Google explica cómo activar en Android alertas de sismos que suenan incluso en modo no molestar

Google cuenta con una de las herramientas de alerta temprana de sismos más importantes disponibles para dispositivos Android. Su funcionamiento volvió a cobrar relevancia luego de que, en los últimos dos terremotos registrados en Venezuela, se conociera que varias personas lograron ponerse a resguardo gracias a las notificaciones emitidas por el sistema.

Con el objetivo de explicar cómo opera esta tecnología y despejar algunos de los mitos que la rodean, Camila Domínguez Posada, directora de Android para Hispanoamérica en Google, brindó una entrevista exclusiva a Infobae, donde detalló tanto el procedimiento para activar la función como los principios técnicos que hacen posible el funcionamiento de la plataforma.

Uno de los aspectos que la ejecutiva remarcó es que el sistema no predice los terremotos, sino que emite una advertencia previa cuando ya se detectó un movimiento sísmico, antes de que este pueda ser percibido por las personas que se encuentran a determinada distancia del epicentro.

Cómo activar las alertas sísmicas en un teléfono Android

El primer requisito para recibir las notificaciones consiste en activar la función de alertas sísmicas dentro del dispositivo. Domínguez Posada explicó que no existe un recorrido único para acceder a esta configuración, ya que Android es utilizado por distintos fabricantes y cada uno organiza de manera diferente los menús del sistema operativo.

En ese sentido, recomendó utilizar el buscador de los ajustes del teléfono escribiendo palabras como "alertas" o "sismos", lo que permitirá localizar rápidamente la opción correspondiente para habilitarla.

Además de activar esa función, existe un segundo requisito indispensable: mantener encendida la localización del dispositivo.

Según explicó la directora de Android para Hispanoamérica, esos dos elementos son fundamentales para que el teléfono pueda actuar como receptor de las alertas sísmicas.

También aclaró que no es necesario contar con un dispositivo de alta gama para acceder a esta herramienta. De acuerdo con sus declaraciones, la función está disponible desde Android 10, por lo que puede utilizarse en una amplia variedad de teléfonos presentes actualmente en Latinoamérica.

Cómo funciona el sistema desarrollado por Google

El sistema diseñado por Google trabaja mediante una combinación entre el hardware incorporado por los fabricantes y el software desarrollado para Android.

La vocera explicó que los teléfonos incorporan acelerómetros, sensores que no fueron creados exclusivamente para detectar terremotos, pero que resultan fundamentales para el funcionamiento del algoritmo. Dentro de la red existen dos tipos de dispositivos:

Teléfonos detectores.

Teléfonos receptores.

Los detectores son aquellos ubicados cerca del epicentro del sismo. Estos dispositivos deben cumplir determinadas condiciones para distinguir un movimiento sísmico de cualquier otra vibración cotidiana. Según Domínguez Posada, el algoritmo identifica especialmente las ondas P, que son las primeras en propagarse durante un terremoto.

Cuando varios teléfonos detectan simultáneamente esas señales, envían la información a los servidores de Google, donde el sistema analiza los datos y determina qué otros dispositivos deben recibir la advertencia. Los teléfonos receptores, por su parte, pueden encontrarse en distintas situaciones de uso. Incluso si el usuario tiene el equipo en la mano o el dispositivo está configurado en modo "No molestar", la alarma podrá sonar cuando corresponda una alerta de acción, ya que este tipo de aviso tiene prioridad sobre otras notificaciones.

Por qué algunos teléfonos reciben la alerta y otros no

Google indicó que el sistema tiene cobertura en 98 países, aunque la recepción de la alerta depende de diferentes factores.

Uno de ellos es la distancia respecto del epicentro. Domínguez Posada explicó que muchas personas consideran que el sistema no funciona cuando su teléfono no emite ninguna alarma. Sin embargo, aclaró que esto puede deberse a que el lugar donde se encuentra el usuario no presenta un riesgo suficiente como para justificar la emisión de una advertencia.

Como ejemplo mencionó situaciones ocurridas en Colombia, donde algunas personas afirmaban no haber recibido la alerta porque el movimiento no implicaba un nivel de riesgo para esa ubicación.

También señaló que la antigüedad del teléfono no constituye necesariamente una limitación, ya que la mayoría de los dispositivos que actualmente se utilizan en Latinoamérica cuentan con versiones superiores a Android 10.

En cuanto al tiempo disponible para reaccionar, explicó que el margen depende de la distancia respecto del epicentro. Para quienes se encuentran muy cerca del lugar donde se origina el terremoto, el aviso puede llegar apenas unos instantes antes del movimiento o incluso coincidir con él.

En cambio, quienes están ubicados a mayor distancia pueden disponer de un margen de diez, quince o incluso treinta segundos antes de sentir el sismo.

Qué hacer cuando llega una alerta

Google también destacó la importancia de que los usuarios conozcan el sonido característico de la alarma. La empresa explicó que el sistema utiliza un sonido específico, diferente al de las llamadas, los mensajes o las alarmas tradicionales del teléfono.

Además, dentro de la configuración existe una demostración del sonido, para que cada usuario pueda reconocerlo previamente y familiarizarse con la información que aparecerá en la pantalla. La compañía recordó además que no todas las alertas requieren la misma respuesta.

Por ese motivo existen dos tipos de notificaciones:

Alerta de atención.

Alerta de acción.

En el caso de la alerta de acción, la pantalla del teléfono muestra instrucciones concretas para que el usuario pueda protegerse, indicando acciones como resguardarse o ubicarse debajo de una mesa. Después de emitirse la alarma, el dispositivo también ofrece un enlace hacia una pantalla de búsqueda donde se puede consultar información adicional sobre el evento, incluyendo:

El epicentro.

La ubicación del sismo.

La magnitud.

Recomendaciones para actuar durante la emergencia.

Un sistema que continúa evolucionando

Google explicó que el sistema ha ido mejorando con el paso del tiempo para hacerlo más accesible y confiable. Entre las modificaciones incorporadas figura la eliminación de algunas condiciones que anteriormente limitaban el funcionamiento de la herramienta. Actualmente, el teléfono puede emitir la alerta aunque el usuario lo tenga en la mano.

La empresa también reiteró que uno de los principales mitos consiste en creer que puede predecir terremotos. Según explicó Domínguez Posada, la función no anticipa los sismos, sino que genera un aviso previo al momento en que las personas perciben el movimiento, aprovechando la diferencia entre la velocidad de propagación de las ondas sísmicas y el tiempo necesario para distribuir la información a otros dispositivos.

El desarrollo de esta tecnología es resultado del trabajo conjunto de equipos especializados radicados en California, Estados Unidos, que colaboran con geólogos para perfeccionar el algoritmo, junto con el equipo de partnerships de Google, que mantiene una estrecha relación con entidades gubernamentales y fabricantes para ampliar la difusión y el funcionamiento de las herramientas disponibles en Android.

De esta manera, el sistema de alertas sísmicas se presenta como una herramienta gratuita y accesible para millones de usuarios, cuyo funcionamiento depende principalmente de mantener activadas las configuraciones básicas del teléfono y conocer el significado de las alertas que puede emitir ante una emergencia natural.