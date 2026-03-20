Gran variedad de actividades para disfrutar de la naturaleza en El Jumeal

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital invita a vecinos y turistas a vivir un fin de semana diferente en el Dique el Jumeal, con una agenda llena de experiencias en el marco del ciclo "Marzo en SFVC, va con vos".

Durante estos días, el dique se convierte en un punto de encuentro ideal para conectar con la naturaleza, moverse al aire libre y animarse a nuevas aventuras.

Una de las propuestas principales se denomina "Huellas Verticales: Escalada en roca", que se realizará este sábado de 15 a 19 horas, con punto de encuentro en el Muelle Los Juncos. La actividad, a cargo de Mauricio Olmos, tiene una duración de 4 horas y un costo de $20.000, con promociones disponibles.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, zapatillas con buen agarre y agua y para consultas, comunicarse al 383 480-8339.

Además, durante todo el fin de semana largo se podrá disfrutar del alquiler de kayaks e hidropedales, una opción ideal para recorrer el dique desde otra perspectiva. Dicha experiencia, podrá disfrutarse desde el sábado al martes mediante la propuesta de distintos prestadores: Alijilán Tours (14:00 a 20:00 hs, contacto 383 451 0951); Julio C. Martínez (14:00 a 21:00 hs, contacto 383 405 9130) y Travesías del Jumeal (15:00 a 21:00 hs, contacto 383 490 7227).

También habrá propuestas de trekking, escalada y rappel, con guía, a cargo de Nicolás Aguirre, con reserva previa y fechas a coordinar (contacto: 290 165 9434), para quienes buscan una vivencia más intensa. Y para sumar adrenalina, la tirolesa estará disponible desde el sábado hasta el lunes, de 18 a 20 horas (contacto: 383 478 9238).

Sin dudas a dudas, esta nutrida agenda es una invitación abierta para disfrutar, descubrir y aprovechar todo lo que El Jumeal tiene para ofrecer en estos días. Para conocer la agenda de actividades turísticas en la Capital, visitar la web www.sfvc.travel o las redes sociales: SFVC Turismo.