La Provincia despliega un amplio operativo para combatir los incendios en El Rodeo

El Gobierno de Catamarca desplegó un amplio operativo de emergencia para combatir los incendios forestales que afectan distintos sectores de El Rodeo, donde continúa el estado de alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las tareas se desarrollan en un contexto de extrema precaución, ya que persiste la advertencia por fuertes vientos y la presencia de viento zonda prevista para las horas cercanas al mediodía, un escenario que representa un riesgo adicional para las labores de combate del fuego.

Como consecuencia de esta situación, las autoridades resolvieron mantener interrumpido el tránsito sobre la Ruta Provincial N°4, en las inmediaciones del ingreso a El Rodeo, y solicitaron expresamente a la población no subir hacia la localidad mientras se desarrollan las tareas de control del incendio y se verifican las condiciones de seguridad.

Las acciones se concentran en distintos sectores afectados por el avance del fuego, entre ellos el ingreso a El Rodeo, La Cuestecilla y la Quebrada de Loro Huasi, donde trabajan de manera coordinada numerosos organismos provinciales, municipales y equipos especializados.

Autoridades y coordinación de recursos

En el lugar se hicieron presentes el gobernador Raúl Jalil y el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, quienes acompañaron el desarrollo del operativo y participaron de la coordinación de las acciones junto a los equipos desplegados en la zona.

Durante la recorrida y el seguimiento de la emergencia, las autoridades pusieron a disposición todos los recursos humanos y logísticos necesarios con el objetivo de fortalecer las tareas destinadas a contener el avance de los incendios forestales y asistir a los equipos que intervienen en el terreno.

La presencia de ambos funcionarios se dio en el marco del seguimiento permanente de la situación, mientras continúan los trabajos para minimizar los efectos del fuego en los distintos sectores comprometidos.

El origen del incendio

De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se originó como consecuencia de las intensas ráfagas de viento, que provocaron la caída de un cable de alta tensión sobre la vegetación. Las autoridades aclararon que se trata de un hecho accidental, directamente relacionado con las condiciones climáticas extremas registradas en la zona y que no corresponde a un incendio provocado de manera intencional.

Esta precisión fue incorporada dentro del parte oficial difundido en el marco de la emergencia, mientras continúan las tareas de combate del fuego y de evaluación permanente de las condiciones meteorológicas.

Reparación del servicio eléctrico

En paralelo con el operativo para contener los incendios, personal de EC SAPEM trabaja de manera intensa en la reparación de los postes y líneas del tendido eléctrico que resultaron dañados por el temporal.

El objetivo de estas tareas es restablecer el servicio de energía eléctrica en las próximas horas, siempre que las condiciones operativas permitan avanzar con seguridad en las reparaciones.

Las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica forman parte del conjunto de acciones desarrolladas para recuperar progresivamente la normalidad en la zona afectada, una vez que las condiciones del incendio y del clima lo hagan posible.

Quiénes intervienen en el operativo

El operativo reúne a numerosos organismos provinciales, municipales y equipos especializados que trabajan de manera articulada para enfrentar la emergencia.

Participan del despliegue:

Personal municipal de El Rodeo.

Brigada de Lucha contra Incendios Forestales.

Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Bomberos de la Policía de Catamarca.

Bomberos Voluntarios de la Capital.

Vialidad Provincial , a través de la Delegación Conservación , afectada al campamento de El Rodeo.

, a través de la , afectada al campamento de El Rodeo. Personal del Hospital María Agripina Sosa de Castro.

Baqueanos de la zona.

Todos los equipos desarrollan sus tareas de manera coordinada, priorizando permanentemente la seguridad de los brigadistas y de todo el personal que interviene en el operativo desplegado para contener el avance del fuego.