Guía para recorrer los pabellones de artesanías del Poncho: piezas únicas, tradición y diseño

Los pabellones de artesanías vuelven a consolidarse como uno de los espacios más visitados de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ofreciendo a quienes recorren la muestra la posibilidad de descubrir cientos de piezas elaboradas íntegramente a mano por artesanas y artesanos de Catamarca y de distintas provincias argentinas.

Cada edición del Poncho convierte a estos espacios en un punto de encuentro entre el público y los creadores, donde la producción artesanal adquiere un lugar central a través de objetos que combinan tradición, funcionalidad y diseño. Los visitantes pueden recorrer una amplia variedad de propuestas que abarcan desde artículos para el hogar hasta indumentaria, accesorios, joyería y piezas decorativas que reflejan la riqueza del patrimonio artesanal argentino.

La propuesta invita no solo a observar las creaciones, sino también a conocer el trabajo de quienes mantienen vivas las expresiones culturales que forman parte de la identidad del país.

Un gran bazar de piezas exclusivas

Los dos pabellones funcionan como un verdadero gran bazar de piezas exclusivas, donde cada objeto posee características propias y no existen dos artículos exactamente iguales.

Quienes visitan la muestra encuentran una oferta muy diversa destinada tanto al uso cotidiano como a la decoración de distintos ambientes del hogar. Entre los productos disponibles se destacan:

Cuencos.

Fuentes.

Ollas de arcilla.

Saleros.

Morteros de piedra.

Cuchillos.

Tablas.

Muebles de madera.

Lámparas artesanales.

Canastos.

Utensilios para la cocina y la mesa.

Cada una de estas piezas refleja el trabajo manual de sus creadores y pone en valor técnicas artesanales que continúan transmitiéndose de generación en generación.

Materiales naturales y objetos para todos los espacios

Dentro de la amplia oferta artesanal ocupan un lugar destacado las piezas realizadas en cerámica y arcilla, que combinan funcionalidad con diseño para su utilización cotidiana.

A ellas se suman numerosos objetos confeccionados con distintos materiales naturales, ampliando las alternativas para quienes buscan productos de elaboración artesanal. También forman parte de la muestra:

Artículos realizados en madera.

Objetos elaborados en palo santo.

Accesorios confeccionados con hueso y asta.

Cubiertos artesanales.

Elementos para picadas.

Objetos decorativos.

Estas creaciones aportan identidad a distintos espacios del hogar y representan una parte importante del trabajo desarrollado por los artesanos presentes en la fiesta.

Indumentaria confeccionada con fibras naturales

Otro de los sectores que concentra el interés del público es el dedicado a la indumentaria artesanal y los accesorios. Los visitantes pueden encontrar prendas confeccionadas con distintas fibras naturales, entre ellas:

Fibra de vicuña.

Fibra de llama.

Lana de oveja.

Seda natural.

La oferta incluye:

Ponchos.

Chalecos.

Chalinas.

Bufandas.

Gorros.

Guantes con diseños en dos colores.

A estas propuestas se suman productos de marroquinería y accesorios elaborados artesanalmente que completan una amplia variedad de opciones para quienes buscan piezas de uso personal. Entre ellas se encuentran:

Calzado de cuero.

Sombreros.

Carteras.

Bolsos.

Cinturones.

Joyería vinculada a las tradiciones argentinas

La muestra también ofrece un espacio dedicado a la joyería artesanal, donde cada diseño refleja el trabajo manual y la creatividad de sus autores. Las piezas son elaboradas utilizando materiales como:

Rodocrosita.

Plata.

Alpaca.

Madera.

Otros materiales naturales.

Cada creación posee un diseño único, resultado de un proceso artesanal que distingue a cada una de las obras expuestas. La propuesta comercial se completa además con una gran variedad de:

Mates.

Bombillas.

Objetos destinados a disfrutar una de las tradiciones más representativas del país.

Conocer el trabajo de los artesanos

Más allá de la posibilidad de adquirir productos exclusivos, recorrer los pabellones representa una invitación a dialogar con quienes realizan cada una de las piezas y conocer de primera mano el proceso de elaboración.

La experiencia permite descubrir el valor de los objetos confeccionados íntegramente a mano, donde cada detalle expresa el trabajo, el conocimiento y la dedicación de sus creadores.

Cada pieza cuenta una historia y refleja las expresiones culturales que forman parte de la identidad artesanal argentina, consolidando a los pabellones como uno de los espacios más representativos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Horarios de visita durante la Fiesta

Los pabellones de artesanías y todos los sectores de exposición de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho permanecen abiertos todos los días del evento.

Horarios generales:

De 14:00 a 23:00 horas.

Horario especial para el domingo 19:

De 13:00 a 16:00 horas.

De 19:00 a 23:00 horas.

La modificación excepcional en la jornada del domingo responde al objetivo de que los expositores también puedan vivir la final del Mundial.

Con cientos de piezas únicas, materiales nobles, técnicas tradicionales y una diversidad de propuestas que representan a Catamarca y a distintas provincias argentinas, los pabellones de artesanías continúan siendo uno de los grandes atractivos de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El recorrido ofrece la posibilidad de descubrir objetos irrepetibles, conocer a sus creadores y valorar el trabajo artesanal que mantiene vivas las expresiones culturales que forman parte del patrimonio y la identidad del país.