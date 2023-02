Gripe aviar: en Catamarca, Salud garantiza el consumo de productos aviarios

Mientras el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirma nuevos casos de influenza aviar (IA) H5 ahora en la provincia de Santa Fe, en específico en gallinas y pavos de traspatio, las alertas preventivas se siguen encendiendo en nuestra provincia, sobre todo porque a estos casos detectados se deben añadir los de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron a La Unión que “de momento solo rige la alerta a nivel producción animal, aunque aún no por zoonisis”. En tanto y en vista a las crecientes consultas por los contagios en aves de corral, confirmaron que “no existe riesgo en cuanto a la salud humana por consumo de productos aviarios, de carne, gallina, pollo, huevos y derivados”.

Esto fue ratificado por el Senasa, sumando que el contagio de aves a humanos “es de bajo riesgo. Casi no se da y a su vez, el consumo de productos avícolas, como la carne de pollo y el huevo, no se ve afectado. Estos no transmiten el virus, por lo que la ingesta de ambos productos no representa un peligro y debe estar claro en la comunidad”. Así lo indicó el Dr. Vicente Rea Pidcova, veterinario del Programa Aviar de este organismo y quien además solicitó al sector productivo que refuerce los controles de higiene y bioseguridad de las granjas avícolas.

El protocolo marcado por el profesional y funcionario del organismo nacional remarca lo ya dicho por el Ministerio de Agroindustria de Nación en cuanto a los cuidados para los criaderos avícolas. A modo ilustrativo, detalló, en el diálogo que mantuvo con una emisora local que “hay que verificar las masas anti pájaros, que los galpones no estén rotos y a su vez, restringir la circulación de personas en los establecimientos avícolas, controlar y mantener el predio limpio y desmalezado. Y que no haya charcos, para que no se asienten aves silvestres”. Con estos cuidados, la enfermedad que por primera vez se produce en la Argentina, se podrá mantener contenida.

Los casos

Sin entrar en una paranoia, se debe tener presente, sobre todo en la zonas semi rurales donde es común la existencia de gallineros, que la forma de contagio más frecuente de este tipo de gripe es mediante el contacto con aves infectadas y que también se puede transmitir de persona a persona. Los síntomas comienzan a manifestarse en el transcurso de dos a ocho días y se pueden parecer a los de un resfriado común. El paciente puede tener tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.

Respecto al avance de la enfermedad, en las últimas horas se confirmaron dos nuevos casos positivos de Gripe Aviar en la Argentina y ya son 4 los distritos en los que oficialmente se declaró la presencia del virus. Ahora, además de aves migratorias, la enfermedad se identificó en patos, pavos y gallinas de traspatio. De esta manera, a Jujuy y Córdoba, a donde aparecieron las primeras aves silvestres muertas, se sumaron ahora Santa Fé y Salta con brotes en gallinas y patos domésticos. Además, el Senasa se encuentra trabajando con controles preventivos en la provincia de Entre Ríos, en la frontera con Uruguay, país en el que también se halló presencia de la enfermedad. En territorio cordobés hasta ahora son dos los casos.

Por ahora no se han detectado brotes en el sector productivo o granjas avícolas que aplican medidas de bioseguridad e higiene más rigurosas. No obstante, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio del país.