UTA declaró el estado de alerta y movilización y el servicio vuelve a estar en duda

El aumento del boleto de colectivos parece que solo significó una carga más para los pasajeros y pocos beneficios para los trabajadores del transporte público de Catamarca. Así lo da a entender la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja, al anunciar este jueves que se declara en estado de alerta y movilización a través de un duro comunicado dirigido a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros y a la comunidad toda.

La decisión fue adoptada luego de una nueva instancia de diálogo realizada ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, donde el gremio volvió a reclamar el cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes y el pago de las diferencias adeudadas por parte de las empresas de transporte urbano de pasajeros.

Según expresó la organización sindical, durante la jornada se presentó nuevamente ante las autoridades laborales con el objetivo de exigir que las empresas abonen las diferencias de sueldos existentes entre los meses de enero y abril de 2026, además de las sumas no remunerativas y viáticos contemplados en los acuerdos paritarios alcanzados entre la UTA y la FATAP, entidad que nuclea a las empresas del transporte del interior del país.

De acuerdo con lo manifestado en el comunicado, dichos acuerdos fueron celebrados ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y tienen aplicación para todo el interior del país.

Una audiencia postergada y el malestar sindical

La conducción gremial informó que volvió a participar de una audiencia convocada por la DIL, aunque señaló que el encuentro no permitió avanzar en una solución concreta al conflicto. Según detalló el gremio que conduce Juan Vergara, la audiencia fue postergada a pedido de la Secretaría de Transporte de la Provincia, por lo que se resolvió reprogramarla para el próximo 25 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Frente a este escenario, la UTA resolvió declarar el estado de alerta y movilización, argumentando que existe una falta de compromiso tanto por parte de las autoridades que deben garantizar el cumplimiento de la paritaria nacional como de los empresarios responsables de abonar los salarios conforme a lo establecido por la legislación vigente.

En el documento difundido este mediodía, el sindicato sostuvo que aún no se ha encontrado una solución definitiva para el pago de las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores del sector.

Reclamos por salarios atrasados

Uno de los puntos centrales expuestos por el gremio está vinculado a la situación salarial que atraviesan los trabajadores del transporte automotor de pasajeros. La organización afirmó que los empresarios continúan abonando los haberes utilizando la escala salarial correspondiente a noviembre de 2025, situación que, según expresaron, ha quedado considerablemente desactualizada frente a la realidad económica que enfrentan los trabajadores.

En ese contexto, la UTA manifestó que los empleados del sector continúan percibiendo ingresos que no reflejan los incrementos acordados en las negociaciones paritarias nacionales. Entre los conceptos reclamados por la entidad sindical se encuentran:

Diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre enero y abril de 2026.

Sumas no remunerativas establecidas en los acuerdos paritarios.

Viáticos contemplados en dichos acuerdos.

Aplicación efectiva de la paritaria nacional para los trabajadores del interior del país.

El cuestionamiento a empresarios y autoridades

En el comunicado, el gremio expresó un fuerte cuestionamiento hacia las empresas del transporte automotor de pasajeros y también hacia los organismos responsables de garantizar el cumplimiento de los acuerdos salariales. La UTA sostuvo que las empresas recibieron del Gobierno de la Provincia mayores subsidios y el incremento del valor del boleto con el objetivo de posibilitar el cumplimiento de los aumentos salariales acordados para los trabajadores de la actividad.

Sin embargo, según indicó la organización gremial, las empresas continúan dilatando el pago de los incrementos, situación que genera malestar e incertidumbre entre los trabajadores representados por el gremio. El comunicado señala además que los trabajadores deben afrontar una realidad económica marcada por el incremento de distintos gastos y obligaciones.

Entre los aspectos mencionados por la organización se encuentran:

El aumento de la canasta familiar.

El incremento de los impuestos.

El aumento de los servicios.

Los alquileres de viviendas.

Los gastos vinculados a la atención de la salud del trabajador y su grupo familiar.

Los compromisos económicos asumidos por cada trabajador.

Un llamado a la unidad de los trabajadores

En el tramo final del comunicado, la conducción de la UTA Catamarca-La Rioja convocó a los trabajadores del sector a mantenerse unidos frente al conflicto salarial.

"Hoy, compañeros más que nunca, debemos mantenernos unidos, porque la unión hace la FUERZA", expresó la organización gremial en el mensaje difundido públicamente. El documento concluye con una definición que sintetiza la postura adoptada por el sindicato frente al reclamo que mantiene abierto con las empresas y las autoridades involucradas.

Bajo el lema "La dignidad del trabajador no se negocia", la entidad ratificó su decisión de mantenerse en estado de alerta y movilización mientras continúa reclamando el pago de las diferencias salariales, las sumas no remunerativas y los viáticos establecidos en los acuerdos paritarios nacionales para los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del interior del país.