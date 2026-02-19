Gigantes prehistóricos de Catamarca: se viene taller gratuito para los más chicos

Una nueva propuesta cultural y educativa invita a las familias a sumergirse en el pasado prehistórico de la provincia. Este sábado 21, a partir de las 18, el sitio arqueológico y cultural Pueblo Perdido de la Quebrada será escenario de un Taller de Paleojuegos para las infancias, una actividad gratuita destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

La iniciativa busca acercar a los más jóvenes al patrimonio paleontológico de Catamarca mediante una propuesta dinámica que combina charlas, juegos didácticos y actividades artísticas. El objetivo es promover el interés por la ciencia y la historia natural local a través de experiencias lúdicas y participativas.

El taller estará a cargo de la artesana y promotora cultural Amelia Dhabar, quien guiará a los participantes en un recorrido por el mundo de los animales gigantes que habitaron la región durante el Pleistoceno, período geológico que forma parte de la Era Cenozoica y que se extendió desde hace aproximadamente 2,6 millones de años hasta unos 10.000 años antes de la era actual. Este período es conocido popularmente como la "Era de Hielo", caracterizado por importantes cambios climáticos y la presencia de megafauna en diversas regiones del planeta.

Durante la jornada, los niños podrán conocer de manera didáctica cómo era el territorio catamarqueño en tiempos prehistóricos y qué especies lo habitaban. Entre los protagonistas de la actividad se destacan los perezosos gigantes, caballos prehistóricos, gliptodontes y otros grandes mamíferos que formaron parte del ecosistema local en aquel entonces.

La propuesta no solo apunta a transmitir conocimientos científicos, sino también a fomentar la creatividad y la participación activa. A través de juegos, representaciones y expresiones artísticas, los participantes podrán explorar el pasado de la provincia y comprender la importancia de preservar su patrimonio natural y cultural.

Desde la organización destacaron que los adultos que acompañen a los niños también podrán sumarse a la experiencia, convirtiendo la actividad en una oportunidad para compartir en familia y fortalecer el vínculo con la historia y la ciencia. La iniciativa se enmarca en una serie de propuestas educativas y culturales que buscan revalorizar el patrimonio paleontológico local y acercarlo a la comunidad.

El taller es gratuito, aunque requiere inscripción previa debido a la capacidad limitada. Los interesados deberán comunicarse al número 3834 83-8938 para asegurar su lugar. Además, los organizadores informaron que la actividad no se suspende por lluvia, por lo que se realizará con normalidad independientemente de las condiciones climáticas.

El evento representa una nueva oportunidad para que niños y niñas conozcan de manera entretenida el pasado remoto de la región y se acerquen a la ciencia desde una perspectiva lúdica. Al mismo tiempo, se busca despertar vocaciones tempranas y generar conciencia sobre la riqueza paleontológica de la provincia, considerada una de las más importantes del país en materia de hallazgos fósiles.

Con propuestas de este tipo, Pueblo Perdido de la Quebrada continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre la comunidad, la historia y la ciencia, promoviendo actividades que combinan educación, cultura y recreación para todas las edades.