docentes, una situación que, sostienen, afecta de manera directa el normal desarrollo de las carreras y genera incertidumbre respecto de la continuidad del ciclo lectivo. La situación es idéntica a la que se da con el IES de Pomán,

En el comunicado difundido a la comunidad, los estudiantes remarcaron que la medida adoptada no responde a una decisión impulsiva ni aislada, sino que constituye el resultado de un proceso de reclamos que se viene desarrollando desde hace tiempo sin obtener respuestas satisfactorias.

Meses de reclamos sin respuestas

Los estudiantes autoconvocados señalaron que antes de llegar a la toma de la institución agotaron distintas instancias de gestión y diálogo. Indicaron que durante meses realizaron reclamos por las vías correspondientes, presentaron notas formales y mantuvieron conversaciones con las autoridades responsables con el objetivo de encontrar una solución a los problemas planteados.

Sin embargo, sostienen que esas acciones no lograron generar respuestas concretas que permitan garantizar el derecho a estudiar en condiciones adecuadas.

En ese contexto, explicaron que la decisión de ocupar pacíficamente el establecimiento busca visibilizar una problemática que, según manifiestan, afecta a toda la comunidad educativa y compromete el normal funcionamiento académico.

La falta de docentes, eje central del reclamo

El principal cuestionamiento expresado por los estudiantes está vinculado con la demora en la convocatoria a concursos docentes y la consecuente falta de designación de profesores.

De acuerdo con el comunicado, esta situación tiene efectos directos sobre la formación académica de quienes cursan las distintas carreras del instituto. Los estudiantes sostienen que la ausencia de docentes provoca:

Dificultades para el normal desarrollo de las actividades académicas.

Incertidumbre respecto del avance del ciclo lectivo.

Retrasos en los procesos de formación.

Riesgo para la continuidad y organización de las carreras.

Impacto en los proyectos personales y profesionales de los estudiantes.

En el documento difundido, remarcaron que el reclamo no busca obtener beneficios especiales, sino exigir el cumplimiento de un derecho que consideran fundamental.

"No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo algo tan básico como nuestro derecho a la educación", expresaron.

Toma pacífica y responsable

Los estudiantes también hicieron especial énfasis en la modalidad de la medida adoptada. Según indicaron, la toma de la institución se desarrollará de manera pacífica y responsable, con el propósito de visibilizar el conflicto sin abandonar los principios que, aseguran, sustentan su reclamo.

En ese sentido, señalaron que continuarán defendiendo la educación a través de la propia educación, promoviendo espacios de participación, diálogo y aprendizaje dentro del marco de la protesta.

El planteo de los autoconvocados destaca que la defensa de los derechos estudiantiles no se limita únicamente a una demanda sectorial, sino que también constituye una forma de construir ciudadanía y fortalecer el futuro de la comunidad educativa.

"Seguiremos defendiendo la educación con educación, promoviendo espacios de participación, diálogo y aprendizaje, porque creemos que luchar por nuestros derechos también es una forma de enseñar y construir un futuro mejor", manifestaron.

La continuidad de la protesta

Los estudiantes autoconvocados dejaron en claro que la medida de fuerza continuará hasta que existan respuestas concretas respecto de los puntos que motivaron el conflicto.

En particular, señalaron que mantendrán la toma pacífica hasta que se oficialice una fecha para la realización de los concursos docentes y se conozca una nómina de profesores que permita garantizar el normal desarrollo de las carreras.

Con la consigna de mantenerse firmes y organizados, los estudiantes ratificaron la continuidad de la protesta y cerraron su comunicado con una definición que resume el espíritu de la movilización: "IES Belén en pie de lucha por la educación".

La toma de la institución abre así un nuevo capítulo en el conflicto educativo que atraviesa el establecimiento, mientras la comunidad académica permanece a la espera de respuestas que permitan destrabar la situación y garantizar la continuidad de las actividades formativas.