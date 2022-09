Gastroenteritis: el Hospital de Niños confirmó el aumento de casos pero negó que se trate de Legionella

En las últimas horas se viralizó un mensaje que daba por hecho que el agua del Hospital de Niños Eva Perón contiene bacterias Legionella. Tal afirmación luego se relacionó al aumento de casos de gastroenteritis, que autoridades de Salud se ocuparon en aclarar que correspondían a los números "habituales de la pre pandemia".

Ahora y ante la circulación de este mensaje que está causando preocupación, la Dirección del nosocomio emitió un breve comunicado indicando que el pasado 30 de agosto el Laboratorio de Aguas y Efluentes Industriales de la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente tomó muestras del agua del centro de salud. Remarcaron que dicho procedimiento estudios "es de rutina" y que el mismo determinó como resultado que el vital elemento "es apto para el consumo humano".

"Los niños y niñas que ingresan al Hospital con síntomas como vómitos y diarreas, son evaluados, y en su mayor parte estos cuadros se deben a virus, que en su mayoría son Rotavirus", marcaron a la hora de despejar las dudas sobre los casos que se están registrando.

Gaestroenteritis virales

En tanto, para confirmar lo antes dicho, la Dra. Paula Carrizo, pediatra del nosocomio ratificó a La Unión que existe un aumento en las consultas de casos de gastroenteritis y que esto se está dando en todas las edades y que hasta se registran internaciones por deshidratación. Tanto desde el nosocomio como desde el Ministerio de Salud sostienen que este no brote está "dentro de los números habituales que se daban prepandemia".

La profesional indicó que comparando con los mismos meses del año previos a la pandemia, se verifica la misma cantidad de casos. Por lo tanto “no es que haya un aumento inusual de casos” . Reconoció si que por el volumen la psicósis lo está relacionando con lo que sucedió en la vecina provincia de Tucumán donde se dio el brote de Legionella. Y este sentido, descartó que lo que está aconteciendo en el “Eva Perón” se trate de esta bacteria.

“Lo que está pasando acá no tiene nada que ver con la Legionella . Esto es solo consultas por vómitos y diarrrea por un Rotavirus, que predomina en la población pediátrica y que en la población de los más niños tiene una vacuna específica incluida en el calendario y que debe ser aplicada y tenida en cuenta por los papás”. Aquí surge la explicación de lo que puede estar sucediendo, por cuanto la aplicación de esta vacuna no se habría aplicado durante la pandemia, por razones del aislamiento, por desconocimiento o por temor.

Al explicar sobre esto, Carrizo planteó “los bebés que entre los 2 y 6 meses no fueron vacunados contra el Rotavirus y ahora tienen entre 2 y 3 años, ya no se los puede vacunar y esto los hace sensible justamente por no contar con esta defensa”.