La Capital presentó la agenda turística y cultural para julio: todos los detalles

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó oficialmente la agenda turística, cultural y recreativa que se desarrollará durante el mes de julio, con una programación que reúne actividades destinadas tanto a residentes como a visitantes que lleguen a la ciudad durante las vacaciones de invierno.

La propuesta contempla iniciativas distribuidas en distintos atractivos turísticos y culturales de la Capital y se desarrollará a lo largo de todo el mes, iniciando durante el próximo fin de semana largo, del 9 al 12 de julio, para extenderse hasta el primer fin de semana de agosto.

La presentación se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto al director de Turismo, Gustavo Yurquina, y la administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, quienes detallaron el cronograma preparado para la temporada.

Fortalecer el turismo

Durante la presentación, Inés Galíndez destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando el municipio con el objetivo de consolidar una oferta turística cada vez más amplia e integradora. La funcionaria explicó que la programación fue diseñada para abarcar distintos sectores de la ciudad y promover una mayor participación de vecinos y turistas.

"La programación contempla actividades en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que toda la Capital brille durante el receso invernal, promoviendo además un impacto económico positivo para los distintos sectores vinculados al turismo y al desarrollo local", expresó.

Según lo informado, la organización busca que la actividad turística genere beneficios para diferentes actores relacionados con la economía local durante uno de los períodos de mayor movimiento de visitantes.

Experiencias para distintos perfiles de visitantes

Por su parte, el director general de Turismo, Gustavo Yurquina, explicó que la agenda fue elaborada teniendo en cuenta la diversidad de perfiles de personas que llegan a la ciudad durante julio.

Indicó que la programación invita a conocer la identidad catamarqueña mediante experiencias relacionadas con la gastronomía regional, la artesanía, la cultura y el turismo activo, distribuidas en diferentes espacios turísticos y culturales de la Capital. De esta manera, la agenda combina actividades recreativas con propuestas orientadas a poner en valor distintos aspectos del patrimonio cultural y turístico local.

Promoción turística con tecnología

La directora de Promoción Turística, Antonella Rubio, presentó las acciones promocionales previstas para la temporada invernal y confirmó que el espacio de la Capital dentro del Pabellón de Turismo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a destacarse por una propuesta sustentable, tecnológica e innovadora.

La iniciativa incluirá experiencias interactivas dirigidas tanto a residentes como a turistas.

Rubio también recordó que toda la programación podrá consultarse mediante el sitio web oficial de turismo de la Capital y a través de "Catu", el asistente virtual que reúne información sobre actividades, atractivos y servicios turísticos disponibles en la ciudad.

Casa de la Puna, uno de los principales escenarios

Una parte importante de la programación se desarrollará en Casa de la Puna, donde durante los viernes y sábados de julio, desde el mediodía y hasta la tarde, se realizará la Feria Manos Catamarqueñas.

El encuentro reunirá a artesanos, productores y diseñadores en la Plaza Quique Sánchez Vera, acompañados por propuestas gastronómicas ofrecidas por foodtrucks y emprendedores que darán vida al tradicional rincón matero. Los interesados provenientes de distintos puntos de la provincia que deseen participar podrán registrarse de manera online mediante el enlace disponible en las redes sociales de Casa de la Puna.

Además de la feria, cada jornada incluirá talleres gratuitos de danza y espectáculos para toda la familia.

El viernes 10, desde las 12.30, la profesora y bailarina Rita Soria brindará un taller gratuito de zamba. Posteriormente actuarán Maite Díaz, el Ballet Dejando Huellas y el grupo La Triada.

El sábado 11, también a las 12.30, el profesor y bailarín Agustín Molina enseñará la danza tradicional "El Sombrerito", mientras que luego subirán al escenario el Ballet Semblanzas, Nacho Andrada y La Huella. Por otra parte, los viernes 17 y 24, además de los sábados 18, 25 y 1, entre las 11 y las 13 horas, la profesora Anita Maldonado ofrecerá un taller gratuito de folklore.

En el interior de Casa de la Puna, Achalay complementará la propuesta gastronómica y cultural. Este viernes, desde las 22, actuará el multiinstrumentista Aldo Luna en una peña con cobro de derecho de espectáculo. Además, durante el sábado y el domingo al mediodía se servirán comidas típicas acompañadas por vinos regionales o cervezas artesanales.

Pueblo Perdido amplía su oferta turística

El Pueblo Perdido de la Quebrada continuará ofreciendo visitas guiadas todos los días, de 8 a 19 horas, para conocer los restos arqueológicos de la cultura Aguada.

A estas recorridas se sumarán nuevas actividades especiales durante las vacaciones de invierno. El viernes 10 y el sábado 11, a las 16, La Torradería desarrollará el taller "Sabores milenarios que reviven la historia", donde los participantes aprenderán a preparar la Ulpada, una bebida elaborada con maíz criollo amarillo que preparaban los pueblos originarios.

La actividad concluirá con una merienda compartida acompañada por galletitas de algarroba elaboradas durante el propio taller. Durante los siguientes fines de semana también habrá un Safari Fotográfico y encuentros de Paleojuegos destinados a las infancias.

Teatro, circo y actividades al aire libre

La programación prevista para julio también incorpora el ciclo "Invierno con circo y teatro", organizado por la Dirección de Cultura Municipal.

La iniciativa ofrecerá espectáculos gratuitos entre el 11 y el 16 de julio en distintas salas teatrales del Valle Central. La agenda de vacaciones se completa con las propuestas que los prestadores privados desarrollan durante todo el año, entre ellas las actividades náuticas en el Dique El Jumeal, ampliando así las alternativas recreativas disponibles durante la temporada.

Dónde consultar toda la programación

La Municipalidad informó que toda la información relacionada con la agenda turística de julio podrá consultarse a través de diferentes canales oficiales. Los interesados podrán acceder al cronograma mediante:

Sitio web oficial: sfvc.tur.ar .

. Redes oficiales de SFVC Turismo .

. Asistente virtual "Catu", que centraliza información sobre actividades, atractivos y servicios turísticos de la ciudad.

Con una programación que combina cultura, gastronomía, artesanía, turismo patrimonial, espectáculos y actividades recreativas, la Capital se prepara para desarrollar una intensa agenda durante todo el receso invernal, con propuestas distribuidas en distintos espacios y pensadas para públicos de todas las edades.