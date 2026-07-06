Predio Ferial: así serán los accesos, la circulación y los ingresos al Poncho

Con el propósito de mejorar la circulación vehicular, ordenar los accesos y brindar mayor seguridad y comodidad al público, la organización de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho pondrá en marcha un nuevo dispositivo de tránsito e ingresos que modificará el funcionamiento habitual del entorno del Predio Ferial Catamarca durante los diez días del evento.

El operativo fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la Secretaría de Seguridad de la Provincia y la Secretaría de Protección Ciudadana de la Capital, organismos que coordinaron una planificación integral destinada a facilitar tanto la llegada como la circulación de quienes participen de la tradicional celebración.

La nueva organización incorpora diversas modificaciones que alcanzan al tránsito vehicular, los accesos peatonales, el transporte urbano, los espacios destinados al estacionamiento y las áreas de ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de optimizar el desplazamiento dentro y en los alrededores del Predio Ferial.

La avenida Autonomía de Catamarca será peatonal

Una de las principales novedades de esta edición será la peatonalización del frente del Predio Ferial. Durante los días en que se desarrolle la Fiesta del Poncho, la avenida Autonomía de Catamarca permanecerá cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la rotonda de Punto Giro y la rotonda ubicada frente a la Escuela de Mountain Bike.

La medida permitirá generar un amplio corredor peatonal para que el ingreso y la salida del público se desarrollen de una manera más segura y ordenada, concentrando la circulación de personas en un espacio especialmente preparado para ese fin.

El cronograma de cortes establece que la restricción vehicular se aplicará todos los días entre las 12 del mediodía y las 3 de la madrugada. La única excepción será el viernes 17 de julio, jornada inaugural de la Fiesta del Poncho, cuando el corte comenzará a las 9 de la mañana debido a la realización del acto oficial de apertura.

El Portón 4 se incorpora como nuevo acceso

Entre las modificaciones previstas también se encuentra la habilitación del Portón 4 como un nuevo punto de ingreso al Predio Ferial. Este acceso estará ubicado sobre la avenida Padre Sonzini y permitirá ingresar directamente al Mercado Cultural, desde donde el público podrá conectarse con la caminería central del predio mediante la pérgola.

La incorporación de este ingreso tiene como finalidad facilitar un desplazamiento más fluido hacia los distintos espacios que integran la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, distribuyendo la circulación de visitantes y mejorando la conectividad interna del predio.

Transporte urbano: dónde serán las paradas

La organización también dispuso una reorganización del sistema de transporte urbano durante el desarrollo de la fiesta.

Las paradas de colectivos estarán concentradas sobre la avenida Padre Sonzini, desde donde operarán las distintas empresas que prestarán servicio durante el evento. El esquema previsto establece los siguientes horarios:

Cooperativa San Fernando (líneas 101, 102 y 109): de 6 a 23.30 horas .

de . 25 de Agosto (líneas 201, 203 y 108): de 14 a 23.30 horas .

de . GM (líneas 103, 105, 202, 204 y 207): de 13.30 a 23.30 horas .

de . El Nene (línea 104): de 13.30 a 23.30 horas .

de . La Rubí (línea 106): de 13.30 a 23.30 horas.

La concentración de las paradas en un único sector busca facilitar el acceso y la salida del público mediante el transporte público durante toda la realización de la fiesta.

Estacionamiento para personas con discapacidad

Como parte de las medidas orientadas a garantizar una mayor accesibilidad, este año se habilitará un sector exclusivo de estacionamiento para personas con discapacidad. El espacio estará ubicado sobre la avenida Fiesta del Poncho, en el tramo comprendido entre el Portón 2 y la rotonda de Punto Giro.

Desde ese sector, quienes utilicen este estacionamiento podrán ingresar directamente al Predio Ferial a través del Portón 2, asegurando un acceso cómodo y seguro hacia el interior del complejo.

Taxis y remises con dos puntos estratégicos

El operativo también contempla una organización específica para las paradas de taxis y remises, que estarán distribuidas en dos sectores estratégicos con el objetivo de facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

Uno de los espacios funcionará sobre la avenida Fiesta del Poncho, entre la intersección con avenida Padre Sonzini y el Portón 2. El segundo punto estará ubicado sobre la avenida Autonomía de Catamarca, entre la rotonda del Hotel Howard Johnson y la rotonda situada frente a la Escuela de Mountain Bike.

La disposición de estos sectores busca ordenar el movimiento de los vehículos de transporte de pasajeros y facilitar el acceso del público al Predio Ferial.

Recomendaciones para asistir al Poncho

Desde la organización solicitaron al público asistir con anticipación para facilitar el ingreso y contribuir al normal desarrollo del operativo previsto durante los diez días de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Asimismo, recomendaron respetar la señalización instalada en cada sector y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad que estará afectado al operativo, con el propósito de garantizar una circulación ágil y segura tanto para peatones como para los distintos medios de transporte.