El charqui de Isla Larga volvió a ser premiado por Ibercocinas y obtuvo un reconocimiento internacional

El proyecto "Raíces profundas, sabores nuevos. Cocina a base de charqui en Isla Larga, La Puerta, Catamarca" volvió a ser distinguido a nivel internacional al integrar la lista de iniciativas ganadoras de la quinta edición del Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible, impulsado por Ibercocinas.

La propuesta catamarqueña fue una de las diez seleccionadas entre 35 proyectos presentados por Argentina, México, Colombia, Ecuador y Perú, en una edición especial denominada "10 de 10", realizada para conmemorar la primera década del programa.

En total, participaron diez proyectos argentinos, ocho mexicanos, seis colombianos, seis ecuatorianos y cinco peruanos. El jurado destacó las iniciativas por su aporte a la preservación de los saberes culinarios, el fortalecimiento de las comunidades, la transmisión intergeneracional de conocimientos y la sostenibilidad de las cocinas tradicionales.

Con este reconocimiento, el proyecto de Isla Larga, La Puerta, obtiene por segunda vez el premio internacional de Ibercocinas, consolidando el valor cultural y gastronómico del charqui como parte del patrimonio alimentario de Catamarca.

Los proyectos argentinos seleccionados

Las dos iniciativas elegidas por Argentina fueron:

Los pies en la tierra: la huerta y la cocina Mby'a en la escuela.

Raíces profundas, sabores nuevos. Cocina a base de charqui en Isla Larga, La Puerta, Catamarca.

Diez años promoviendo las cocinas tradicionales

La edición especial fue respaldada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y tuvo como objetivo celebrar los diez años de Ibercocinas, reafirmando el compromiso del programa con la protección del patrimonio alimentario iberoamericano.

Ibercocinas es un programa de cooperación internacional que impulsa políticas e iniciativas destinadas a preservar las cocinas tradicionales, fortalecer la formación y la cooperación entre los países participantes y promover la producción artesanal de alimentos como herramienta de desarrollo sostenible.

Actualmente integran el programa Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y México, que conforman el Consejo Intergubernamental de Ibercocinas.