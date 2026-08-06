Impulsan un operativo registral para garantizar la identidad en toda la provincia

Con el objetivo de garantizar el acceso a la identidad y a documentos esenciales de manera gratuita, el Registro Civil de Catamarca se suma a la 2° Campaña Regional por el Derecho a la Identidad y la Inscripción de Nacimiento, una iniciativa impulsada en el marco del CLARCIEV (Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales) junto a los Registros Civiles de todo el país.

La participación de Catamarca en esta campaña se traducirá en la realización de un Operativo Registral Federal, que recorrerá diferentes localidades de la provincia para acercar los servicios registrales a la población, poniendo especial énfasis en aquellas comunidades ubicadas en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

La propuesta busca facilitar el acceso gratuito a los servicios del Registro Civil y asegurar que todas las personas puedan ejercer plenamente uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la identidad.

La inscripción de nacimiento como punto de partida

La campaña pone el foco en la inscripción del nacimiento, entendida como el primer paso para que cada persona pueda acceder posteriormente al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Desde el Registro Civil remarcan que contar con una inscripción registral no representa únicamente un trámite administrativo, sino que constituye el inicio del ejercicio de otros derechos fundamentales. A partir de la inscripción de nacimiento y de la obtención del DNI, las personas pueden acceder a la educación, a la salud y a distintas prestaciones y servicios del Estado.

En ese sentido, el operativo tiene como finalidad acercar estos servicios a quienes, por diferentes circunstancias o por la distancia geográfica, aún no pudieron completar su inscripción registral o acceder a la documentación correspondiente.

Convocatoria a toda la comunidad

Como parte de la campaña, el Registro Civil convocó a toda la comunidad a participar activamente y colaborar con la difusión de esta iniciativa.

La invitación está dirigida especialmente a quienes conozcan personas que todavía no fueron inscriptas, para que las orienten a acercarse al Registro Civil más cercano o a cualquiera de los operativos que se desarrollarán tanto en la Capital como en distintas localidades del interior provincial.

El propósito es garantizar que ninguna persona permanezca sin identidad registral y que la distancia geográfica deje de ser un obstáculo para acceder a los derechos que brinda el Estado.

Desde el organismo remarcan que el objetivo es claro: que ninguna persona quede sin identidad registral y que la distancia no sea un impedimento para acceder a sus derechos.

Cronograma del Operativo Registral Federal

El operativo recorrerá distintos puntos de la provincia con el siguiente cronograma:

Viernes 7 De 9:00 a 13:30 horas . Centro Cívico de Colonia Nueva Coneta, departamento Capayán . En conjunto con el programa "Catamarca con Vos" .

Sábado 8 De 14:00 a 19:00 horas . Plaza del Ajedrez , ubicada en Pasaje Vélez Sarsfield y Dr. Alfredo Palacios , zona Sur de la Capital. En conjunto con el "Mercado Itinerante" .

Lunes 10 De 8:00 a 13:00 horas . Delegación Municipal de Antofagasta de la Sierra .

Miércoles 12 De 8:00 a 13:00 horas . Plaza 25 de Mayo , en San Fernando del Valle de Catamarca .



Durante cada una de estas jornadas, los equipos del Registro Civil acercarán los servicios registrales gratuitos a los vecinos, permitiendo realizar los trámites previstos dentro del marco de la campaña.