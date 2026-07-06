Impulsan una iniciativa para unir la artesanía con minerales catamarqueños

Con el objetivo de fortalecer la producción artesanal a partir del aprovechamiento de minerales de origen catamarqueño, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con autoridades de CAMYEN, en la que se avanzó en una propuesta destinada a impulsar el desarrollo de los oficios vinculados al trabajo de los recursos minerales de la provincia.

Durante el encuentro se definieron acciones que buscan promover la utilización de materias primas locales en la elaboración de piezas artesanales, generando oportunidades para los artesanos y fortaleciendo la identidad productiva de Catamarca.

La propuesta contempla un trabajo conjunto entre el Ministerio y CAMYEN con la intención de convertir los recursos minerales de la provincia en una herramienta para incentivar la creación de productos con identidad catamarqueña y aportar valor agregado a la producción artesanal.

Rodocrosita de Minas Capillitas

Uno de los principales anuncios realizados durante la reunión fue la entrega de 10 kilos de rodocrosita, provenientes de Minas Capillitas, en Andalgalá, por parte de CAMYEN.

Ese material será destinado a premiar con materia prima a los artesanos que resulten distinguidos por el jurado de la Fiesta del Poncho 2026 dentro de los rubros contemplados por esta iniciativa. La piedra será entregada en estado bruto, con el propósito de promover el aprovechamiento de uno de los recursos minerales más representativos de Catamarca y estimular la elaboración de productos artesanales que reflejen la identidad de la provincia.

La iniciativa prevé específicamente la entrega de premios en materia prima para quienes sean distinguidos en la 55.ª edición de la Fiesta del Poncho en las categorías Talla en Piedra e Imaginería en rodocrosita. De esta manera, el reconocimiento no solo consistirá en una distinción, sino también en la posibilidad de acceder a un recurso mineral que podrá ser utilizado en futuras producciones artesanales.

Las autoridades

La reunión contó con la presencia de distintas autoridades y representantes vinculados al desarrollo de la actividad artesanal y minera. Participaron el presidente de CAMYEN, Ing. Jorge Barrera Albarracín; el vicepresidente, Mgtr. Gabriel Molina; la directora de la Escuela Pública de Orfebrería, Ailín Perea; y el escultor Mariano Desmonteix.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron además la entrega de un presente elaborado artesanalmente con rodocrosita, ónix y alpaca, obra realizada por el propio escultor Mariano Desmonteix. Ese gesto se enmarcó dentro de la propuesta de poner en valor el trabajo artesanal desarrollado con minerales característicos de Catamarca y destacar las posibilidades que ofrecen estos materiales para la creación de piezas únicas.

Avances para la Escuela Pública de Orfebrería

Otro de los temas abordados durante la reunión fue el estado de avance del nuevo edificio de la Escuela Pública de Orfebrería. Las autoridades compartieron información sobre el desarrollo de esta obra, que contará con talleres renovados y espacios especialmente acondicionados para la formación y el perfeccionamiento de los oficios relacionados con el trabajo de los minerales.

La iniciativa busca ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de actividades vinculadas a la orfebrería y a otras disciplinas que utilizan minerales como materia prima.

Los nuevos espacios estarán destinados a fortalecer la capacitación de quienes se forman en estos oficios y contribuir al crecimiento de la actividad artesanal en la provincia.

La riqueza mineral y la artesanía

Durante la reunión, la ministra Daiana Roldán destacó la importancia de potenciar la riqueza mineral de Catamarca como un elemento clave para el desarrollo de la producción artesanal.

En ese sentido expresó: "Somos una provincia con una enorme riqueza en minerales y me pone muy contenta ver a jóvenes del interior interesados en nuestros oficios. En Catamarca mantenemos viva la tradición y contamos con la materia prima necesaria para sostener nuestra artesanía".

La funcionaria también remarcó que uno de los principales valores de las producciones locales radica en su originalidad y en el carácter único que poseen las piezas elaboradas por los artesanos catamarqueños.

Al respecto manifestó: "Tener una pieza con una impronta única e irrepetible es nuestra mayor fortaleza. Debemos seguir generando instancias para que quienes nos visitan conozcan el valor de estos productos y se maravillen con la calidad de nuestros artesanos".

Un trabajo conjunto para fortalecer la identidad cultural

Al finalizar el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar articulando acciones entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y CAMYEN.

El objetivo compartido es que los recursos minerales de Catamarca se transformen en una oportunidad de crecimiento para los artesanos de la provincia, favoreciendo el desarrollo de nuevas producciones y fortaleciendo la identidad cultural local.

La propuesta busca, además, agregar valor a la producción artesanal mediante el aprovechamiento de minerales representativos de Catamarca y consolidar un vínculo entre la riqueza natural de la provincia y el trabajo de quienes transforman esos recursos en piezas con identidad propia.